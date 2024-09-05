Как подать на алименты в 2024 году — пошаговая инструкция
© iStock.com / ljubaphotoЖенщина изучает документы
© iStock.com / ljubaphoto
Оглавление
- Алименты
- Кто может подать на алименты
- Виды заявлений о взыскании алиментов
- Как подать на алименты
- Подготовка необходимых документов
- Подача заявления в суд
- Сроки
- Сколько стоит подать на алименты
- Размер алиментов
- Порядок выплаты алиментов
- Что делать, если должник не платит алименты
- Ответственность за неуплату алиментов
- Когда прекращается выплата алиментов
- Кто может не платить алименты
- Советы экспертов
- Как подать на алименты, находясь в браке и проживая вместе с супругом?
- Как подать на алименты если мы не в браке, но ребенок записан на отца?
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Алименты - материальная помощь на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родственников. Как подать на алименты после развода на мужа в суд, можно ли их получать от отца ребенка, находясь в браке с ним, какие документы нужно приложить к заявлению и куда обращаться, - в материале РИА Новости.
Алименты
Алименты - это средства, которые по закону имеют право получать несовершеннолетние, нетрудоспособные или нуждающиеся члены семьи от своих родственников и супругов, в том числе бывших. В России их установление и порядок судебного взыскания предусмотрены в Семейном кодексе РФ. Алименты бывают четырех видов:
- на ребенка;
- на супруга в браке;
- на супруга после развода;
- нетрудоспособным родителям от детей.
Выплаты могут быть установлены как по решению сторон, так и через суд, если человек отказывается добровольно платить алименты. По данным на конец ноября 2023 года задолженность по алиментам в России составила порядка 240 миллиардов рублей. При этом за девять месяцев на исполнении находилось порядка 1,45 миллиона исполнительных производств о взыскании алиментов.
Кто может подать на алименты
На алименты могут подать:
- родители несовершеннолетнего ребенка, а также если он достиг 18 лет, но признан недееспособным;
- нетрудоспособные и нуждающиеся в помощи родители;
- нуждающиеся супруги в браке или если они разведены.
Виды заявлений о взыскании алиментов
Существует два вида заявления:
- заявление на судебный приказ;
- исковое заявление на взыскание алиментов.
Для взыскания алиментов в порядке приказного производства необходимо подать заявление о вынесении судебного приказа мировому судье по месту жительства должника или истца. Оно подается на бумажном носителе или, при наличии в суде технической возможности, в электронном виде в установленном порядке.
“К заявлению должны быть приложены, в частности, документы, подтверждающие обстоятельства, на которые заявитель ссылается, и обоснованность заявленных требований. В зависимости от обстоятельств дела могут потребоваться копии свидетельства о рождении ребенка (детей), свидетельства об установлении отцовства или иного документа, подтверждающего родительство должника, свидетельства о заключении (расторжении) брака, справка о регистрации несовершеннолетнего ребенка по месту жительства взыскателя, документы о наличии у должника постоянного источника дохода (при наличии таких документов). Если не представить необходимые документы, судья возвратит заявление о вынесении судебного приказа, - поясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
© iStock.com / evgenyatamanenkoЖенщина с детьми
© iStock.com / evgenyatamanenko
Женщина с детьми
Уплачивать госпошлину заявителю не нужно.
Судебный приказ по заявленному требованию выносится в течение пяти дней со дня поступления заявления мировому судье без вызова взыскателя и должника и проведения судебного разбирательства.
Судья в пятидневный срок со дня вынесения судебного приказа направляет копию судебного приказа должнику, который в течение десяти дней со дня его получения вправе подать в суд возражения относительно исполнения судебного приказа. Если возражения должника в указанный срок не поступили, заявитель вправе:
- получить второй экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда, и самостоятельно предъявить его к исполнению в службу судебных приставов или в организацию, иному лицу, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи;
- попросить суд направить судебный приказ для исполнения в службу судебных приставов.
