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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211227/derbent-1765203759.html
Зимой в Дербент: главные достопримечательности древнего города
Зимой в Дербент: главные достопримечательности древнего города - РИА Новости, 27.12.2021
Зимой в Дербент: главные достопримечательности древнего города
Дербент претендует на звание самого древнего города России. Официально ему две тысячи лет, неофициально — пять тысяч. При этом он не застыл в прошлом, а успешно РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T08:00
2021-12-27T08:15
туризм
дербент
республика дагестан
маршруты - туризм
каспийское море
туристы
туризм
нарын-кала
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Дербент претендует на звание самого древнего города России. Официально ему две тысячи лет, неофициально — пять тысяч. При этом он не застыл в прошлом, а успешно развивается: скоро там появится такой променад, что, говорят местные, "даже набережная Сочи позавидует". И зимой, в несезон, здесь тоже хорошо. О том, где самые красивые виды, куда не стоит бросать монетку и безопасно ли ехать в Дагестан, — в материале РИА Новости.Страшные истории нежной и красивой крепостиДербент — не только самый древний, но и самый южный город России. На Новый год синоптики обещают комфортные плюс семь градусов. Гулять и праздновать можно с комфортом — да и есть где побродить. "Весь город и Каспийское море внизу, а мы — у крепости Нарын-кала. Двумя "рукавами" к воде спускаются огромные стены, между ними — исторический центр. Давайте подниматься наверх", — говорит гид Елена. Каменная цитадель — "Каспийские ворота в Персию", так город называли еще древние греки. Виды от крепости невероятные. И внутри очень интересно. У самого входа колодец, над ним — окошки в стене. Оказывается, это суд: во времена персов в колодце обвиняемый ожидал своей участи, из окон раздавался вердикт. Виновен — смерть, оправдали — кидай в яму монетку. Интересно, что сейчас бросают деньги с надеждой вернуться, а раньше — чтобы никогда не попасть в темницу снова. Недалеко от остатков водопровода — второй колодец, точнее, зиндан ("зина" — "преступление", "дан" — "помещение"), место казни. Там заключенные гибли от жажды, голода и трупных ядов (тела не убирали). Вокруг высаживали пахучие цветы, иначе и близко не подойти.Есть еще одна страшная история. Нарын-кала, как и Дербент, постоянно пытались захватить. Это было нелегко. Но, как рассказывает гид, в 733 году один пастух поведал врагам, где водопровод, в обмен на свободу своей семьи. Арабы, которые хотели взять город, зарезали сто коров и сто овец. Кровь их пустили в воду, отравив ее. Так крепость пала.А еще в Нарын-кала до сих пор сохранились остатки бани. Там, пугает гид, не просто строго соблюдали мужские и женские дни: противоположному полу запрещали даже просто посмотреть в другую сторону. Нарушителям выкалывали глаза. Причем женщинам — оба, мужчинам — один: иначе не воин.В общем, ужасов хватает. Однако один из переводов "Нарын-кала" со среднеперсидского — "Солнечная крепость". Также есть версия, что первую часть названия она получила по имени дочери шаха, которое значило "нежная", "красивая". Несмотря на мрачные страницы истории, в ясный день крепость прекрасна, как и открывающиеся сверху виды на город и море. А памятники на ее территории — эклектичное наследие многих эпох: от древнейших каменных якорей до российской гауптвахты XIX века в стиле провинциального русского ампира.Променад длиной три километраСпустившись из крепости по лестнице, попадаешь в старый город. Атмосферно: колоритные улочки, множество поворотов, запахи еды и специй. И конечно, радушные местные жители. Красивая пожилая дама, улыбаясь, спрашивает, как нам, туристам, Дербент. Кивает головой, услышав восхищенные отзывы. С улыбкой добавляет: "Тут у нас постоянный ремонт". Действительно, историческая часть местами так перекопана, что не пройти."Первую часть маршрута, туристическую милю — 800 метров от крепости и до моря, — мы уже сделали, — говорит глава администрации города Дербента Рустамбек Пирмагомедов. — В целом маршрут составит три километра, сейчас в работе второй этап". Идет проектировка и канатной дороги, которая соединит верхнюю точку города и Каспий.