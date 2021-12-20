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Как отдыхаем в 2022 году: производственный календарь и перенос выходных
Производственный календарь 2022: праздники и выходные, утвержденные в России
Как отдыхаем в 2022 году: производственный календарь и перенос выходных
По утвержденному правительством РФ производственному календарю на 2022 год число официальных выходных дней составит 118. Как будут отдыхать жители России на... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:52
2021-12-20T13:17
отдых
работа
россия
праздники
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. По утвержденному правительством РФ производственному календарю на 2022 год число официальных выходных дней составит 118. Как будут отдыхать жители России на праздники, как долго продлятся новогодние и майские каникулы, сколько будет переносов выходных дней — в материале РИА Новости.Производственный календарьВ производственном календаре содержится информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней, норме рабочего времени в году. График на 2022 год правительство России утвердило в начале осени 2021 года. Согласно ему, из 365 дней следующего года рабочими будут 247, выходными — 91 и 27 праздничными.1 кварталНа этот раз новогодние каникулы продлятся девять дней - россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. А если считать 31 декабря 2021 года, то десять. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому последний день уходящего года тоже стал выходным. В кабмине объяснили, как это получилось: 2 и 3 января в этом году и так были бы нерабочими днями, поскольку выпали на субботу и воскресенье. В итоге их перенесли на две пятницы — 5 ноября и 31 декабря.День защитника Отечества, 23 февраля, в 2022 году также нерабочий, но это будет всего один выходной посреди недели, в среду. Зато в честь Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня — 6, 7 и 8 марта.2 кварталДлинные праздничные выходные ждут россиян в мае 2022 года в связи с Праздником Весны и Труда — 1 Мая и Днем Победы 9 Мая. "Каникулы" продлятся четыре дня — с 30 апреля по 3 мая, вторая череда майских праздников — столько же — с 7 по 10 мая.3 квартал12 июня, День России, выпадает на воскресенье, поэтому выходные будут с 11 по 13 июня.4 кварталДень народного единства, 4 ноября, в 2022 году — пятница. Так что, согласно производственному календарю, нерабочими будут даты с 4 по 6 ноября (праздник плюс два обычных выходных).Выходные дниВсего в 2022 году праздничных и выходных дней насчитывается 118 (соответственно 27 и 91).Праздники1 и 2 января приходятся на субботу и воскресенье, поэтому эти выходные переносятся на 3 и 10 мая. При этом новогодние праздники продлятся до 9 января включительно. На работу россияне выйдут в понедельник, 10 января.Длинные выходныеДлинные выходные ждут жителей страны и весной, и летом, и осенью: по четыре дня с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, по три 11-13 июня и 4-6 ноября. Самые долгие нерабочие дни по традиции наступают после Нового года.Перенос выходныхПеренос выходных в новом году состоится:Перенос выходных дней позволяет продлить праздничные дни, где есть такая возможность.Сокращенные дниСогласно постановлению правительства РФ, короткими будут предпраздничные рабочие дни 22 февраля, 5 марта, 3 ноября. По общим правилам, сотрудники в таком случае могут уйти с рабочего места раньше на час. Однако организации могут устанавливать другой внутренний распорядок.Нормы рабочего времени на годНормы рабочего времени на 2022 год при пятидневной рабочей неделе:Отличия от 2021 годаПо сравнению с 2021-м в 2022 году выходных столько же — 118. В прошлом году в честь Дня народного единства сделали четыре нерабочих дня, а в следующем — только три. "Мужской" и "женский" праздники тогда выпадали на выходные, поэтому выходные переносили, тогда как в новом году так получится только с 8 Марта.
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отдых, работа, россия, праздники
11:52 20.12.2021 (обновлено: 13:17 20.12.2021)
 

Как отдыхаем в 2022 году: производственный календарь и перенос выходных

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПраздники 2022
Праздники 2022 - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. По утвержденному правительством РФ производственному календарю на 2022 год число официальных выходных дней составит 118. Как будут отдыхать жители России на праздники, как долго продлятся новогодние и майские каникулы, сколько будет переносов выходных дней — в материале РИА Новости.

Производственный календарь

В производственном календаре содержится информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней, норме рабочего времени в году. График на 2022 год правительство России утвердило в начале осени 2021 года. Согласно ему, из 365 дней следующего года рабочими будут 247, выходными — 91 и 27 праздничными.
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1 квартал

На этот раз новогодние каникулы продлятся девять дней - россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. А если считать 31 декабря 2021 года, то десять. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому последний день уходящего года тоже стал выходным. В кабмине объяснили, как это получилось: 2 и 3 января в этом году и так были бы нерабочими днями, поскольку выпали на субботу и воскресенье. В итоге их перенесли на две пятницы — 5 ноября и 31 декабря.
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2 квартал

Длинные праздничные выходные ждут россиян в мае 2022 года в связи с Праздником Весны и Труда — 1 Мая и Днем Победы 9 Мая. "Каникулы" продлятся четыре дня — с 30 апреля по 3 мая, вторая череда майских праздников — столько же — с 7 по 10 мая.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
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Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве

3 квартал

12 июня, День России, выпадает на воскресенье, поэтому выходные будут с 11 по 13 июня.

4 квартал

День народного единства, 4 ноября, в 2022 году — пятница. Так что, согласно производственному календарю, нерабочими будут даты с 4 по 6 ноября (праздник плюс два обычных выходных).
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВолонтеры во время флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве
Волонтеры во время флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Волонтеры во время флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве

Выходные дни

Всего в 2022 году праздничных и выходных дней насчитывается 118 (соответственно 27 и 91).

Праздники

1 и 2 января приходятся на субботу и воскресенье, поэтому эти выходные переносятся на 3 и 10 мая. При этом новогодние праздники продлятся до 9 января включительно. На работу россияне выйдут в понедельник, 10 января.
Выходные и праздники в 2022 годуВыходные и праздники в 2022 году

Длинные выходные

Длинные выходные ждут жителей страны и весной, и летом, и осенью: по четыре дня с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, по три 11-13 июня и 4-6 ноября. Самые долгие нерабочие дни по традиции наступают после Нового года.
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Перенос выходных

Перенос выходных в новом году состоится:
  • с субботы 1 января на вторник 3 мая;
  • с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;
  • с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
Перенос выходных дней позволяет продлить праздничные дни, где есть такая возможность.
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Сокращенные дни

Согласно постановлению правительства РФ, короткими будут предпраздничные рабочие дни 22 февраля, 5 марта, 3 ноября. По общим правилам, сотрудники в таком случае могут уйти с рабочего места раньше на час. Однако организации могут устанавливать другой внутренний распорядок.
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Нормы рабочего времени на год

Нормы рабочего времени на 2022 год при пятидневной рабочей неделе:
  • при 40-часовой неделе — 1 973,00 человекочасов;
  • при 36-часовой неделе — 1 775,40 человекочаса;
  • при 24-часовой неделе — 1 182,60 человекочаса.
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Отличия от 2021 года

По сравнению с 2021-м в 2022 году выходных столько же — 118. В прошлом году в честь Дня народного единства сделали четыре нерабочих дня, а в следующем — только три. "Мужской" и "женский" праздники тогда выпадали на выходные, поэтому выходные переносили, тогда как в новом году так получится только с 8 Марта.
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