Для взыскания алиментов в порядке искового производства в районный суд по месту жительства истца или ответчика необходимо подать исковое заявление.
“Следует иметь в виду, что зарегистрированный брак не является препятствием к подаче искового заявления о взыскании алиментов”, - говорит Оксана Васильева.
Алименты на ребенка: правила расчета и взыскания в 2024 году
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К исковому заявлению необходимо приложить документы:
- подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свое требование (при наличии);
- доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя (при его наличии);
- уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий иска и приложенных к нему документов, которые у данных лиц отсутствуют (в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов в электронном виде);
- документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются.
Эксперт поясняет, что исковое заявление и документы к нему подаются на бумажном носителе или в электронном виде в установленном порядке. Госпошлина по делам о взыскании алиментов с истцов не взимается.
© iStock.com / ProfessionalStudioImagesЖенщина просит у мужчины деньги
© iStock.com / ProfessionalStudioImages
Женщина просит у мужчины деньги
Дело о взыскании алиментов должно быть рассмотрено районным судом до истечения месяца со дня поступления заявления в суд. В зависимости от сложности дела срок его рассмотрения может быть продлен не более чем на месяц.
При этом, по словам Оксаны Васильевой, срок, на который судебное разбирательство было отложено в целях примирения сторон, учитывается при определении разумного срока судопроизводства.
Решение суда о взыскании алиментов подлежит немедленному исполнению. Исполнительный лист выдается судом сразу после принятия судебного постановления по заявлению истца. Также по ходатайству истца он направляется судом для исполнения в службу судебных приставов.
“По делам о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей суд может вынести постановление об их взыскании в установленной доле от дохода ответчика до вынесения решения. Это возможно, в частности, если имеются основания полагать, что ответчик не выполняет обязанности по содержанию детей”, - уточняет юрист.
Как подать на алименты
Алименты можно выплачивать добровольно: заключается соглашение об уплате, в котором указывается сумма, порядок выплаты, другие условия. Документ заверяется у нотариуса. Если договориться не удалось, то взыскать алименты можно через суд.
Подготовка необходимых документов
Для оформления алиментов к исковому заявлению на их выплату нужно приложить:
- паспорта родителей;
- документы, которые дают право на получение алиментов, например, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке или его расторжении;
- справки о составе семьи;
- справки о доходах;
- справки с места жительства;
- копии самого заявления;
- расчет суммы алиментов;
- документы, подтверждающие нетрудоспособность истца.
Алименты могут начислить за предшествующий срок (но не более трех лет до дня обращения в суд), если заявитель сможет представить доказательства того, что ответчик уклонялся от уплаты материальной помощи. В таком случае можно предъявить электронные заказные письма и другие материалы в подтверждение своей позиции.
Подача заявления в суд
Когда все документы собраны, заявление на алименты в двух экземплярах подают в мировой суд, если нет споров об отцовстве или материнстве, месте проживания и т. д.
Подать заявление можно в самом суде, почтой или через ГАС “Правосудие”.
В общем виде процедура такова:
- после рассмотрения дела по нему выносится судебный приказ или решение в исковом судопроизводстве;
- затем документы по заявлению получают на руки. Важно, чтобы на судебном приказе и решении суда была отметка, что документ вступил в законную силу;
- При получении решения в исковом судопроизводстве его следует предоставить в канцелярию суда и по заявлению получить исполнительный лист. С ним нужно обращаться к приставам.
Исполнение судебного решения
После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель принимает меры для установления места работы, учебы, места получения пенсии и иных доходов должника, запрашивая соответствующую информацию в территориальных отделениях ПФР, службы занятости и налоговых органах. Если должник не работает, но получает пособие по безработице, то исполнительный лист направляется в службу занятости населения для удержания алиментов из пособия. Если у должника имеется доход, то пристав взыщет сумму алиментов и задолженности с дохода. Если его нет или недостаточно, пристав может наложить взыскание на имущество должника.