Старая часть Дербента, по словам мэра, не должна измениться: станет только красивее и современнее. Провода убирают под землю — отсюда и раскопы. Сохранят древнюю мечеть 733 года, семисотлетние платаны в ее дворе. Здание сейчас частично на реставрации. Внутри на стенах цифры — они показывают мастерам, какие цвета нужно использовать, чтобы восстановить исторический вид.Неподалеку от мечети — небольшой, но очень интересный музей "Культура и быт древнего Дербента". Что примечательно, он в здании девичьей бани. Другой музей, "Ковры и декоративно-прикладное искусство Дагестана", расположен в армянском храме Христа Всеспасителя.Сердце Старого города"Сейчас мы отправимся в самое сердце Старого города. Как вы думаете, что это?" — спрашивает гид. Ответ "мечеть" — неверный. Оказывается, рынок. Дербент на Каспии всегда был центром торговли. Даже будучи захваченным, город не платил никому дань. Платили ему.Верхний базар, как называют один из рынков местные жители, находится в еврейском квартале Старого города. Есть фонтанчики с водой — можно и попить, и умыться.Шопинг в Дербенте, особенно гастрономический, отменный не только на рынке. Даже просто гуляя по улочкам, замираешь от необычного, но очень приятного запаха: это ореховая трава — знаменитая дагестанская приправа. Здесь ее продают в пакетиках. Стоит обратить внимание на местный сыр, сладости, гранаты и другие фрукты, свежеиспеченные лепешки, чай. Из Дагестана даже помидоры зимой везут — они здесь всегда вкусные. Можно захватить и коньяк: комбинат по производству алкогольного напитка расположен в Дербенте. Вино там тоже делают.Экраноплан и сторожевой корабльЕще Дербент — это прогулки по экотропам в сосновом лесу неподалеку от Нарын-кала, а летом — пляжный отдых на Каспийском море. Скоро появятся и уникальные военно-исторические объекты. А пока на песке у моря — не совсем в Дербенте, но неподалеку — лежит огромный экраноплан "Лунь". Планы на него большие. "Там будет парк "Патриот", первый этап заработает уже в 2022-м", — рассказывает Рустамбек Пирмагомедов. Высота бывшего чуда военной техники 19 метров, длина — 73, размах крыльев — 44. Пока экраноплан зияет дырами в корпусе. Но вскоре внутрь хотят пускать туристов: даже создать симулятор, чтобы испытать чувство полета. Интересный должен получиться аттракцион. Ведь экраноплан мог подниматься на два с половиной — три метра над водой и двигаться со скоростью до 500 километров в час."Мы обратились с просьбой отдать нам и сторожевой корабль имени Расула Гамзатова, чтобы, когда его спишут, поставить в парк "Патриот", — говорит Пирмагомедов.Безопасный ДербентНесмотря на то, что Дагестан — очень гостеприимная и мирная республика, туристы порой интересуются, спокойно ли там. Власти отвечают: да. "В этом году начинается реализация проекта "Безопасный город", мы создаем единый центр, куда будут выводить информацию со всех камер наблюдения, а их немало", — объясняет глава администрации.Впрочем, по личному опыту — и сейчас даже в темное время суток гулять по Дербенту можно без всякой тревоги. Один совет: переходя дорогу, внимательно смотрите по сторонам — все же гоняют.Как сюда попастьДобираться до Дербента удобнее всего через аэропорт Махачкалы. Авиабилеты, если не брать пиковые даты, могут стоить экстремально дешево. Например, на февраль есть перелеты меньше чем за 1,5 тысячи рублей (на праздники — уже от 12 тысяч).Дальше — такси, которое обойдется дороже, так как ехать 107 километров (можно договориться, водитель соберет группу). Есть электрички (семь километров от аэропорта до станции), через Махачкалу ходят автобусы. Конечно, чаще всего в Дербент едут летом. Но и зимой тут не получится замерзнуть. И бонус — места в гостиницах еще есть даже на праздники. Семь ночей, включая новогоднюю, в отеле "четыре звезды" сейчас можно забронировать за 11 900 рублей. Но нужно читать отзывы, чтобы понять, насколько заявленная категория близка к реальной.
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дербент, республика дагестан, маршруты - туризм, каспийское море, туристы, туризм, нарын-кала, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, впечатления - туризм, достопримечательности
08:00 27.12.2021 (обновлено: 08:15 27.12.2021)
 

