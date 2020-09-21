https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html
Минус семь триллионов: коронавирус опустошил мировую экономику
Пандемия, внезапно парализовавшая экономику всего мира, обойдется очень дорого: минус семь триллионов долларов к концу 2021-го, подсчитали в Организации... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T08:00
2020-09-21T08:00
2020-09-21T10:49
коронавирус covid-19
оэср
deutsche bank
мвф
центральный банк рф (цб рф)
экономический кризис
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. </strong>Пандемия, внезапно парализовавшая экономику всего мира, обойдется очень дорого: минус семь триллионов долларов к концу 2021-го, подсчитали в Организации экономического сотрудничества и развития. Аналитики констатируют: глобальный финансовый кризис 2008-го, который поспешили назвать "великой рецессией", померкнет на фоне нового. Но Россия переживет его лучше многих других. Будет ли нынешний спад одним из самых суровых в истории и кто пострадает больше всего — в материале РИА Новости.Невообразимые потериЕще в апреле Международный валютный фонд предупредил: "великая рецессия" двенадцатилетней давности не сравнится с тем, что нас ждет. В 2008-м глобальный ВВП увеличился на 1,83%, а в 2009-м впервые после Второй мировой войны сократился — на 2,3%.К концу 2021-го, по прогнозам ОЭСР, суммарный ущерб для мировой экономики от пандемии коронавируса достигнет семи триллионов долларов. Это сопоставимо с совокупным годовым бюджетом США (4,1 триллиона) и Китая (3,2 триллиона). Наиболее сильный удар экономика пережила в первой половине года из-за массовой остановки предприятий в рамках карантинных мер. Правительства развитых стран вложили триллионы долларов в меры поддержки, чтобы вернуть экономику в нормальное состояние, но этого явно не хватило. Впрочем, если прекратить бюджетные вливания, ситуация будет еще хуже, указывают в ОЭСР.Особенно пострадала сфера услуг — транспорт, индустрия развлечений, туризма, гостиничный бизнес. Эти сектора захлестнула волна банкротств. И неизбежна новая, предупреждают экономисты, — если спрос не восстановится. Как следствие — массовая потеря рабочих мест, рост бедности и неравенства. В зоне наибольшего риска — страны с формирующейся рыночной экономикой. К таким относят и Россию. Что по РоссииОднако, по предварительным оценкам, Россия переживает коронавирусный кризис намного легче других. По данным ЦБ, во втором квартале ВВП снизился на восемь процентов. Как ни парадоксально, один из факторов стабильности в коронавирусный кризис — санкции, введенные в 2014 году. Страна теперь меньше зависит от внешних потоков капитала. Плюс относительная неразвитость малого бизнеса и сферы услуг. Как предсказывает Bloomberg, российская экономика в 2020-м сократится на 4,8%.По данным Oxford Economics, экономическая активность в России после снятия ограничений совершила мощный отскок и достигла 95% докоронавирусного уровня.В то же время есть риск того, что этот всплеск сойдет на нет, как только экономика ощутит отложенный эффект от сокращения заработных плат и притока инвестиций. Главная опасность — новая волна коронавируса и повторный экономический локдаун. Коронавирусная пятилетка и долгий хаосХотя признаков восстановления ждут уже в третьем квартале, а по итогам 2021-го мировой ВВП может даже вырасти — на пять процентов, быстрой нормализации не предвидится. Как заявила главный экономист Всемирного банка (ВБ) Кармен Рейнхарт, на это "уйдет целых пять лет", а сильнее всего пострадают беднейшие страны. С тем, что новая реальность — это надолго, согласны и в ОЭСР.По мнению аналитиков немецкого Deutsche Bank, кризис перетряхнет всю структуру мировой экономики и наступит "эпоха беспорядка".Миру предстоит новый "структурный суперцикл", который определяет все — "от экономики до стоимости активов, политики и образа жизни в целом". Коронавирус приблизил эту эпоху. Возникнет "неразбериха", замедлится глобализация, которая и обеспечивала быстрый экономический рост и увеличение стоимости активов в течение последних 40 лет. Долги правительств и корпораций увеличиваются. По данным Института международных финансов, глобальный долг — общая задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран — уже достиг 255 триллионов долларов. Это в три раза больше, чем общемировой ВВП, и "долговая бомба" может взорваться.
https://ria.ru/20200804/1575326348.html
https://ria.ru/20200905/kuveyt-1576796509.html
https://ria.ru/20200918/gosdolg-1577377752.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, оэср, deutsche bank , мвф, центральный банк рф (цб рф), экономический кризис, экономика
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пандемия, внезапно парализовавшая экономику всего мира, обойдется очень дорого: минус семь триллионов долларов к концу 2021-го, подсчитали в Организации экономического сотрудничества и развития. Аналитики констатируют: глобальный финансовый кризис 2008-го, который поспешили назвать "великой рецессией", померкнет на фоне нового. Но Россия переживет его лучше многих других. Будет ли нынешний спад одним из самых суровых в истории и кто пострадает больше всего — в материале РИА Новости.
