https://ria.ru/20210301/alimenty-1599485050.html

Взыскание алиментов на ребенка в 2021 году: порядок, способы, инструкция

Взыскание алиментов на ребенка в 2021 году: порядок, способы, инструкция

Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей возможно по соглашению или решению суда. Как взыскать алименты на ребенка, как правильно составить заявление и... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T18:15

2021-03-01T18:15

2021-03-01T18:15

развод

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

дети

семья

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599484092_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cad6b9a6a0ec23e60981e52674fe47e5.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей возможно по соглашению или решению суда. Как взыскать алименты на ребенка, как правильно составить заявление и куда его подавать — в материале РИА Новости.Алименты на содержание несовершеннолетних детей в 2021 годуСогласно пункту 1 статьи 80 Семейного кодекса РФ, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. При этом порядок и форму материального обеспечения мать и отец определяют самостоятельно. В случае, если родители не содержат детей, средства на эти цели взыскиваются в судебном порядке (пункт 2 статьи 80 СК РФ).Алименты полагаются не только детям, рожденным в браке, но появившимся вне семьи, при условии, что родство ребенка и человека, с которого взыскивается плата, подтверждено или доказано.Кроме родителя, с которым остался ребенок, подать на ежемесячные алименты на несовершеннолетнего могут:Родители обязаны платить алименты на ребенка, пока ему не исполнилось 18 лет, а иногда и после 18-ти, если он нетрудоспособен и нуждается в помощи.Однако, если ребенок до 18 лет вступит в брак, то с родителя снимают обязанности по его материальному обеспечению. Также это происходит в случае, если несовершеннолетний, достигший 16 лет, объявляется полностью дееспособным (эмансипированным), если он работает по трудовому договору, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.Кроме того, согласно статье 120 СК РФ выплата алиментов прекращается при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались средства, или же со смертью лица, получающего алименты, или того, кто обязан их уплачивать.Как взыскать алименты— Алименты можно взыскать как в принудительном порядке через суд, так и добровольно — путем заключения соглашение об уплате средств, — рассказала РИА Новости семейный юрист Евгения Сергеева.Соглашение об уплате алиментовНа основании главы 16 Семейного кодекса РФ родители или законные представители ребенка могут заключить соглашение об уплате алиментов. Оно должно устанавливать размер, условия и порядок выплаты средств на содержание несовершеннолетнего. Изменить документ или отказаться от исполнения соглашения в одностороннем порядке нельзя. А размер алиментов при этом не должен быть ниже суммы, которую мог бы назначить суд.Алименты по условиям соглашения могут уплачиваться:Также допускается сочетание различных вариантов уплаты алиментов.В соглашении может быть прописан и порядок индексации выплат. Если этот момент не оговорен, алименты нужно индексировать соответственно увеличению прожиточного минимума на ребенка.Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и должно быть нотариально удостоверено. Средства, которые были добровольно перечислены для ребенка в отсутствие такого соглашения, алиментами не признаются.Взыскание алиментов по судуЕсли договориться по поводу выплаты алиментов на ребенка не получается, то родитель, с которым остается ребенок, имеет право обратиться в мировой или районный суд за помощью во взыскании. Для таких случаев существуют упрощенная процедура — с выдачей судебного приказа (в мировом суде) и обычная — через подачу искового заявления о взыскании (в районном суде).Первый вариант применяется, когда известно место проживания и работы родителя, уклоняющегося от исполнения своих обязанностей. Второй используется в спорных ситуациях, например, когда, каждая из сторон имеет свое мнение в отношении формы и размеров алиментов и готова пояснить позицию в суде.Порядок взыскания алиментов на содержание детей через судДля обращения в суд необходимо подготовить следующие документы:В случае, если доход ответчика сложно точно определить, вместе с заявлением нужно предоставить расчет средств, которые, по мнению истца, необходимы для содержания ребенка. При этом нужно приложить документальное обоснование этих трат (например, чеки).Если же ответчик не скрывается от уплаты алиментов, но хочет высказать свое мнение по этому поводу в суде, он должен представить:Как составить исковое заявление в судИсковое заявление в суд можно составить самостоятельно или же обратиться к юристу. В документе обязательно должны быть указаны следующие данные: адрес суда и его название, ФИО истца и ответчика, место их проживания, а также кратко изложена суть требований, их обоснование и сумма запрашиваемых алиментов.Куда подавать искИстец должен самостоятельно решить, в какой именно районный суд он будет подавать заявление. Это может орган правосудия по месту его жительства или же по месту жительства ответчика.Взыскание алиментов по судебному приказуЕсли у законного представителя ребенка есть вся необходимая информация о местонахождении и доходах алиментщика, то достаточно написать заявление о выдаче судебного приказа и подать его в мировой суд. Оно будет рассматриваться в упрощенном порядке, без вызова второй стороны. При этом выплаты назначаются только в долях от доходов.Согласно статье 126 ГПК РФ, судебный приказ выносится в течение 5 дней после поступления заявления.Если же при установлении места жительства алиментщика возникают проблемы или достоверно неизвестно, чем он зарабатывает на жизнь, а также если он не признает своего родства с ребенком или же не хочет выделять средства, придется подавать исковое заявление о взыскании алиментов.Исполнение решения судаПосле того, как истец получает на руки судебный приказ или же исполнительный лист по итогам решения суда, он должен передать его в Федеральную службу судебных приставов. Ее задача — обеспечить фактическое взыскание алиментов.В течение 3 суток после получения документа от истца ФССП обязана возбудить исполнительное производство. В его рамках приставы могут разыскивать имущество должника, проводить проверки финансовых документов и даже арестовывать имущество согласно статье 64 ФЗ "Об исполнительном производстве".