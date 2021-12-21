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Египет стал второй по популярности страной у российских туристов
Египет стал второй по популярности страной у российских туристов - РИА Новости, 21.12.2021
Египет стал второй по популярности страной у российских туристов
После возобновления авиасообщения с РФ около 680 тысяч туристов из России посетили курорты Египта, направление смогло обогнать Объединенные Арабские Эмираты и... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:36
2021-12-21T16:36
2021-12-21T16:36
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. После возобновления авиасообщения с РФ около 680 тысяч туристов из России посетили курорты Египта, направление смогло обогнать Объединенные Арабские Эмираты и занять второе место, уступив Турции, сообщила во вторник во время брифинга исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."В 2021 году с момента запуска как регулярных (с начала августа — Прим.ред.), так и чартерных (с начала ноября — Прим.ред.) рейсов на курорты Египта отправилось 680 тысяч человек. Это существенно больше, чем было в 2019 или 2020 годах, потому что несмотря на "закрытие" Египта эту страну посещали многие наши туристы. В 2019 году там побывало порядка 150 тысяч человек", — сказала Ломидзе.Абсолютным лидером рейтинга по популярности направлений стала Турция. Туда в этом году отправилось около 4,7 миллиона путешественников из РФ. Третье место у ОАЭ (600 тысяч), пятое у Кипра — 510 тысяч человек.Глава АТОР также указала, что в 2015 году, на момент закрытия авиасообщения с курортами Египта, в эту страну отправилось 2,3 миллиона россиян.
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египет, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
Египет стал второй по популярности страной у российских туристов
АТОР: возобновление авиасообщения вывело Египет на второе место по популярности у туристов
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. После возобновления авиасообщения с РФ около 680 тысяч туристов из России посетили курорты Египта, направление смогло обогнать Объединенные Арабские Эмираты и занять второе место, уступив Турции, сообщила во вторник во время брифинга исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"В 2021 году с момента запуска как регулярных (с начала августа — Прим.ред.), так и чартерных (с начала ноября — Прим.ред.) рейсов на курорты Египта отправилось 680 тысяч человек. Это существенно больше, чем было в 2019 или 2020 годах, потому что несмотря на "закрытие" Египта эту страну посещали многие наши туристы. В 2019 году там побывало порядка 150 тысяч человек", — сказала Ломидзе.
Абсолютным лидером рейтинга по популярности направлений стала Турция. Туда в этом году отправилось около 4,7 миллиона путешественников из РФ. Третье место у ОАЭ (600 тысяч), пятое у Кипра — 510 тысяч человек.
Глава АТОР также указала, что в 2015 году, на момент закрытия авиасообщения с курортами Египта, в эту страну отправилось 2,3 миллиона россиян.