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Египет стал второй по популярности страной у российских туристов

Египет стал второй по популярности страной у российских туристов - РИА Новости, 21.12.2021

Египет стал второй по популярности страной у российских туристов

После возобновления авиасообщения с РФ около 680 тысяч туристов из России посетили курорты Египта, направление смогло обогнать Объединенные Арабские Эмираты и... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:36

2021-12-21T16:36

2021-12-21T16:36

туризм

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. После возобновления авиасообщения с РФ около 680 тысяч туристов из России посетили курорты Египта, направление смогло обогнать Объединенные Арабские Эмираты и занять второе место, уступив Турции, сообщила во вторник во время брифинга исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."В 2021 году с момента запуска как регулярных (с начала августа — Прим.ред.), так и чартерных (с начала ноября — Прим.ред.) рейсов на курорты Египта отправилось 680 тысяч человек. Это существенно больше, чем было в 2019 или 2020 годах, потому что несмотря на "закрытие" Египта эту страну посещали многие наши туристы. В 2019 году там побывало порядка 150 тысяч человек", — сказала Ломидзе.Абсолютным лидером рейтинга по популярности направлений стала Турция. Туда в этом году отправилось около 4,7 миллиона путешественников из РФ. Третье место у ОАЭ (600 тысяч), пятое у Кипра — 510 тысяч человек.Глава АТОР также указала, что в 2015 году, на момент закрытия авиасообщения с курортами Египта, в эту страну отправилось 2,3 миллиона россиян.

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