Сроки
Алименты присуждаются с момента обращения в суд.
Сколько стоит подать на алименты
Процедура бесплатна, госпошлину уплачивать не нужно.
Размер алиментов
Размер алиментов в России устанавливается Семейным кодексом. Согласно статье 81 СК РФ при отсутствии соглашения сторон об уплате алиментов они ежемесячно взыскиваются судом в размере:
на одного ребенка
25% дохода плательщика
на двоих детей
33,3%
на трех и более детей
50%
Минимальный размер алиментов исчисляется в процентном соотношении к МРОТ по стране.
© iStock.com / Valerii ApetroaieiДети
© iStock.com / Valerii Apetroaiei
Дети
Размер МРОТ с 1 января 2024 года составляет 19 242 рубля, если у родителя заработная плата равна МРОТ, то минимальный размер на одного ребенка будет 4 185 рублей ((19 242-13%) ×25%). На двоих детей - 5 580 рублей, на троих - 8 370 рублей.
Можно подать на алименты и в твердой денежной сумме, указав это в заявлении при подаче иска в суд.
При расчете суммы алиментов на родителей и супругов, в том числе бывших, учитывается материальное состояние ответчика, расходы и доходы истца. Если речь идет о выплатах родителю-пенсионеру, то во внимание принимается, например, размер пенсии заявителя, его расходы на лечение, коммунальные услуги.
Порядок выплаты алиментов
Алименты удерживают из зарплаты или других доходов того, кто должен оказывать материальную помощь, таких как премии, гонорары, надбавки. Их полный список утвержден соответствующим постановлением правительства.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда
Что делать, если должник не платит алименты
Возможны следующие варианты действий:
- Обратиться в суд с иском о лишении родительских прав. Часто такой шаг заставляет должника оплатить задолженность и начать платить алименты.
- Привлечь должника к административной, а в некоторых случаях уголовной ответственности.
Ответственность за неуплату алиментов
В случае неуплаты алиментов на должника накладывается административная или уголовная ответственность. Согласно статье 5.35.1 КоАП РФ это может быть штраф, административный арест либо обязательные работы. Уголовная ответственность наступает, когда неуплата была преднамеренной, а характер уклонения - злостный. По статье 157 УК РФ предусмотрены исправительные или принудительные работы до года, арест до трех месяцев, лишение свободы до одного года.
© iStock.com / PeopleImagesЖенщина подписывает документы
© iStock.com / PeopleImages
Женщина подписывает документы
Когда прекращается выплата алиментов
Законодательством установлено прекращение алиментных обязательств в зависимости от оснований их возникновения:
- если было заключено алиментное соглашение, то это истечение срока действия документа либо смерть одной из сторон;
- если алименты взыскивались в судебном порядке, то достижение ребенком совершеннолетия (либо иные случаи приобретения полной дееспособности, например вступление в брак).
Кто может не платить алименты
Есть несколько случаев, когда в назначении алиментов могут отказать:
- 1.Если муж или жена, в том числе бывшие, стали нетрудоспособными и нуждаются в помощи из-за злоупотребления алкоголем или наркотическими веществами. Также если они совершили преступление или вели себя в браке недостойно.
- 2.Если ребенка усыновила другая семья.
- 3.Если брак продлился недолго. Этот факт устанавливает суд, учитывая возраст экс-супругов, время проживания вместе, количество предыдущих браков и другие обстоятельства.
- 4.Если нетрудоспособные и нуждающиеся родители уклонялись от выполнения родительских обязанностей или были лишены родительских прав.
- 5.Если воспитатели содержали детей меньше пяти лет либо делали это ненадлежащим образом.
- 6.Если нетрудоспособный нуждающийся в помощи бывший супруг вступил в новый брак.
