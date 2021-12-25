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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211225/evropa-1765291302.html
Все строго: какие страны Европы ввели новые ограничения на праздники
Все строго: какие страны Европы ввели новые ограничения на праздники - РИА Новости, 25.12.2021
Все строго: какие страны Европы ввели новые ограничения на праздники
Эксперты выяснили, в каких странах Европы власти уже ужесточили требования и коснутся ли они новогодних и рождественских дней, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T06:40
2021-12-25T06:40
туризм
испания
нидерланды
австрия
европа
греция
бельгия
германия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, в каких странах Европы власти уже ужесточили требования и коснутся ли они новогодних и рождественских дней, сообщает TourDom.ru.АвстрияС 27 декабря посетить рестораны и кафе можно будет только до 22:00 – после этого времени все точки общепита должны быть закрыты. Кроме того, вход разрешен только для привившихся или переболевших. То же самое касается въезда в страну. БельгияВ Бельгии сразу после католического Рождества ужесточат карантинные меры. Власти объявили о закрытии с 26 декабря практически всех развлекательных заведений из-за омикрон-штамма. Нельзя посещать театры, кинотеатры, концертные залы, казино. С 29 декабря в магазины будут пускать не больше двух посетителей одновременно.ГерманияВ Германии на Рождество запрещено собираться больше десяти человек, массовые новогодние и рождественские торжества ограничены. Причем правила распространяются также на вакцинированных или переболевших коронавирусом. Непривитым разрешается встречаться с близкими родственниками и максимум двумя людьми не из своей семьи. Кроме того, власти планируют закрыть в новогодний период ночные клубы и дискотеки. Бары и рестораны продолжат работать. Предполагается, что ограничения вступят в силу 28 декабря сроком на десять дней.ГрецияС 23 декабря по 2 января отменены все запланированные массовые мероприятия на открытом воздухе. Также теперь обязательны защитные маски не только в помещениях, но и на улице. Ожидается, что правительство сократит максимально допустимое количество посетителей общественных мест, а также ограничит часы работы магазинов, кафе и ресторанов.ИспанияВ Испании вновь вернули требование носить маски на улицах. А в Каталонии вводят комендантский час с 1:00 до 6:00. Он будет действовать в городах с населением свыше 10 тысяч человек – Барселона входит в их число. Кроме того, запрещено собираться компаниями из более чем десяти человек. С какого дня начнут действовать ограничения, пока не решено.НидерландыВ Нидерландах уже с 19 декабря ввели жесткий карантин. На такую меру власти пошли из-за распространения омикрон-штамма. Все жители и туристы должны соблюдать строгую изоляцию. Количество гостей, которых можно принимать, сокращается с четырех до двух, исключение – только на Рождество 25 декабря. Магазины, рестораны, бары, кинотеатры, музеи и театры закрылись до 14 января. Работают только супермаркеты и аптеки.
https://ria.ru/20211215/avstriya-1763843406.html
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испания, нидерланды, австрия, европа, греция, бельгия, германия, каталония, новый год, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19, праздники, омикрон-штамм коронавируса, проблемы - туризм
06:40 25.12.2021
 
Все строго: какие страны Европы ввели новые ограничения на праздники

Эксперты рассказали, какие страны Европы вводят серьезные ограничения на праздники

© AP Photo / Michael SohnПункт тестирования на коронавирус в Берлине
Пункт тестирования на коронавирус в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© AP Photo / Michael Sohn
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, в каких странах Европы власти уже ужесточили требования и коснутся ли они новогодних и рождественских дней, сообщает TourDom.ru.

Австрия

С 27 декабря посетить рестораны и кафе можно будет только до 22:00 – после этого времени все точки общепита должны быть закрыты. Кроме того, вход разрешен только для привившихся или переболевших. То же самое касается въезда в страну.
Новый рождественский базар на площади перед городской ратушей в Вене - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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Эксперты рассказали, стоит ехать в Австрию на новогодние каникулы

Бельгия

В Бельгии сразу после католического Рождества ужесточат карантинные меры. Власти объявили о закрытии с 26 декабря практически всех развлекательных заведений из-за омикрон-штамма. Нельзя посещать театры, кинотеатры, концертные залы, казино. С 29 декабря в магазины будут пускать не больше двух посетителей одновременно.
На открытии старейшей Рождественской ярмарки Штрицельмаркт в Дрездене - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря, 08:20Туризм
Стало известно, какие города станут рождественскими столицами Европы

Германия

В Германии на Рождество запрещено собираться больше десяти человек, массовые новогодние и рождественские торжества ограничены. Причем правила распространяются также на вакцинированных или переболевших коронавирусом. Непривитым разрешается встречаться с близкими родственниками и максимум двумя людьми не из своей семьи.
Кроме того, власти планируют закрыть в новогодний период ночные клубы и дискотеки. Бары и рестораны продолжат работать. Предполагается, что ограничения вступят в силу 28 декабря сроком на десять дней.
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москв - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 14:35Туризм
В Германии ужесточили антиковидные меры

Греция

С 23 декабря по 2 января отменены все запланированные массовые мероприятия на открытом воздухе. Также теперь обязательны защитные маски не только в помещениях, но и на улице.
Ожидается, что правительство сократит максимально допустимое количество посетителей общественных мест, а также ограничит часы работы магазинов, кафе и ресторанов.
Салоники - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 18:00Туризм
В Греции ужесточили антиковидные правила

Испания

В Испании вновь вернули требование носить маски на улицах. А в Каталонии вводят комендантский час с 1:00 до 6:00. Он будет действовать в городах с населением свыше 10 тысяч человек – Барселона входит в их число. Кроме того, запрещено собираться компаниями из более чем десяти человек. С какого дня начнут действовать ограничения, пока не решено.
Коррида в честь праздника Сан-Исидро в Мадриде - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 08:00Что полезно знать туристу
Испания: страна, где мало мачо, но много сиесты

Нидерланды

В Нидерландах уже с 19 декабря ввели жесткий карантин. На такую меру власти пошли из-за распространения омикрон-штамма. Все жители и туристы должны соблюдать строгую изоляцию.
Количество гостей, которых можно принимать, сокращается с четырех до двух, исключение – только на Рождество 25 декабря. Магазины, рестораны, бары, кинотеатры, музеи и театры закрылись до 14 января. Работают только супермаркеты и аптеки.
Люди ходят по магазинам, перед введением локдауна, связанного со штаммом омикрон в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря, 21:17Распространение коронавируса
В Нидерландах вводят локдаун из-за "омикрона"
 
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