Зимой в Дербент: главные достопримечательности древнего города

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМузей "Цитадель Нарын — кала" в городе Дербент
Музей Цитадель Нарын — кала в городе Дербент - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Дербент претендует на звание самого древнего города России. Официально ему две тысячи лет, неофициально — пять тысяч. При этом он не застыл в прошлом, а успешно развивается: скоро там появится такой променад, что, говорят местные, "даже набережная Сочи позавидует". И зимой, в несезон, здесь тоже хорошо. О том, где самые красивые виды, куда не стоит бросать монетку и безопасно ли ехать в Дагестан, — в материале РИА Новости.

Страшные истории нежной и красивой крепости

Дербент — не только самый древний, но и самый южный город России. На Новый год синоптики обещают комфортные плюс семь градусов. Гулять и праздновать можно с комфортом — да и есть где побродить.
"Весь город и Каспийское море внизу, а мы — у крепости Нарын-кала. Двумя "рукавами" к воде спускаются огромные стены, между ними — исторический центр. Давайте подниматься наверх", — говорит гид Елена.
Каменная цитадель — "Каспийские ворота в Персию", так город называли еще древние греки. Виды от крепости невероятные. И внутри очень интересно. У самого входа колодец, над ним — окошки в стене. Оказывается, это суд: во времена персов в колодце обвиняемый ожидал своей участи, из окон раздавался вердикт. Виновен — смерть, оправдали — кидай в яму монетку. Интересно, что сейчас бросают деньги с надеждой вернуться, а раньше — чтобы никогда не попасть в темницу снова.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Музей "Цитадель Нарын-кала" (часть Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника) в Дербенте, Республика Дагестан

Музей Цитадель Нарын — кала в городе Дербент Республики Дагестан
1 из 3

Музей "Цитадель Нарын-кала" (часть Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника) в Дербенте, Республика Дагестан

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Светлана Баева

Каменный якорь в цитадели Нарын-кала в Дербенте

Каменный якорь в цитадели Нарын-Кала в Дербенте
2 из 3

Каменный якорь в цитадели Нарын-кала в Дербенте

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Внутри цитадели Нарын-кала

Внутри цитадели Нарын-Кала
3 из 3

Внутри цитадели Нарын-кала

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3

Музей "Цитадель Нарын-кала" (часть Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника) в Дербенте, Республика Дагестан

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 3

Каменный якорь в цитадели Нарын-кала в Дербенте

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3

Внутри цитадели Нарын-кала

© РИА Новости / Светлана Баева
Недалеко от остатков водопровода — второй колодец, точнее, зиндан ("зина" — "преступление", "дан" — "помещение"), место казни. Там заключенные гибли от жажды, голода и трупных ядов (тела не убирали). Вокруг высаживали пахучие цветы, иначе и близко не подойти.
© РИА Новости / Светлана БаеваКолодец, в котором казнили преступников в Нарын-кала
Колодец, в котором казнили преступников в Нарын-Кала - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
Колодец, в котором казнили преступников в Нарын-кала
Есть еще одна страшная история. Нарын-кала, как и Дербент, постоянно пытались захватить. Это было нелегко. Но, как рассказывает гид, в 733 году один пастух поведал врагам, где водопровод, в обмен на свободу своей семьи. Арабы, которые хотели взять город, зарезали сто коров и сто овец. Кровь их пустили в воду, отравив ее. Так крепость пала.
А еще в Нарын-кала до сих пор сохранились остатки бани. Там, пугает гид, не просто строго соблюдали мужские и женские дни: противоположному полу запрещали даже просто посмотреть в другую сторону. Нарушителям выкалывали глаза. Причем женщинам — оба, мужчинам — один: иначе не воин.
© РИА Новости / Светлана Баева

Экскурсовод рассказывает о древнем водопроводе в Нарын-кала

Экскурсовод рассказывает о древнем водопроводе в Нарын-Кала
1 из 5

Экскурсовод рассказывает о древнем водопроводе в Нарын-кала

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Ханские бани в Нарын-кала

Ханские бани в Нарын-Кала
2 из 5

Ханские бани в Нарын-кала

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ханские бани на территории крепости Нарын-кала в нагорной части Дербента

Ханские бани на территории крепости Нарын-кала в нагорной части Дербента
3 из 5

Ханские бани на территории крепости Нарын-кала в нагорной части Дербента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Светлана Баева