Невообразимые потери
Еще в апреле Международный валютный фонд предупредил: "великая рецессия" двенадцатилетней давности не сравнится с тем, что нас ждет. В 2008-м глобальный ВВП увеличился на 1,83%, а в 2009-м впервые после Второй мировой войны сократился — на 2,3%.
По итогам 2020-го в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ждали шестипроцентного падения. Нынешние оценки чуть лучше: минус 4,5%. Но и это совершенно беспрецедентно в новейшей истории.
К концу 2021-го, по прогнозам ОЭСР, суммарный ущерб для мировой экономики от пандемии коронавируса достигнет семи триллионов долларов. Это сопоставимо с совокупным годовым бюджетом США (4,1 триллиона) и Китая (3,2 триллиона).
Наиболее сильный удар экономика пережила в первой половине года из-за массовой остановки предприятий в рамках карантинных мер.
Самым тяжелым выдался второй квартал — ведущие страны столкнулись с небывалым обвалом. Так, ВВП США рухнул на 32,9%, Евросоюза — 14,4%. Снижение в ключевых европейских государствах оказалось двузначным, например в Великобритании — минус 21,7%.
Правительства развитых стран вложили триллионы долларов в меры поддержки, чтобы вернуть экономику в нормальное состояние, но этого явно не хватило. Впрочем, если прекратить бюджетные вливания, ситуация будет еще хуже, указывают в ОЭСР.
Особенно пострадала сфера услуг — транспорт, индустрия развлечений, туризма, гостиничный бизнес. Эти сектора захлестнула волна банкротств. И неизбежна новая, предупреждают экономисты, — если спрос не восстановится. Как следствие — массовая потеря рабочих мест, рост бедности и неравенства. В зоне наибольшего риска — страны с формирующейся рыночной экономикой. К таким относят и Россию.
Что по России
Однако, по предварительным оценкам, Россия переживает коронавирусный кризис намного легче других. По данным ЦБ, во втором квартале ВВП снизился на восемь процентов.
Экономика страны подошла к пандемии с низкими инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и значительными финансовыми резервами, указывают аналитики Bloomberg. А потому прогнозы на восстановление более позитивные.
Как ни парадоксально, один из факторов стабильности в коронавирусный кризис — санкции, введенные в 2014 году. Страна теперь меньше зависит от внешних потоков капитала. Плюс относительная неразвитость малого бизнеса и сферы услуг. Как предсказывает Bloomberg, российская экономика в 2020-м сократится на 4,8%.
По данным Oxford Economics, экономическая активность в России после снятия ограничений совершила мощный отскок и достигла 95% докоронавирусного уровня.
В то же время есть риск того, что этот всплеск сойдет на нет, как только экономика ощутит отложенный эффект от сокращения заработных плат и притока инвестиций. Главная опасность — новая волна коронавируса и повторный экономический локдаун.
Коронавирусная пятилетка и долгий хаос
Хотя признаков восстановления ждут уже в третьем квартале, а по итогам 2021-го мировой ВВП может даже вырасти — на пять процентов, быстрой нормализации не предвидится. Как заявила главный экономист Всемирного банка (ВБ) Кармен Рейнхарт, на это "уйдет целых пять лет", а сильнее всего пострадают беднейшие страны.
С тем, что новая реальность — это надолго, согласны и в ОЭСР.
"С вирусом придется жить еще много месяцев. Это исключает возможность скорого возврата прежней экономической активности. Это серьезное потрясение", — отмечает главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития Лоуренс Бун.
По мнению аналитиков немецкого Deutsche Bank, кризис перетряхнет всю структуру мировой экономики и наступит "эпоха беспорядка".
Миру предстоит новый "структурный суперцикл", который определяет все — "от экономики до стоимости активов, политики и образа жизни в целом". Коронавирус приблизил эту эпоху. Возникнет "неразбериха", замедлится глобализация, которая и обеспечивала быстрый экономический рост и увеличение стоимости активов в течение последних 40 лет.
Долги правительств и корпораций увеличиваются. По данным Института международных финансов, глобальный долг — общая задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран — уже достиг 255 триллионов долларов. Это в три раза больше, чем общемировой ВВП, и "долговая бомба" может взорваться.