Советы экспертов
Руководитель отдела юридической компании "ЮСТ.АС" Александр Бедункевич объясняет, как подать на алименты, если отец не записан в свидетельстве о рождении ребенка.
“В данном случае следует понять причины невнесения записи об отцовстве в свидетельство о рождении ребенка. Если отец не отрицает своего отцовства, то необходимо совершить ряд простых действий о внесении записи в акты гражданского состояния в органах ЗАГС, которые впоследствии подтвердят факт отцовства и позволят претендовать на выплату алиментов. В случаях, когда отец не признает отцовства, то матери ребенка следует обратиться в суд с исковым заявлением о его установлении. В рамках суда может быть назначена судебная генетическая экспертиза, чтобы установить родственные отношения ответчика к ребенку.
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Если ответчик уклоняется от участия в судебном заседании, статьей 49 СК РФ установлена обязанность суда принимать во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица”, - говорит эксперт.
Если неизвестно, где живет и работает отец ребенка, юрист советует использовать стандартный порядок подачи искового заявления. Судебный пристав-исполнитель самостоятельно или по заявлению взыскателя объявит розыск должника или его имущества, что повлечет целый ряд некомфортных для недобросовестного родителя последствий.
В случае отсутствия официального места работы (нерегулярный и меняющийся заработок, вахтовый метод, подработки, получение денежных средств наличными) Семейный кодекс РФ предлагает вариант подачи заявления на взыскание алиментов в твердой денежной сумме, взыскиваемых с лица ежемесячно. При рассмотрении настоящего заявления суд должен будет определить сумму алиментных обязательств с учетом сохранения максимального уровня его обеспечения и других важных обстоятельств.
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Как подать на алименты, находясь в браке и проживая вместе с супругом?
В рассматриваемой ситуации существует предусмотренный законом порядок заключения соглашения об уплате алиментов, которое определяется одной из глав Семейного кодекса. Соглашение об уплате алиментов и его условия (размер, условия и порядок выплаты алиментов) заключается между родителями. В данном соглашении стороны предусматривают, кто является лицом, обязанным платить алименты и их получателем (либо представителем получателя в случае недееспособности лица).
Законом запрещено устанавливать соглашением размер алиментов меньше, чем те, которые можно получить при взыскании алиментов в судебном порядке.
© iStock.com / shapechargeЖенщина с ребенком
© iStock.com / shapecharge
Женщина с ребенком
Как подать на алименты если мы не в браке, но ребенок записан на отца?
Чтобы получить алименты, если родители не были в браке, а ребенок записан на отца, проще всего заключить у нотариуса алиментное соглашение, наделенное юридической силой судебного исполнительного листа. Если не удалось мирно урегулировать вопрос, то матери ребенка следует обратиться в суд, потому что по закону алименты должен выплачивать тот родитель, который не проживает с ребенком. При подаче в суд процедура стандартная.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 2010 от 28.11.2023 с 1 июня 2024 года по-новому учитываются алименты при определении права семей на единое пособие для детей до 17 лет и беременных женщин. Если родители договорились о содержании детей устно или в соглашении, сотрудники СФР учтут сумму, указанную в заявлении на пособие. При этом она не может быть меньше минимально возможного размера алиментов, рассчитанного от МРОТ: 1/4 МРОТ на одного ребенка, 1/3 - на двоих и 1/2 - на троих и более детей. При взыскании алиментов в судебном порядке СФР учтет фактически полученные от плательщика средства. Данные можно самостоятельно указать в заявлении, если решение суда было передано судебным приставам, то СФР получит эту информацию от них.
Кроме этого, теперь к административной и уголовной ответственности можно привлечь за любой долг по алиментам. Основанием считается неуплата полной суммы, которую установил суд. Ранее попасть под административную ответственность можно было, если человек не исполнял обязательства без уважительных причин в течение двух и более месяцев подряд в рамках исполнительного производства. К уголовной — если в течение года его привлекали к административной.
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