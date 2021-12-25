https://ria.ru/20211225/evropa-1765291302.html
Все строго: какие страны Европы ввели новые ограничения на праздники
Все строго: какие страны Европы ввели новые ограничения на праздники - РИА Новости, 25.12.2021
Все строго: какие страны Европы ввели новые ограничения на праздники
Эксперты выяснили, в каких странах Европы власти уже ужесточили требования и коснутся ли они новогодних и рождественских дней, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T06:40
2021-12-25T06:40
2021-12-25T06:40
туризм
испания
нидерланды
австрия
европа
греция
бельгия
германия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, в каких странах Европы власти уже ужесточили требования и коснутся ли они новогодних и рождественских дней, сообщает TourDom.ru.АвстрияС 27 декабря посетить рестораны и кафе можно будет только до 22:00 – после этого времени все точки общепита должны быть закрыты. Кроме того, вход разрешен только для привившихся или переболевших. То же самое касается въезда в страну. БельгияВ Бельгии сразу после католического Рождества ужесточат карантинные меры. Власти объявили о закрытии с 26 декабря практически всех развлекательных заведений из-за омикрон-штамма. Нельзя посещать театры, кинотеатры, концертные залы, казино. С 29 декабря в магазины будут пускать не больше двух посетителей одновременно.ГерманияВ Германии на Рождество запрещено собираться больше десяти человек, массовые новогодние и рождественские торжества ограничены. Причем правила распространяются также на вакцинированных или переболевших коронавирусом. Непривитым разрешается встречаться с близкими родственниками и максимум двумя людьми не из своей семьи. Кроме того, власти планируют закрыть в новогодний период ночные клубы и дискотеки. Бары и рестораны продолжат работать. Предполагается, что ограничения вступят в силу 28 декабря сроком на десять дней.ГрецияС 23 декабря по 2 января отменены все запланированные массовые мероприятия на открытом воздухе. Также теперь обязательны защитные маски не только в помещениях, но и на улице. Ожидается, что правительство сократит максимально допустимое количество посетителей общественных мест, а также ограничит часы работы магазинов, кафе и ресторанов.ИспанияВ Испании вновь вернули требование носить маски на улицах. А в Каталонии вводят комендантский час с 1:00 до 6:00. Он будет действовать в городах с населением свыше 10 тысяч человек – Барселона входит в их число. Кроме того, запрещено собираться компаниями из более чем десяти человек. С какого дня начнут действовать ограничения, пока не решено.НидерландыВ Нидерландах уже с 19 декабря ввели жесткий карантин. На такую меру власти пошли из-за распространения омикрон-штамма. Все жители и туристы должны соблюдать строгую изоляцию. Количество гостей, которых можно принимать, сокращается с четырех до двух, исключение – только на Рождество 25 декабря. Магазины, рестораны, бары, кинотеатры, музеи и театры закрылись до 14 января. Работают только супермаркеты и аптеки.
https://ria.ru/20211215/avstriya-1763843406.html
https://ria.ru/20211219/rozhdestvo-1764260739.html
https://ria.ru/20211124/frg-1760500788.html
https://ria.ru/20211223/gretsiya-1765129767.html
https://ria.ru/20211220/ispaniya-1764203702.html
https://ria.ru/20211218/lokdaun-1764401205.html
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испания, нидерланды, австрия, европа, греция, бельгия, германия, каталония, новый год, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19, праздники, омикрон-штамм коронавируса, проблемы - туризм
Все строго: какие страны Европы ввели новые ограничения на праздники
Эксперты рассказали, какие страны Европы вводят серьезные ограничения на праздники
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Эксперты выяснили, в каких странах Европы власти уже ужесточили требования и коснутся ли они новогодних и рождественских дней, сообщает
TourDom.ru.
Австрия
С 27 декабря посетить рестораны и кафе можно будет только до 22:00 – после этого времени все точки общепита должны быть закрыты. Кроме того, вход разрешен только для привившихся или переболевших. То же самое касается въезда в страну.
Бельгия
В Бельгии сразу после католического Рождества ужесточат карантинные меры. Власти объявили о закрытии с 26 декабря практически всех развлекательных заведений из-за омикрон-штамма. Нельзя посещать театры, кинотеатры, концертные залы, казино. С 29 декабря в магазины будут пускать не больше двух посетителей одновременно.
Германия
В Германии на Рождество запрещено собираться больше десяти человек, массовые новогодние и рождественские торжества ограничены. Причем правила распространяются также на вакцинированных или переболевших коронавирусом. Непривитым разрешается встречаться с близкими родственниками и максимум двумя людьми не из своей семьи.
Кроме того, власти планируют закрыть в новогодний период ночные клубы и дискотеки. Бары и рестораны продолжат работать. Предполагается, что ограничения вступят в силу 28 декабря сроком на десять дней.
Греция
С 23 декабря по 2 января отменены все запланированные массовые мероприятия на открытом воздухе. Также теперь обязательны защитные маски не только в помещениях, но и на улице.
Ожидается, что правительство сократит максимально допустимое количество посетителей общественных мест, а также ограничит часы работы магазинов, кафе и ресторанов.
Испания
В Испании вновь вернули требование носить маски на улицах. А в Каталонии вводят комендантский час с 1:00 до 6:00. Он будет действовать
в городах с населением свыше 10 тысяч человек – Барселона входит в их число. Кроме того, запрещено собираться компаниями из более чем десяти человек. С какого дня начнут действовать ограничения, пока не решено.
Нидерланды
В Нидерландах уже с 19 декабря ввели жесткий карантин. На такую меру власти пошли из-за распространения омикрон-штамма. Все жители и туристы должны соблюдать строгую изоляцию.
Количество гостей, которых можно принимать, сокращается с четырех до двух, исключение – только на Рождество 25 декабря. Магазины, рестораны, бары, кинотеатры, музеи и театры закрылись до 14 января. Работают только супермаркеты и аптеки.