Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/alimenty-1765295819.html
Совфед ввел ответственность за частичную неуплату алиментов
Совфед ввел ответственность за частичную неуплату алиментов - РИА Новости, 24.12.2021
Совфед ввел ответственность за частичную неуплату алиментов
Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, предусматривающий ответственность не только за неуплату алиментов, но и за их перечисление в неполном... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:35
2021-12-24T11:35
общество
семья
дети
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
совет федерации рф
алименты
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, предусматривающий ответственность не только за неуплату алиментов, но и за их перечисление в неполном объеме.Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ.Как отмечают авторы закона, судебная практика показывает, что ответственность несут лишь те должники, которые полностью не платят алименты в течение двух и более месяцев, а при частичной, пусть даже и мизерной, выплате алиментов должников не привлекают к ответственности.При этом, по данным Федеральной службы судебных приставов России, около 40% должников после привлечения к административной ответственности полностью или частично погашают задолженность по уплате алиментов, что свидетельствует о том, что факт привлечения к административной ответственности является действенной мерой, побуждающей должников к исполнению установленных требований.Ответственность будет наступать в случае неполной уплаты не только алиментов, но и средств на содержание нетрудоспособных родителей.Также сенаторы внесли изменения в Уголовный кодекс РФ. Они предусматривают, что неплательщик освобождается от ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года при погашении задолженности в полном объеме.Задолженность за неуплату алиментов на несовершеннолетних детей составляет на данный момент, по данным ФССП, 176 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20211218/prazdnik-1764366100.html
https://ria.ru/20210621/alimenty-1737853638.html
https://ria.ru/20211220/gosduma-1764580087.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, семья, дети, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), совет федерации рф, алименты, россия
11:35 24.12.2021
 
Совфед ввел ответственность за частичную неуплату алиментов

Совфед одобрил закон, предусматривающий ответственность за частичную неуплату алиментов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, предусматривающий ответственность не только за неуплату алиментов, но и за их перечисление в неполном объеме.
Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ.
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов перед началом Рождественских чтений в Совете Федерации в Москве. 25 января 2018 - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря, 13:44
В Госдуме предложили раздавать новогодние наборы нуждающимся семьям
Как отмечают авторы закона, судебная практика показывает, что ответственность несут лишь те должники, которые полностью не платят алименты в течение двух и более месяцев, а при частичной, пусть даже и мизерной, выплате алиментов должников не привлекают к ответственности.
При этом, по данным Федеральной службы судебных приставов России, около 40% должников после привлечения к административной ответственности полностью или частично погашают задолженность по уплате алиментов, что свидетельствует о том, что факт привлечения к административной ответственности является действенной мерой, побуждающей должников к исполнению установленных требований.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 10:08
Процедура взыскания алиментов перейдет в онлайн-формат, заявил Чернышенко
Ответственность будет наступать в случае неполной уплаты не только алиментов, но и средств на содержание нетрудоспособных родителей.
Также сенаторы внесли изменения в Уголовный кодекс РФ. Они предусматривают, что неплательщик освобождается от ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года при погашении задолженности в полном объеме.
Задолженность за неуплату алиментов на несовершеннолетних детей составляет на данный момент, по данным ФССП, 176 миллиардов рублей.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 16:46
В Госдуму внесли законопроект о базовом доходе для членов семьи с детьми
 
ОбществоСемьяДетиФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Совет Федерации РФалиментыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
22:57Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
22:48ЦБ зафиксировал нарастание закредитованности россиян
Лента новостейМолния
СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газаОксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйстваЦБ зафиксировал нарастание закредитованности россиян