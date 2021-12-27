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Туризм
https://ria.ru/20211227/egipet-1765660850.html
Власти Египта заявили, что на Новый год мест в отелях хватит всем
Власти Египта заявили, что на Новый год мест в отелях хватит всем - РИА Новости, 27.12.2021
Власти Египта заявили, что на Новый год мест в отелях хватит всем
Номеров в отелях на курортах Египта хватит всем во время новогодних праздников, несмотря на рост числа бронирований, заявила РИА Новости заместитель министра... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T15:44
2021-12-27T15:44
туризм
египет
новый год
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
туристы
отели
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КАИР, 27 дек – РИА Новости, Заман Рамазанов. Номеров в отелях на курортах Египта хватит всем во время новогодних праздников, несмотря на рост числа бронирований, заявила РИА Новости заместитель министра туризма страны Гада Шаляби.Российские компании ранее сообщали, что в гостиницах Египта к середине декабря уже может не остаться мест на январские каникулы, так как страна однозначно занимает позицию наиболее востребованного направления на этот период. "Конечно, сезон рождественских и новогодних праздников отличается значительным числом бронирований, но нельзя сказать, что турист не сможет найти себе номер. Наоборот, их достаточно в отелях всех уровней звездности на курортах как Красного моря — в Хургаде, Сафаге, Марсе-Алам, так и на Синайском полуострове — в Шарм-эш-Шейхе, Табе, Нувейбе", — сообщила Шаляби.Замминистра посоветовала обратить внимание на города на юге Египта. "Необязательно зимний отдых проводить именно на Красном море: можно насладиться солнечной погодой и оставаясь в отелях Луксора и Асуана", — сказала Шаляби. Касаясь имевшей место проблемы с длительным ожиданием российскими туристами вылета в египетских аэропортах, Шаляби отметила, что "были устранены все замечания".После возобновления авиасообщения курорты Египта уже посетили около 680 тысяч туристов из России, благодаря чему это направление смогло обогнать Объединенные Арабские Эмираты и занять второе место вслед за Турцией, сообщила ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Регулярные авиарейсы между городами РФ и египетскими курортами было возобновлено в августе, с ноября запущены чартерные рейсы.
https://ria.ru/20211125/egipet-1760589008.html
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египет, новый год, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, отели, туризм, россия, праздники
15:44 27.12.2021
 
Власти Египта заявили, что на Новый год мест в отелях хватит всем

Замминистра туризма Египта: на Новый год номеров в отелях Египта хватит всем

© РИА Новости / Маргарита ЗуауиТуристы стоят в очереди в Каирский музей
Туристы стоят в очереди в Каирский музей - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Маргарита Зуауи
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КАИР, 27 дек – РИА Новости, Заман Рамазанов. Номеров в отелях на курортах Египта хватит всем во время новогодних праздников, несмотря на рост числа бронирований, заявила РИА Новости заместитель министра туризма страны Гада Шаляби.
Российские компании ранее сообщали, что в гостиницах Египта к середине декабря уже может не остаться мест на январские каникулы, так как страна однозначно занимает позицию наиболее востребованного направления на этот период.
"Конечно, сезон рождественских и новогодних праздников отличается значительным числом бронирований, но нельзя сказать, что турист не сможет найти себе номер. Наоборот, их достаточно в отелях всех уровней звездности на курортах как Красного моря — в Хургаде, Сафаге, Марсе-Алам, так и на Синайском полуострове — в Шарм-эш-Шейхе, Табе, Нувейбе", — сообщила Шаляби.
Замминистра посоветовала обратить внимание на города на юге Египта. "Необязательно зимний отдых проводить именно на Красном море: можно насладиться солнечной погодой и оставаясь в отелях Луксора и Асуана", — сказала Шаляби.
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Касаясь имевшей место проблемы с длительным ожиданием российскими туристами вылета в египетских аэропортах, Шаляби отметила, что "были устранены все замечания".
После возобновления авиасообщения курорты Египта уже посетили около 680 тысяч туристов из России, благодаря чему это направление смогло обогнать Объединенные Арабские Эмираты и занять второе место вслед за Турцией, сообщила ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Регулярные авиарейсы между городами РФ и египетскими курортами было возобновлено в августе, с ноября запущены чартерные рейсы.
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ТуризмЕгипетНовый годНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя ЛомидзетуристыОтелиТуризмРоссияпраздники
 
 
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