https://ria.ru/20211227/derbent-1765203759.html

Зимой в Дербент: главные достопримечательности древнего города

Зимой в Дербент: главные достопримечательности древнего города - РИА Новости, 27.12.2021

Зимой в Дербент: главные достопримечательности древнего города

Дербент претендует на звание самого древнего города России. Официально ему две тысячи лет, неофициально — пять тысяч. При этом он не застыл в прошлом, а успешно РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T08:00

2021-12-27T08:00

2021-12-27T08:15

туризм

дербент

республика дагестан

маршруты - туризм

каспийское море

туристы

туризм

нарын-кала

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Дербент претендует на звание самого древнего города России. Официально ему две тысячи лет, неофициально — пять тысяч. При этом он не застыл в прошлом, а успешно развивается: скоро там появится такой променад, что, говорят местные, "даже набережная Сочи позавидует". И зимой, в несезон, здесь тоже хорошо. О том, где самые красивые виды, куда не стоит бросать монетку и безопасно ли ехать в Дагестан, — в материале РИА Новости.Страшные истории нежной и красивой крепостиДербент — не только самый древний, но и самый южный город России. На Новый год синоптики обещают комфортные плюс семь градусов. Гулять и праздновать можно с комфортом — да и есть где побродить. "Весь город и Каспийское море внизу, а мы — у крепости Нарын-кала. Двумя "рукавами" к воде спускаются огромные стены, между ними — исторический центр. Давайте подниматься наверх", — говорит гид Елена. Каменная цитадель — "Каспийские ворота в Персию", так город называли еще древние греки. Виды от крепости невероятные. И внутри очень интересно. У самого входа колодец, над ним — окошки в стене. Оказывается, это суд: во времена персов в колодце обвиняемый ожидал своей участи, из окон раздавался вердикт. Виновен — смерть, оправдали — кидай в яму монетку. Интересно, что сейчас бросают деньги с надеждой вернуться, а раньше — чтобы никогда не попасть в темницу снова. Недалеко от остатков водопровода — второй колодец, точнее, зиндан ("зина" — "преступление", "дан" — "помещение"), место казни. Там заключенные гибли от жажды, голода и трупных ядов (тела не убирали). Вокруг высаживали пахучие цветы, иначе и близко не подойти.Есть еще одна страшная история. Нарын-кала, как и Дербент, постоянно пытались захватить. Это было нелегко. Но, как рассказывает гид, в 733 году один пастух поведал врагам, где водопровод, в обмен на свободу своей семьи. Арабы, которые хотели взять город, зарезали сто коров и сто овец. Кровь их пустили в воду, отравив ее. Так крепость пала.А еще в Нарын-кала до сих пор сохранились остатки бани. Там, пугает гид, не просто строго соблюдали мужские и женские дни: противоположному полу запрещали даже просто посмотреть в другую сторону. Нарушителям выкалывали глаза. Причем женщинам — оба, мужчинам — один: иначе не воин.В общем, ужасов хватает. Однако один из переводов "Нарын-кала" со среднеперсидского — "Солнечная крепость". Также есть версия, что первую часть названия она получила по имени дочери шаха, которое значило "нежная", "красивая". Несмотря на мрачные страницы истории, в ясный день крепость прекрасна, как и открывающиеся сверху виды на город и море. А памятники на ее территории — эклектичное наследие многих эпох: от древнейших каменных якорей до российской гауптвахты XIX века в стиле провинциального русского ампира.Променад длиной три километраСпустившись из крепости по лестнице, попадаешь в старый город. Атмосферно: колоритные улочки, множество поворотов, запахи еды и специй. И конечно, радушные местные жители. Красивая пожилая дама, улыбаясь, спрашивает, как нам, туристам, Дербент. Кивает головой, услышав восхищенные отзывы. С улыбкой добавляет: "Тут у нас постоянный ремонт". Действительно, историческая часть местами так перекопана, что не пройти."Первую часть маршрута, туристическую милю — 800 метров от крепости и до моря, — мы уже сделали, — говорит глава администрации города Дербента Рустамбек Пирмагомедов. — В целом маршрут составит три километра, сейчас в работе второй этап". Идет проектировка и канатной дороги, которая соединит верхнюю точку города и Каспий.