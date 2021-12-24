https://ria.ru/20211224/alimenty-1765295819.html
Совфед ввел ответственность за частичную неуплату алиментов
Совфед ввел ответственность за частичную неуплату алиментов - РИА Новости, 24.12.2021
Совфед ввел ответственность за частичную неуплату алиментов
Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, предусматривающий ответственность не только за неуплату алиментов, но и за их перечисление в неполном... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:35
2021-12-24T11:35
2021-12-24T11:35
общество
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дети
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
совет федерации рф
алименты
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, предусматривающий ответственность не только за неуплату алиментов, но и за их перечисление в неполном объеме.Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ.Как отмечают авторы закона, судебная практика показывает, что ответственность несут лишь те должники, которые полностью не платят алименты в течение двух и более месяцев, а при частичной, пусть даже и мизерной, выплате алиментов должников не привлекают к ответственности.При этом, по данным Федеральной службы судебных приставов России, около 40% должников после привлечения к административной ответственности полностью или частично погашают задолженность по уплате алиментов, что свидетельствует о том, что факт привлечения к административной ответственности является действенной мерой, побуждающей должников к исполнению установленных требований.Ответственность будет наступать в случае неполной уплаты не только алиментов, но и средств на содержание нетрудоспособных родителей.Также сенаторы внесли изменения в Уголовный кодекс РФ. Они предусматривают, что неплательщик освобождается от ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года при погашении задолженности в полном объеме.Задолженность за неуплату алиментов на несовершеннолетних детей составляет на данный момент, по данным ФССП, 176 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20211218/prazdnik-1764366100.html
https://ria.ru/20210621/alimenty-1737853638.html
https://ria.ru/20211220/gosduma-1764580087.html
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общество, семья, дети, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), совет федерации рф, алименты, россия
Совфед ввел ответственность за частичную неуплату алиментов
Совфед одобрил закон, предусматривающий ответственность за частичную неуплату алиментов