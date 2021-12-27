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Власти Египта заявили, что на Новый год мест в отелях хватит всем

Власти Египта заявили, что на Новый год мест в отелях хватит всем - РИА Новости, 27.12.2021

Власти Египта заявили, что на Новый год мест в отелях хватит всем

Номеров в отелях на курортах Египта хватит всем во время новогодних праздников, несмотря на рост числа бронирований, заявила РИА Новости заместитель министра... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:44

2021-12-27T15:44

2021-12-27T15:44

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КАИР, 27 дек – РИА Новости, Заман Рамазанов. Номеров в отелях на курортах Египта хватит всем во время новогодних праздников, несмотря на рост числа бронирований, заявила РИА Новости заместитель министра туризма страны Гада Шаляби.Российские компании ранее сообщали, что в гостиницах Египта к середине декабря уже может не остаться мест на январские каникулы, так как страна однозначно занимает позицию наиболее востребованного направления на этот период. "Конечно, сезон рождественских и новогодних праздников отличается значительным числом бронирований, но нельзя сказать, что турист не сможет найти себе номер. Наоборот, их достаточно в отелях всех уровней звездности на курортах как Красного моря — в Хургаде, Сафаге, Марсе-Алам, так и на Синайском полуострове — в Шарм-эш-Шейхе, Табе, Нувейбе", — сообщила Шаляби.Замминистра посоветовала обратить внимание на города на юге Египта. "Необязательно зимний отдых проводить именно на Красном море: можно насладиться солнечной погодой и оставаясь в отелях Луксора и Асуана", — сказала Шаляби. Касаясь имевшей место проблемы с длительным ожиданием российскими туристами вылета в египетских аэропортах, Шаляби отметила, что "были устранены все замечания".После возобновления авиасообщения курорты Египта уже посетили около 680 тысяч туристов из России, благодаря чему это направление смогло обогнать Объединенные Арабские Эмираты и занять второе место вслед за Турцией, сообщила ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Регулярные авиарейсы между городами РФ и египетскими курортами было возобновлено в августе, с ноября запущены чартерные рейсы.

https://ria.ru/20211125/egipet-1760589008.html

https://ria.ru/20211227/puteshestviya-1765596090.html

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египет, новый год, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, отели, туризм, россия, праздники