Старая часть Дербента, по словам мэра, не должна измениться: станет только красивее и современнее. Провода убирают под землю — отсюда и раскопы. Сохранят древнюю мечеть 733 года, семисотлетние платаны в ее дворе. Здание сейчас частично на реставрации. Внутри на стенах цифры — они показывают мастерам, какие цвета нужно использовать, чтобы восстановить исторический вид.Неподалеку от мечети — небольшой, но очень интересный музей "Культура и быт древнего Дербента". Что примечательно, он в здании девичьей бани. Другой музей, "Ковры и декоративно-прикладное искусство Дагестана", расположен в армянском храме Христа Всеспасителя.Сердце Старого города"Сейчас мы отправимся в самое сердце Старого города. Как вы думаете, что это?" — спрашивает гид. Ответ "мечеть" — неверный. Оказывается, рынок. Дербент на Каспии всегда был центром торговли. Даже будучи захваченным, город не платил никому дань. Платили ему.Верхний базар, как называют один из рынков местные жители, находится в еврейском квартале Старого города. Есть фонтанчики с водой — можно и попить, и умыться.Шопинг в Дербенте, особенно гастрономический, отменный не только на рынке. Даже просто гуляя по улочкам, замираешь от необычного, но очень приятного запаха: это ореховая трава — знаменитая дагестанская приправа. Здесь ее продают в пакетиках. Стоит обратить внимание на местный сыр, сладости, гранаты и другие фрукты, свежеиспеченные лепешки, чай. Из Дагестана даже помидоры зимой везут — они здесь всегда вкусные. Можно захватить и коньяк: комбинат по производству алкогольного напитка расположен в Дербенте. Вино там тоже делают.Экраноплан и сторожевой корабльЕще Дербент — это прогулки по экотропам в сосновом лесу неподалеку от Нарын-кала, а летом — пляжный отдых на Каспийском море. Скоро появятся и уникальные военно-исторические объекты. А пока на песке у моря — не совсем в Дербенте, но неподалеку — лежит огромный экраноплан "Лунь". Планы на него большие. "Там будет парк "Патриот", первый этап заработает уже в 2022-м", — рассказывает Рустамбек Пирмагомедов. Высота бывшего чуда военной техники 19 метров, длина — 73, размах крыльев — 44. Пока экраноплан зияет дырами в корпусе. Но вскоре внутрь хотят пускать туристов: даже создать симулятор, чтобы испытать чувство полета. Интересный должен получиться аттракцион. Ведь экраноплан мог подниматься на два с половиной — три метра над водой и двигаться со скоростью до 500 километров в час."Мы обратились с просьбой отдать нам и сторожевой корабль имени Расула Гамзатова, чтобы, когда его спишут, поставить в парк "Патриот", — говорит Пирмагомедов.Безопасный ДербентНесмотря на то, что Дагестан — очень гостеприимная и мирная республика, туристы порой интересуются, спокойно ли там. Власти отвечают: да. "В этом году начинается реализация проекта "Безопасный город", мы создаем единый центр, куда будут выводить информацию со всех камер наблюдения, а их немало", — объясняет глава администрации.Впрочем, по личному опыту — и сейчас даже в темное время суток гулять по Дербенту можно без всякой тревоги. Один совет: переходя дорогу, внимательно смотрите по сторонам — все же гоняют.Как сюда попастьДобираться до Дербента удобнее всего через аэропорт Махачкалы. Авиабилеты, если не брать пиковые даты, могут стоить экстремально дешево. Например, на февраль есть перелеты меньше чем за 1,5 тысячи рублей (на праздники — уже от 12 тысяч).Дальше — такси, которое обойдется дороже, так как ехать 107 километров (можно договориться, водитель соберет группу). Есть электрички (семь километров от аэропорта до станции), через Махачкалу ходят автобусы. Конечно, чаще всего в Дербент едут летом. Но и зимой тут не получится замерзнуть. И бонус — места в гостиницах еще есть даже на праздники. Семь ночей, включая новогоднюю, в отеле "четыре звезды" сейчас можно забронировать за 11 900 рублей. Но нужно читать отзывы, чтобы понять, насколько заявленная категория близка к реальной.

https://ria.ru/20211130/kavkaz-1761230091.html

https://ria.ru/20210823/dagestan-1746532176.html

https://ria.ru/20211217/aviaputeshestviya-1764202036.html

https://ria.ru/20211224/kaliningrad-1764899353.html

дербент

каспийское море

нарын-кала

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