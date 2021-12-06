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Ростуризм рассказал, как в Египте решают проблему с очередями в аэропортах

Ростуризм рассказал, как в Египте решают проблему с очередями в аэропортах - РИА Новости, 06.12.2021

Ростуризм рассказал, как в Египте решают проблему с очередями в аэропортах

Министр туризма Халед аль-Анани заявил о решении проблемы с очередями в аэропортах Египта, сообщает пресс-служба Ростуризма. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:14

2021-12-06T16:14

2021-12-06T16:14

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Министр туризма Халед аль-Анани заявил о решении проблемы с очередями в аэропортах Египта, сообщает пресс-служба Ростуризма.На встрече с главой российского ведомства Зариной Догузовой египетский чиновник уточнил, что в условиях возрастающего потока путешественников власти будут уделять особое внимание комфорту и безопасности пребывания россиян на курортах.Стороны также договорились провести первое заседание российско-египетской контактной группы по туризму по итогам зимнего сезона.Встреча глав туристических ведомств произошла во время 24-ой Генеральной Ассамблеи Всемирной туристической организации ООН, на которой страны раз в два года обсуждают актуальные вопросы развития отрасли.Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонный разговор с Халедом аль-Анани и попросила взять под контроль проблему с очередями в аэропортах. В российском ведомстве отмечали, что, судя по жалобам отдыхающих, из-за длительного ожидания многие опаздывают на свои рейсы и вынуждены приобретать дополнительные билеты за свой счет.

https://ria.ru/20211124/egipet-1760465396.html

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