https://ria.ru/20240905/alimenty-1599814734.html

Как подать на алименты в 2024 году — пошаговая инструкция

Как подать на алименты: куда подавать заявление, оформление документов, сроки

Как подать на алименты в 2024 году — пошаговая инструкция

Алименты - материальная помощь на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родственников. Как подать на алименты после развода на мужа в суд,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:12

2024-09-05T12:12

2024-09-05T12:12

семья

дети

госуслуги

алименты

развод

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Алименты - материальная помощь на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родственников. Как подать на алименты после развода на мужа в суд, можно ли их получать от отца ребенка, находясь в браке с ним, какие документы нужно приложить к заявлению и куда обращаться, - в материале РИА Новости.АлиментыАлименты - это средства, которые по закону имеют право получать несовершеннолетние, нетрудоспособные или нуждающиеся члены семьи от своих родственников и супругов, в том числе бывших. В России их установление и порядок судебного взыскания предусмотрены в Семейном кодексе РФ. Алименты бывают четырех видов:Выплаты могут быть установлены как по решению сторон, так и через суд, если человек отказывается добровольно платить алименты. По данным на конец ноября 2023 года задолженность по алиментам в России составила порядка 240 миллиардов рублей. При этом за девять месяцев на исполнении находилось порядка 1,45 миллиона исполнительных производств о взыскании алиментов.Кто может подать на алиментыНа алименты могут подать:Виды заявлений о взыскании алиментовСуществует два вида заявления:Для взыскания алиментов в порядке приказного производства необходимо подать заявление о вынесении судебного приказа мировому судье по месту жительства должника или истца. Оно подается на бумажном носителе или, при наличии в суде технической возможности, в электронном виде в установленном порядке.“К заявлению должны быть приложены, в частности, документы, подтверждающие обстоятельства, на которые заявитель ссылается, и обоснованность заявленных требований. В зависимости от обстоятельств дела могут потребоваться копии свидетельства о рождении ребенка (детей), свидетельства об установлении отцовства или иного документа, подтверждающего родительство должника, свидетельства о заключении (расторжении) брака, справка о регистрации несовершеннолетнего ребенка по месту жительства взыскателя, документы о наличии у должника постоянного источника дохода (при наличии таких документов). Если не представить необходимые документы, судья возвратит заявление о вынесении судебного приказа, - поясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Уплачивать госпошлину заявителю не нужно.Судебный приказ по заявленному требованию выносится в течение пяти дней со дня поступления заявления мировому судье без вызова взыскателя и должника и проведения судебного разбирательства.Судья в пятидневный срок со дня вынесения судебного приказа направляет копию судебного приказа должнику, который в течение десяти дней со дня его получения вправе подать в суд возражения относительно исполнения судебного приказа. Если возражения должника в указанный срок не поступили, заявитель вправе:Для взыскания алиментов в порядке искового производства в районный суд по месту жительства истца или ответчика необходимо подать исковое заявление.“Следует иметь в виду, что зарегистрированный брак не является препятствием к подаче искового заявления о взыскании алиментов”, - говорит Оксана Васильева.К исковому заявлению необходимо приложить документы:Эксперт поясняет, что исковое заявление и документы к нему подаются на бумажном носителе или в электронном виде в установленном порядке. Госпошлина по делам о взыскании алиментов с истцов не взимается.Дело о взыскании алиментов должно быть рассмотрено районным судом до истечения месяца со дня поступления заявления в суд. В зависимости от сложности дела срок его рассмотрения может быть продлен не более чем на месяц.При этом, по словам Оксаны Васильевой, срок, на который судебное разбирательство было отложено в целях примирения сторон, учитывается при определении разумного срока судопроизводства.Решение суда о взыскании алиментов подлежит немедленному исполнению. Исполнительный лист выдается судом сразу после принятия судебного постановления по заявлению истца. Также по ходатайству истца он направляется судом для исполнения в службу судебных приставов.“По делам о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей суд может вынести постановление об их взыскании в установленной доле от дохода ответчика до вынесения решения. Это возможно, в частности, если имеются основания полагать, что ответчик не выполняет обязанности по содержанию детей”, - уточняет юрист.Как подать на алиментыАлименты можно выплачивать добровольно: заключается соглашение об уплате, в котором указывается сумма, порядок выплаты, другие условия. Документ заверяется у нотариуса. Если договориться не удалось, то взыскать алименты можно через суд.Подготовка необходимых документовДля оформления алиментов к исковому заявлению на их выплату нужно приложить:Алименты могут начислить за предшествующий срок (но не более трех лет до дня обращения в суд), если заявитель сможет представить доказательства того, что ответчик уклонялся от уплаты материальной помощи. В таком случае можно предъявить электронные заказные письма и другие материалы в подтверждение своей позиции.Подача заявления в судКогда все документы собраны, заявление на алименты в двух экземплярах подают в мировой суд, если нет споров об отцовстве или материнстве, месте проживания и т. д.Подать заявление можно в самом суде, почтой или через ГАС “Правосудие”.В общем виде процедура такова:Исполнение судебного решенияПосле возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель принимает меры для установления места работы, учебы, места получения пенсии и иных доходов должника, запрашивая соответствующую информацию в территориальных отделениях ПФР, службы занятости и налоговых органах. Если должник не работает, но получает пособие по безработице, то исполнительный лист направляется в службу занятости населения для удержания алиментов из пособия. Если у должника имеется доход, то пристав взыщет сумму алиментов и задолженности с дохода. Если его нет или недостаточно, пристав может наложить взыскание на имущество должника.