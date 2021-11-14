https://ria.ru/20211114/covid-1758998639.html

Стало известно, как долго мир будет бороться с ковидом

Эксперты дали прогноз об окончании борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021

Стало известно, как долго мир будет бороться с ковидом

Миру придется учиться жить с новым коронавирусом как с эндемической болезнью на протяжении многих лет, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T15:34

2021-11-14T15:34

2021-11-14T16:20

распространение коронавируса

в мире

сша

бразилия

университет джонса хопкинса

воз

здоровье - общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Миру придется учиться жить с новым коронавирусом как с эндемической болезнью на протяжении многих лет, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на документы Национальной службы здравоохранения страны.Ожидается, что SARS-CoV-2 сохранит темпы распространения, но с "сезонными всплесками" в холодное время года, как грипп и другие респираторные инфекции. Ученые надеются, что благодаря вакцинации COVID-19 войдет в так называемое устойчивое состояние."Учитывая масштабы передачи вируса во всем мире, теперь мы должны подумать о том, как общество может одновременно подавлять вирус, жить с ним и достичь эндемического состояния на долгие годы", — цитирует газета документ.Во всем мире, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся SARS-CoV-2 с начала пандемии превысило 253 миллиона человек, более пяти миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация — в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211114/avstriya-1758994515.html

https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758680370.html

https://ria.ru/20211114/koronavirus-1758976958.html

сша

бразилия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, бразилия, университет джонса хопкинса, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, борис джонсон, россия, коронавирус covid-19