https://ria.ru/20211220/kalendar-1764507251.html

Как отдыхаем в 2022 году: производственный календарь и перенос выходных

Производственный календарь 2022: праздники и выходные, утвержденные в России

Как отдыхаем в 2022 году: производственный календарь и перенос выходных

По утвержденному правительством РФ производственному календарю на 2022 год число официальных выходных дней составит 118. Как будут отдыхать жители России на... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:52

2021-12-20T11:52

2021-12-20T13:17

отдых

работа

россия

праздники

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. По утвержденному правительством РФ производственному календарю на 2022 год число официальных выходных дней составит 118. Как будут отдыхать жители России на праздники, как долго продлятся новогодние и майские каникулы, сколько будет переносов выходных дней — в материале РИА Новости.Производственный календарьВ производственном календаре содержится информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней, норме рабочего времени в году. График на 2022 год правительство России утвердило в начале осени 2021 года. Согласно ему, из 365 дней следующего года рабочими будут 247, выходными — 91 и 27 праздничными.1 кварталНа этот раз новогодние каникулы продлятся девять дней - россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. А если считать 31 декабря 2021 года, то десять. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому последний день уходящего года тоже стал выходным. В кабмине объяснили, как это получилось: 2 и 3 января в этом году и так были бы нерабочими днями, поскольку выпали на субботу и воскресенье. В итоге их перенесли на две пятницы — 5 ноября и 31 декабря.День защитника Отечества, 23 февраля, в 2022 году также нерабочий, но это будет всего один выходной посреди недели, в среду. Зато в честь Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня — 6, 7 и 8 марта.2 кварталДлинные праздничные выходные ждут россиян в мае 2022 года в связи с Праздником Весны и Труда — 1 Мая и Днем Победы 9 Мая. "Каникулы" продлятся четыре дня — с 30 апреля по 3 мая, вторая череда майских праздников — столько же — с 7 по 10 мая.3 квартал12 июня, День России, выпадает на воскресенье, поэтому выходные будут с 11 по 13 июня.4 кварталДень народного единства, 4 ноября, в 2022 году — пятница. Так что, согласно производственному календарю, нерабочими будут даты с 4 по 6 ноября (праздник плюс два обычных выходных).Выходные дниВсего в 2022 году праздничных и выходных дней насчитывается 118 (соответственно 27 и 91).Праздники1 и 2 января приходятся на субботу и воскресенье, поэтому эти выходные переносятся на 3 и 10 мая. При этом новогодние праздники продлятся до 9 января включительно. На работу россияне выйдут в понедельник, 10 января.Длинные выходныеДлинные выходные ждут жителей страны и весной, и летом, и осенью: по четыре дня с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, по три 11-13 июня и 4-6 ноября. Самые долгие нерабочие дни по традиции наступают после Нового года.Перенос выходныхПеренос выходных в новом году состоится:Перенос выходных дней позволяет продлить праздничные дни, где есть такая возможность.Сокращенные дниСогласно постановлению правительства РФ, короткими будут предпраздничные рабочие дни 22 февраля, 5 марта, 3 ноября. По общим правилам, сотрудники в таком случае могут уйти с рабочего места раньше на час. Однако организации могут устанавливать другой внутренний распорядок.Нормы рабочего времени на годНормы рабочего времени на 2022 год при пятидневной рабочей неделе:Отличия от 2021 годаПо сравнению с 2021-м в 2022 году выходных столько же — 118. В прошлом году в честь Дня народного единства сделали четыре нерабочих дня, а в следующем — только три. "Мужской" и "женский" праздники тогда выпадали на выходные, поэтому выходные переносили, тогда как в новом году так получится только с 8 Марта.

https://ria.ru/20211203/otgul-1762021677.html

https://ria.ru/20211213/zarplata-1763555342.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/zarplata-1762047813.html

https://ria.ru/20211215/zarplata-1763769752.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/uvolnenie-1763180955.html

https://ria.ru/20210913/posobiya-1749842117.html

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отдых, работа, россия, праздники