СрокиАлименты присуждаются с момента обращения в суд.Сколько стоит подать на алиментыПроцедура бесплатна, госпошлину уплачивать не нужно.Размер алиментовРазмер алиментов в России устанавливается Семейным кодексом. Согласно статье 81 СК РФ при отсутствии соглашения сторон об уплате алиментов они ежемесячно взыскиваются судом в размере:Минимальный размер алиментов исчисляется в процентном соотношении к МРОТ по стране.Размер МРОТ с 1 января 2024 года составляет 19 242 рубля, если у родителя заработная плата равна МРОТ, то минимальный размер на одного ребенка будет 4 185 рублей ((19 242-13%) ×25%). На двоих детей - 5 580 рублей, на троих - 8 370 рублей.Можно подать на алименты и в твердой денежной сумме, указав это в заявлении при подаче иска в суд.При расчете суммы алиментов на родителей и супругов, в том числе бывших, учитывается материальное состояние ответчика, расходы и доходы истца. Если речь идет о выплатах родителю-пенсионеру, то во внимание принимается, например, размер пенсии заявителя, его расходы на лечение, коммунальные услуги.Порядок выплаты алиментовАлименты удерживают из зарплаты или других доходов того, кто должен оказывать материальную помощь, таких как премии, гонорары, надбавки. Их полный список утвержден соответствующим постановлением правительства.Что делать, если должник не платит алиментыВозможны следующие варианты действий:Ответственность за неуплату алиментовВ случае неуплаты алиментов на должника накладывается административная или уголовная ответственность. Согласно статье 5.35.1 КоАП РФ это может быть штраф, административный арест либо обязательные работы. Уголовная ответственность наступает, когда неуплата была преднамеренной, а характер уклонения - злостный. По статье 157 УК РФ предусмотрены исправительные или принудительные работы до года, арест до трех месяцев, лишение свободы до одного года.Когда прекращается выплата алиментовЗаконодательством установлено прекращение алиментных обязательств в зависимости от оснований их возникновения:Кто может не платить алиментыЕсть несколько случаев, когда в назначении алиментов могут отказать:Советы экспертовРуководитель отдела юридической компании "ЮСТ.АС" Александр Бедункевич объясняет, как подать на алименты, если отец не записан в свидетельстве о рождении ребенка.“В данном случае следует понять причины невнесения записи об отцовстве в свидетельство о рождении ребенка. Если отец не отрицает своего отцовства, то необходимо совершить ряд простых действий о внесении записи в акты гражданского состояния в органах ЗАГС, которые впоследствии подтвердят факт отцовства и позволят претендовать на выплату алиментов. В случаях, когда отец не признает отцовства, то матери ребенка следует обратиться в суд с исковым заявлением о его установлении. В рамках суда может быть назначена судебная генетическая экспертиза, чтобы установить родственные отношения ответчика к ребенку.Если ответчик уклоняется от участия в судебном заседании, статьей 49 СК РФ установлена обязанность суда принимать во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица”, - говорит эксперт.Если неизвестно, где живет и работает отец ребенка, юрист советует использовать стандартный порядок подачи искового заявления. Судебный пристав-исполнитель самостоятельно или по заявлению взыскателя объявит розыск должника или его имущества, что повлечет целый ряд некомфортных для недобросовестного родителя последствий.В случае отсутствия официального места работы (нерегулярный и меняющийся заработок, вахтовый метод, подработки, получение денежных средств наличными) Семейный кодекс РФ предлагает вариант подачи заявления на взыскание алиментов в твердой денежной сумме, взыскиваемых с лица ежемесячно. При рассмотрении настоящего заявления суд должен будет определить сумму алиментных обязательств с учетом сохранения максимального уровня его обеспечения и других важных обстоятельств.Как подать на алименты, находясь в браке и проживая вместе с супругом?В рассматриваемой ситуации существует предусмотренный законом порядок заключения соглашения об уплате алиментов, которое определяется одной из глав Семейного кодекса. Соглашение об уплате алиментов и его условия (размер, условия и порядок выплаты алиментов) заключается между родителями. В данном соглашении стороны предусматривают, кто является лицом, обязанным платить алименты и их получателем (либо представителем получателя в случае недееспособности лица).Законом запрещено устанавливать соглашением размер алиментов меньше, чем те, которые можно получить при взыскании алиментов в судебном порядке.Как подать на алименты если мы не в браке, но ребенок записан на отца?Чтобы получить алименты, если родители не были в браке, а ребенок записан на отца, проще всего заключить у нотариуса алиментное соглашение, наделенное юридической силой судебного исполнительного листа. Если не удалось мирно урегулировать вопрос, то матери ребенка следует обратиться в суд, потому что по закону алименты должен выплачивать тот родитель, который не проживает с ребенком. При подаче в суд процедура стандартная.Согласно Постановлению Правительства РФ № 2010 от 28.11.2023 с 1 июня 2024 года по-новому учитываются алименты при определении права семей на единое пособие для детей до 17 лет и беременных женщин. Если родители договорились о содержании детей устно или в соглашении, сотрудники СФР учтут сумму, указанную в заявлении на пособие. При этом она не может быть меньше минимально возможного размера алиментов, рассчитанного от МРОТ: 1/4 МРОТ на одного ребенка, 1/3 - на двоих и 1/2 - на троих и более детей. При взыскании алиментов в судебном порядке СФР учтет фактически полученные от плательщика средства. Данные можно самостоятельно указать в заявлении, если решение суда было передано судебным приставам, то СФР получит эту информацию от них.Кроме этого, теперь к административной и уголовной ответственности можно привлечь за любой долг по алиментам. Основанием считается неуплата полной суммы, которую установил суд. Ранее попасть под административную ответственность можно было, если человек не исполнял обязательства без уважительных причин в течение двух и более месяцев подряд в рамках исполнительного производства. К уголовной — если в течение года его привлекали к административной.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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семья, дети, госуслуги, алименты, развод