На территории крепости Нарын-кала

На территории крепости Нарын-Кала
4 из 5

На территории крепости Нарын-кала

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

У цитадели Нарын-кала

У цитадели Нарын-Кала
5 из 5

У цитадели Нарын-кала

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 5

Экскурсовод рассказывает о древнем водопроводе в Нарын-кала

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 5

Ханские бани в Нарын-кала

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 5

Ханские бани на территории крепости Нарын-кала в нагорной части Дербента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 5

На территории крепости Нарын-кала

© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 5

У цитадели Нарын-кала

© РИА Новости / Светлана Баева
В общем, ужасов хватает. Однако один из переводов "Нарын-кала" со среднеперсидского — "Солнечная крепость". Также есть версия, что первую часть названия она получила по имени дочери шаха, которое значило "нежная", "красивая". Несмотря на мрачные страницы истории, в ясный день крепость прекрасна, как и открывающиеся сверху виды на город и море.
А памятники на ее территории — эклектичное наследие многих эпох: от древнейших каменных якорей до российской гауптвахты XIX века в стиле провинциального русского ампира.

Променад длиной три километра

Спустившись из крепости по лестнице, попадаешь в старый город. Атмосферно: колоритные улочки, множество поворотов, запахи еды и специй. И конечно, радушные местные жители.
Красивая пожилая дама, улыбаясь, спрашивает, как нам, туристам, Дербент. Кивает головой, услышав восхищенные отзывы. С улыбкой добавляет: "Тут у нас постоянный ремонт". Действительно, историческая часть местами так перекопана, что не пройти.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВид на город Дербент от крепости Нарын-кала
Вид на город Дербент от крепости Нарын-кала - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вид на город Дербент от крепости Нарын-кала
"Первую часть маршрута, туристическую милю — 800 метров от крепости и до моря, — мы уже сделали, — говорит глава администрации города Дербента Рустамбек Пирмагомедов. — В целом маршрут составит три километра, сейчас в работе второй этап". Идет проектировка и канатной дороги, которая соединит верхнюю точку города и Каспий.
Старая часть Дербента, по словам мэра, не должна измениться: станет только красивее и современнее. Провода убирают под землю — отсюда и раскопы. Сохранят древнюю мечеть 733 года, семисотлетние платаны в ее дворе. Здание сейчас частично на реставрации. Внутри на стенах цифры — они показывают мастерам, какие цвета нужно использовать, чтобы восстановить исторический вид.
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Неподалеку от мечети — небольшой, но очень интересный музей "Культура и быт древнего Дербента". Что примечательно, он в здании девичьей бани. Другой музей, "Ковры и декоративно-прикладное искусство Дагестана", расположен в армянском храме Христа Всеспасителя.

Сердце Старого города

"Сейчас мы отправимся в самое сердце Старого города. Как вы думаете, что это?" — спрашивает гид. Ответ "мечеть" — неверный. Оказывается, рынок.
Дербент на Каспии всегда был центром торговли. Даже будучи захваченным, город не платил никому дань. Платили ему.
CC BY-SA 2.0 / Шамиль Магомедов / Ворота Дербентской Джума-мечети
Ворота Дербентской Джума-мечети
1 из 3
Ворота Дербентской Джума-мечети
CC BY-SA 2.0 / Шамиль Магомедов /
© Евгений Майструк/ радио Sputnik

Улица Старого Дербента поздним вечером

Улица старого Дербента поздним вечером
2 из 3

Улица Старого Дербента поздним вечером

© Евгений Майструк/ радио Sputnik
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Музей "Цитадель Нарын-кала" (часть Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника) в Дербенте, Республика Дагестан

Регионы России. Республика Дагестан
3 из 3

Музей "Цитадель Нарын-кала" (часть Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника) в Дербенте, Республика Дагестан

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 3
Ворота Дербентской Джума-мечети
CC BY-SA 2.0 / Шамиль Магомедов /
2 из 3

Улица Старого Дербента поздним вечером

© Евгений Майструк/ радио Sputnik
3 из 3

Музей "Цитадель Нарын-кала" (часть Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника) в Дербенте, Республика Дагестан

