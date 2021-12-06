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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211206/egipet-1762404244.html
Ростуризм рассказал, как в Египте решают проблему с очередями в аэропортах
Ростуризм рассказал, как в Египте решают проблему с очередями в аэропортах - РИА Новости, 06.12.2021
Ростуризм рассказал, как в Египте решают проблему с очередями в аэропортах
Министр туризма Халед аль-Анани заявил о решении проблемы с очередями в аэропортах Египта, сообщает пресс-служба Ростуризма. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:14
2021-12-06T16:14
туризм
египет
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
самолеты
туристы
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Министр туризма Халед аль-Анани заявил о решении проблемы с очередями в аэропортах Египта, сообщает пресс-служба Ростуризма.На встрече с главой российского ведомства Зариной Догузовой египетский чиновник уточнил, что в условиях возрастающего потока путешественников власти будут уделять особое внимание комфорту и безопасности пребывания россиян на курортах.Стороны также договорились провести первое заседание российско-египетской контактной группы по туризму по итогам зимнего сезона.Встреча глав туристических ведомств произошла во время 24-ой Генеральной Ассамблеи Всемирной туристической организации ООН, на которой страны раз в два года обсуждают актуальные вопросы развития отрасли.Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонный разговор с Халедом аль-Анани и попросила взять под контроль проблему с очередями в аэропортах. В российском ведомстве отмечали, что, судя по жалобам отдыхающих, из-за длительного ожидания многие опаздывают на свои рейсы и вынуждены приобретать дополнительные билеты за свой счет.
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египет, федеральное агентство по туризму (ростуризм), шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, самолеты, туристы, туризм, аэропорты, зарина догузова, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
16:14 06.12.2021
 
Ростуризм рассказал, как в Египте решают проблему с очередями в аэропортах

Министр туризма: в Египте решена проблема с очередями в аэропортах

© РИА Новости / Заман Рамазанов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 747-400 авиакомпании "Россия" в Международном аэропорту Шарм-эль-Шейха
Самолет Boeing 747-400 авиакомпании Россия в Международном аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Заман Рамазанов
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Министр туризма Халед аль-Анани заявил о решении проблемы с очередями в аэропортах Египта, сообщает пресс-служба Ростуризма.
На встрече с главой российского ведомства Зариной Догузовой египетский чиновник уточнил, что в условиях возрастающего потока путешественников власти будут уделять особое внимание комфорту и безопасности пребывания россиян на курортах.
Стороны также договорились провести первое заседание российско-египетской контактной группы по туризму по итогам зимнего сезона.
Встреча глав туристических ведомств произошла во время 24-ой Генеральной Ассамблеи Всемирной туристической организации ООН, на которой страны раз в два года обсуждают актуальные вопросы развития отрасли.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонный разговор с Халедом аль-Анани и попросила взять под контроль проблему с очередями в аэропортах. В российском ведомстве отмечали, что, судя по жалобам отдыхающих, из-за длительного ожидания многие опаздывают на свои рейсы и вынуждены приобретать дополнительные билеты за свой счет.
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