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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211114/covid-1758998639.html
Стало известно, как долго мир будет бороться с ковидом
Эксперты дали прогноз об окончании борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021
Стало известно, как долго мир будет бороться с ковидом
Миру придется учиться жить с новым коронавирусом как с эндемической болезнью на протяжении многих лет, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T15:34
2021-11-14T16:20
распространение коронавируса
в мире
сша
бразилия
университет джонса хопкинса
воз
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Миру придется учиться жить с новым коронавирусом как с эндемической болезнью на протяжении многих лет, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на документы Национальной службы здравоохранения страны.Ожидается, что SARS-CoV-2 сохранит темпы распространения, но с "сезонными всплесками" в холодное время года, как грипп и другие респираторные инфекции. Ученые надеются, что благодаря вакцинации COVID-19 войдет в так называемое устойчивое состояние."Учитывая масштабы передачи вируса во всем мире, теперь мы должны подумать о том, как общество может одновременно подавлять вирус, жить с ним и достичь эндемического состояния на долгие годы", — цитирует газета документ.Во всем мире, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся SARS-CoV-2 с начала пандемии превысило 253 миллиона человек, более пяти миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация — в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211114/avstriya-1758994515.html
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в мире, сша, бразилия, университет джонса хопкинса, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, борис джонсон, россия, коронавирус covid-19
15:34 14.11.2021 (обновлено: 16:20 14.11.2021)
 
Эксперты дали прогноз об окончании борьбы с COVID-19

Daily Mail: британские эксперты рассказали, как долго мир будет бороться с COVID-19

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на Трафальгарской площади в Лондоне
Сотрудник полиции на Трафальгарской площади в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Миру придется учиться жить с новым коронавирусом как с эндемической болезнью на протяжении многих лет, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на документы Национальной службы здравоохранения страны.
Ожидается, что SARS-CoV-2 сохранит темпы распространения, но с "сезонными всплесками" в холодное время года, как грипп и другие респираторные инфекции. Ученые надеются, что благодаря вакцинации COVID-19 войдет в так называемое устойчивое состояние.
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"Учитывая масштабы передачи вируса во всем мире, теперь мы должны подумать о том, как общество может одновременно подавлять вирус, жить с ним и достичь эндемического состояния на долгие годы", — цитирует газета документ.
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Во всем мире, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся SARS-CoV-2 с начала пандемии превысило 253 миллиона человек, более пяти миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация — в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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