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Верхний базар, как называют один из рынков местные жители, находится в еврейском квартале Старого города. Есть фонтанчики с водой — можно и попить, и умыться.
Шопинг в Дербенте, особенно гастрономический, отменный не только на рынке. Даже просто гуляя по улочкам, замираешь от необычного, но очень приятного запаха: это ореховая трава — знаменитая дагестанская приправа. Здесь ее продают в пакетиках. Стоит обратить внимание на местный сыр, сладости, гранаты и другие фрукты, свежеиспеченные лепешки, чай.
Из Дагестана даже помидоры зимой везут — они здесь всегда вкусные. Можно захватить и коньяк: комбинат по производству алкогольного напитка расположен в Дербенте. Вино там тоже делают.
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Экраноплан и сторожевой корабль

Еще Дербент — это прогулки по экотропам в сосновом лесу неподалеку от Нарын-кала, а летом — пляжный отдых на Каспийском море.
Скоро появятся и уникальные военно-исторические объекты. А пока на песке у моря — не совсем в Дербенте, но неподалеку — лежит огромный экраноплан "Лунь". Планы на него большие. "Там будет парк "Патриот", первый этап заработает уже в 2022-м", — рассказывает Рустамбек Пирмагомедов.
Высота бывшего чуда военной техники 19 метров, длина — 73, размах крыльев — 44. Пока экраноплан зияет дырами в корпусе. Но вскоре внутрь хотят пускать туристов: даже создать симулятор, чтобы испытать чувство полета. Интересный должен получиться аттракцион. Ведь экраноплан мог подниматься на два с половиной — три метра над водой и двигаться со скоростью до 500 километров в час.
© РИА Новости / Светлана БаеваЭкраноплан на берегу Каспийского моря
Экраноплан на берегу Каспийского моря
1 из 4
Экраноплан на берегу Каспийского моря
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Экраноплан "Лунь"

Экраноплан Лунь
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Экраноплан "Лунь"

© РИА Новости / Светлана Баева
© Фото : Антон АгарковЭкраноплан "Лунь" на берегу Каспийского моря недалеко от Дербента
Экраноплан Лунь на берегу Каспийского моря недалеко от Дербента
3 из 4
Экраноплан "Лунь" на берегу Каспийского моря недалеко от Дербента
© Фото : Антон Агарков
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанк

Буксировка ракетного экраноплана "Лунь" из Каспийска в Дербент

Буксировка ракетного экраноплана Лунь из Каспийска в Дербент
4 из 4

Буксировка ракетного экраноплана "Лунь" из Каспийска в Дербент

© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа
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Экраноплан на берегу Каспийского моря
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 4

Экраноплан "Лунь"

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 4
Экраноплан "Лунь" на берегу Каспийского моря недалеко от Дербента
© Фото : Антон Агарков
4 из 4

Буксировка ракетного экраноплана "Лунь" из Каспийска в Дербент

© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа
Перейти в фотобанк
"Мы обратились с просьбой отдать нам и сторожевой корабль имени Расула Гамзатова, чтобы, когда его спишут, поставить в парк "Патриот", — говорит Пирмагомедов.

Безопасный Дербент

© РИА Новости / Светлана БаеваНадпись в Дербенте
Надпись в Дербенте - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
Надпись в Дербенте
Несмотря на то, что Дагестан — очень гостеприимная и мирная республика, туристы порой интересуются, спокойно ли там. Власти отвечают: да. "В этом году начинается реализация проекта "Безопасный город", мы создаем единый центр, куда будут выводить информацию со всех камер наблюдения, а их немало", — объясняет глава администрации.
Впрочем, по личному опыту — и сейчас даже в темное время суток гулять по Дербенту можно без всякой тревоги. Один совет: переходя дорогу, внимательно смотрите по сторонам — все же гоняют.

Как сюда попасть

Добираться до Дербента удобнее всего через аэропорт Махачкалы. Авиабилеты, если не брать пиковые даты, могут стоить экстремально дешево. Например, на февраль есть перелеты меньше чем за 1,5 тысячи рублей (на праздники — уже от 12 тысяч).
Дальше — такси, которое обойдется дороже, так как ехать 107 километров (можно договориться, водитель соберет группу). Есть электрички (семь километров от аэропорта до станции), через Махачкалу ходят автобусы.
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Конечно, чаще всего в Дербент едут летом. Но и зимой тут не получится замерзнуть. И бонус — места в гостиницах еще есть даже на праздники. Семь ночей, включая новогоднюю, в отеле "четыре звезды" сейчас можно забронировать за 11 900 рублей. Но нужно читать отзывы, чтобы понять, насколько заявленная категория близка к реальной.
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01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
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23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
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21:47Внук Шарля де Голля назвал Путина большим президентом
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