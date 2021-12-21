https://ria.ru/20211221/tury-1764776905.html
Россияне стали раскупать новогодние туры за рубеж
Россияне стали раскупать новогодние туры за рубеж - РИА Новости, 21.12.2021
Россияне стали раскупать новогодние туры за рубеж
Российские туроператоры фиксируют стремительный рост спроса на путевки за границу на новогодние праздники, особенно в Египет и Турцию, об этом сообщили РИА... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T17:43
2021-12-21T17:43
2021-12-21T17:43
туризм
таиланд
египет
мальдивы
оаэ
турция
сейшельские острова
куба
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют стремительный рост спроса на путевки за границу на новогодние праздники, особенно в Египет и Турцию, об этом сообщили РИА Новости представители отрасли."За минувшую неделю объем продаж туров в новогодние даты вырос на 66 процентов", — рассказали в пресс-службе сервиса путешествий Level.Travel, уточнив, что сюда включены и внутренние направления.В туроператоре "Интурист" отмечают, что продажи росли более чем на 30 процентов от недели к неделе. "Это связано с короткой глубиной бронирования, которая наблюдается весь этот год. Туристы, что называется, "созрели" и бронируют все доступные направления, где еще есть места на рейсы и в отелях", — уточнили в компании.В Level.Travel указали, что, несмотря на рост спроса, средняя цена путевки на новогодний период, наоборот, плавно снижается. "Если месяц назад приобретали туры в среднем за 188 тысяч рублей, то сейчас этот показатель — 139 тысяч", — отметили в сервисе."Правда, такая динамика продиктована не снижением цен на отдых, а сокращением предложения — все лучшие варианты забронировали еще в конце ноября, и сейчас распродаются остатки", — продолжили в компании.В "Интуристе" сообщили, что сейчас сложнее всего найти места с новогодними заездами, а вот сразу после предложения есть практически на всех направлениях. "В данный момент уже почти закончились места с вылетами на чартерах турецкую Анталью и Египет, но есть варианты на регулярных рейсах", — добавили в компании.Туроператоры отмечают, что самое популярное новогоднее направление в этом году — Египет. Его доля в структуре продаж на высокие зимние даты составляет порядка 50 процентов. Вторую позицию по уровню спроса на новогодние заезды занимает Турция с долей заявок более 20 процентов."Падение курса турецкой лиры не отразилось на стоимости турпакетов, однако многие отели предоставляют привлекательные скидки на проживание, поэтому найти предложения по выгодным ценам еще можно", — рассказали в пресс-службе Tez Tour.Следом за Египтом и Турцией туроператоры назвали среди популярных направлений Кубу, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Таиланд и Сейшельские острова.
https://ria.ru/20211221/expo2020-1764591359.html
https://ria.ru/20211125/egipet-1760589008.html
https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html
таиланд
египет
мальдивы
оаэ
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7 495 645-6601
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таиланд, египет, мальдивы, оаэ, турция, сейшельские острова, куба, tez tour, новый год, новости - туризм, интурист, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
Россияне стали раскупать новогодние туры за рубеж
Туроператоры России фиксируют рост спроса на новогодние путевки за рубеж
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют стремительный рост спроса на путевки за границу на новогодние праздники, особенно в Египет и Турцию, об этом сообщили РИА Новости представители отрасли.
"За минувшую неделю объем продаж туров в новогодние даты вырос на 66 процентов", — рассказали в пресс-службе сервиса путешествий Level.Travel, уточнив, что сюда включены и внутренние направления.
В туроператоре "Интурист" отмечают, что продажи росли более чем на 30 процентов от недели к неделе. "Это связано с короткой глубиной бронирования, которая наблюдается весь этот год. Туристы, что называется, "созрели" и бронируют все доступные направления, где еще есть места на рейсы и в отелях", — уточнили в компании.
В Level.Travel указали, что, несмотря на рост спроса, средняя цена путевки на новогодний период, наоборот, плавно снижается. "Если месяц назад приобретали туры в среднем за 188 тысяч рублей, то сейчас этот показатель — 139 тысяч", — отметили в сервисе.
"Правда, такая динамика продиктована не снижением цен на отдых, а сокращением предложения — все лучшие варианты забронировали еще в конце ноября, и сейчас распродаются остатки", — продолжили в компании.
В "Интуристе" сообщили, что сейчас сложнее всего найти места с новогодними заездами, а вот сразу после предложения есть практически на всех направлениях. "В данный момент уже почти закончились места с вылетами на чартерах турецкую Анталью и Египет, но есть варианты на регулярных рейсах", — добавили в компании.
Туроператоры отмечают, что самое популярное новогоднее направление в этом году — Египет. Его доля в структуре продаж на высокие зимние даты составляет порядка 50 процентов. Вторую позицию по уровню спроса на новогодние заезды занимает Турция с долей заявок более 20 процентов.
"Падение курса турецкой лиры не отразилось на стоимости турпакетов, однако многие отели предоставляют привлекательные скидки на проживание, поэтому найти предложения по выгодным ценам еще можно", — рассказали в пресс-службе Tez Tour.
Следом за Египтом и Турцией туроператоры назвали среди популярных направлений Кубу, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Таиланд и Сейшельские острова.