Также взыскать деньги на содержание ребенка может помочь администрация организации, в которой трудится алиментщик. Работодатель должника обязан по исполнительному листу удерживать из его зарплаты сумму алиментов и ежемесячно перечислять деньги получателю (статья 109 СК РФ).Сроки взыскания алиментов— Согласно статье 107 Семейного кодекса РФ, алименты присуждаются с момента обращения в суд, то есть со дня подачи искового заявления (заявления о выдаче судебного приказа). Также по делу о взыскании алиментов суд вправе вынести постановление о взыскании алиментов до вынесения судом решения, — отметила юрист.Срок исковой давности по взысканию алиментов законодательством не устанавливается, то есть у лица есть право обратиться в суд с заявлением в любое время. Однако существует понятие пресекаемого срока: когда ребенок достигает 18 лет, он теряет право на алименты.При этом, если родитель успел обратиться за взысканием до 18-летия ребенка, то алиментщик будет обязан погасить задолженность даже после совершеннолетия потомка.Изменение размеров алиментов и индексацияЕсли же алиментщик имеет нерегулярный, меняющийся заработок, либо получает его в натуре или в иностранной валюте, либо если у него нет постоянного источника дохода, а также в других случаях, когда взыскание в долевом отношении невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, то согласно статье 83 СК РФ определяется твердый размер алиментов. Законом не определена фиксированная сумма, как и порядок ее расчета. Суды руководствуются величиной, кратной региональному прожиточному минимуму на ребенка, а если такой показатель не установлен в субъекте, то в целом по стране. Для обоснования суммы истцу нужно тщательно подготовиться к судебному процессу, например, предоставить обоснование расходов на ребенка (чеки). При вынесении решения суд также будет учитывать материальное и семейное положение как отца, так и матери, и наличие у ответчика других детей, а также другие заслуживающие внимания обстоятельства.Индексация алиментов, установленных в твердой денежной сумме, производится пропорционально росту величины прожиточного минимума на ребенка. Процесс осуществляет организация или иное лицо, которым направлен исполнительный документ, либо судебный пристав-исполнитель.Взыскание алиментов в твердой денежной суммеПо ст. 83 Семейного кодекса при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов и в случаях, если взыскание в долевом отношении к заработку или иному доходу алиментщика невозможно, суд вправе определить размер содержания на ребенка в твердой сумме, или же одновременно в долях и в твердой денежной сумме.Размер ее определяется в интересах ребенка: для сохранения прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения обоих родителей и других заслуживающих внимания обстоятельств.Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, также определяется в твердой денежной сумме.Задолженность по алиментам и ответственностьЗа неуплату алиментов на содержание ребенка грозит административная или даже уголовная ответственность. Если алиментщик не перечислял средства в течение двух месяцев после решения суда, то ему грозят обязательные работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок до 15 суток, либо штраф на сумму 20 тысяч рублей.Также для понуждения должника приставы могут ограничить действие его водительских прав, запретить ему выезд за границу или арестовать счета и иное имущество.Если административные и гражданские взыскательные меры не дают результатов, неплательщика могут привлечь к уголовной ответственности. По статье 157 УК РФ, самым суровым наказанием является лишение свободы на срок до года. Также должнику могут назначить исправительные или принудительные работы на срок до 1 года либо арест на срок до 3 месяцев.ВопросыЮрист Евгения Сергеева также ответила на популярные вопросы, которые задают родители, желающие взыскать алименты с неплательщиков.Можно ли взыскать алименты за прошлые годы?— Согласно статье 107 СК РФ алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если судом установлено, что принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были начислены вследствие уклонения лица от их уплаты. Такими мерами, например, признается обращение в суд для выдачи судебного приказа (если он был отменен). Или алименты не были получены, поскольку алиментщик уклонялся от их уплаты (сокрытие доходов, источников и размеров доходов). Какой суд рассматривает взыскание алиментов?— В случае искового производства — районный суд, в случае запроса судебного приказа — мировой суд.Кто занимается взысканием алиментов?— Взысканием алиментов занимается служба судебных приставов. Если алиментщик официально работает и не скрывает места работы, то исполнительный лист можно передать в бухгалтерию компании самостоятельно. В иных случаях исполнительный лист передается в отделение ФССП по месту жительства должника.Можно ли приостановить, возобновить или прекратить взыскание алиментов?— Согласно статье 119 СК РФ, в случае, если после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное положение матери или отца, суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное начислять алименты, от их уплаты . При изменении размера алиментов или при освобождении от обязанности суд вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон.Как взыскать алименты с неработающего официально отца?— Если, например, у отца ребенка отсутствует официальный заработок, то алименты будут рассчитываться в твердой сумме, согласно 83 СК РФ. Поскольку в законе количество средств не закреплено, сумма устанавливается судом путем оценки материального и семейного положения как отца, так и матери, и других обстоятельств.Как взыскать задолженность по алиментам?— Задолженность по алиментам образуется при наличии исполнительного листа, судебного приказа или алиментного соглашения. Необходимо обратиться в службу судебных приставов по месту жительства алиментщика и подать заявление о принудительном взыскании и расчете долга за период просрочки. Судебный пристав возбуждает исполнительное производство и применяет меры принудительного взыскания к должнику (арест счетов и имущества, установление запретов и ограничений, вплоть до привлечения к уголовной ответственности).

https://ria.ru/20210215/alimenty-1597525012.html

https://ria.ru/20210220/razvod-1598413963.html

https://ria.ru/20210204/alimenty-1596025512.html

https://ria.ru/20201026/alimenty-1581640076.html

https://ria.ru/20201020/alimenty-1580734376.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), дети, семья, общество