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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211223/kataloniya-1765184378.html
В Каталонии с 24 декабря будет действовать комендантский час
В Каталонии с 24 декабря будет действовать комендантский час - РИА Новости, 23.12.2021
В Каталонии с 24 декабря будет действовать комендантский час
Высший суд Каталонии признал законным введение комендантского часа и других ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, следует из вердикта, РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:03
2021-12-23T18:14
распространение коронавируса
в мире
испания
барселона (город)
каталония
коронавирус covid-19
новости - туризм
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МАДРИД, 23 дек – РИА Новости. Высший суд Каталонии признал законным введение комендантского часа и других ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, следует из вердикта, которое есть в распоряжении РИА Новости.Ранее каталонское правительство объявило о введении новых мер, в том числе комендантского часа, запрете собираться компаниями более десяти человек и сокращении максимального допустимого числа посетителей в ряде заведений. Меры вводятся на 14 дней и могут быть продлены в случае необходимости."Мы понимаем, что они соответствуют борьбе с распространением вируса, в условиях, которые характерны для времени Рождества, Нового года и Праздника царей-волхвов, когда веселое настроение, скопление людей, социальное взаимодействие, сложность соблюдения социальной дистанции могут привести к большему риску заражения", говорится в решении.Комендантский час вводится с 24 декабря и будет действовать с часа до шести утра в тех муниципалитетах, где показатель заражений превышает 250 заражений на сто тысяч населения за две недели. В целом в автономном сообществе он составляет 756 на сто тысяч. В список населенных пунктов, который приводится в вердикте, попали все крупные города автономного сообщества, в том числе Барселона.Кроме того, власти приняли решение о закрытии дискотек, других ночных заведений, ввели ограничение на количество посетителей ресторанов (50% от вместимости), театров, кино, других культурных заведений, спортзалов и так далее (70%).За последние 24 часа в Каталонии выявлено 13 тысяч новых заражений.Кроме того, ограничения ввели власти автономного сообщества Мурсия – все рестораны, бары, ночные заведения должны закрываться не позже 01.00. Чтобы попасть в развлекательные заведения необходимо предъявить ковид-сертификаты. Будут закрыты танцевальные площадки, стоять за стойками баров или просто стоять внутри ресторанов и баров запрещено – только сидеть. За столами не могут находиться компании более 10 человек внутри и более 12 человек на открытых террасах.В целом рекомендовано не собираться группами более 10 человек, даже дома, а также делать тесты на COVID до этих встреч. На всех праздничных шествиях в честь Праздника царей-волшебников (5 января) зрители должны будут сидеть, стоя наблюдать за процессиями запрещено. Меры вступают в силу 24 декабря и будут действовать до 14 января.Испания переживает уже шестую волну коронавируса. Несмотря на то, что страна занимает одно из первых мест по вакцинации (90% жителей старше 12 лет), рост заражений продолжается - он составляет 784 на 100 тысяч населения за две недели, за сутки было выявлено более 37 тысяч новых заболевших.
https://ria.ru/20211120/gvadelupa-1759946828.html
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в мире, испания, барселона (город), каталония, коронавирус covid-19, новости - туризм
17:03 23.12.2021 (обновлено: 18:14 23.12.2021)
 
В Каталонии с 24 декабря будет действовать комендантский час

В Каталонии с 24 декабря введут комендантский час и другие ограничения

© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Барселоне
Сотрудники полиции в Барселоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МАДРИД, 23 дек – РИА Новости. Высший суд Каталонии признал законным введение комендантского часа и других ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, следует из вердикта, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее каталонское правительство объявило о введении новых мер, в том числе комендантского часа, запрете собираться компаниями более десяти человек и сокращении максимального допустимого числа посетителей в ряде заведений. Меры вводятся на 14 дней и могут быть продлены в случае необходимости.
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Во французском департаменте Гваделупа ввели комендантский час
"Мы понимаем, что они соответствуют борьбе с распространением вируса, в условиях, которые характерны для времени Рождества, Нового года и Праздника царей-волхвов, когда веселое настроение, скопление людей, социальное взаимодействие, сложность соблюдения социальной дистанции могут привести к большему риску заражения", говорится в решении.
Комендантский час вводится с 24 декабря и будет действовать с часа до шести утра в тех муниципалитетах, где показатель заражений превышает 250 заражений на сто тысяч населения за две недели. В целом в автономном сообществе он составляет 756 на сто тысяч. В список населенных пунктов, который приводится в вердикте, попали все крупные города автономного сообщества, в том числе Барселона.
Кроме того, власти приняли решение о закрытии дискотек, других ночных заведений, ввели ограничение на количество посетителей ресторанов (50% от вместимости), театров, кино, других культурных заведений, спортзалов и так далее (70%).
За последние 24 часа в Каталонии выявлено 13 тысяч новых заражений.
Кроме того, ограничения ввели власти автономного сообщества Мурсия – все рестораны, бары, ночные заведения должны закрываться не позже 01.00. Чтобы попасть в развлекательные заведения необходимо предъявить ковид-сертификаты. Будут закрыты танцевальные площадки, стоять за стойками баров или просто стоять внутри ресторанов и баров запрещено – только сидеть. За столами не могут находиться компании более 10 человек внутри и более 12 человек на открытых террасах.
В целом рекомендовано не собираться группами более 10 человек, даже дома, а также делать тесты на COVID до этих встреч. На всех праздничных шествиях в честь Праздника царей-волшебников (5 января) зрители должны будут сидеть, стоя наблюдать за процессиями запрещено. Меры вступают в силу 24 декабря и будут действовать до 14 января.
Испания переживает уже шестую волну коронавируса. Несмотря на то, что страна занимает одно из первых мест по вакцинации (90% жителей старше 12 лет), рост заражений продолжается - он составляет 784 на 100 тысяч населения за две недели, за сутки было выявлено более 37 тысяч новых заболевших.
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