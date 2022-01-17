https://ria.ru/20220117/vykhodnye-1768245403.html

Выходные в феврале 2022 года: как отдыхаем на День защитника Отечества

Как отдыхаем в феврале 2022: праздники и выходные в России

Выходные в феврале 2022 года: как отдыхаем на День защитника Отечества

Как будем отдыхать в феврале 2022 года, сколько рабочих и праздничных дней в этом месяце, какие изменения произошли в производственном календаре в России - в... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:53

2022-01-17T18:53

2022-01-17T18:53

отдых

законодательство

россия

праздники

день защитника отечества

23 февраля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768245357_0:207:2986:1887_1920x0_80_0_0_51c7c56c8c254d6803ed9c358989ba2c.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Как будем отдыхать в феврале 2022 года, сколько рабочих и праздничных дней в этом месяце, какие изменения произошли в производственном календаре в России - в материале РИА Новости.Как отдыхаем в февралеВыходные праздничные дни в феврале определены на основании ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Власти, в свою очередь, устанавливают, сколько дней отдыхаем на 23 февраля, в зависимости от того, на какой день недели выпадает праздник.Выходные дниВ феврале 2022 года не предусмотрено переноса нерабочих дней и длительных периодов отдыха. Единственный дополнительный - праздничный - выходной приходится на среду 23 февраля, День защитника Отечества. 22 февраля объявлен сокращенным рабочим днем, работодатели должны отпустить сотрудников с работы на час раньше обычного времени.В последнем зимнем месяце россиян ждут девять выходных дней:23 февраляГлавный праздник февраля - День защитника Отечества, который ежегодно россияне отмечают 23 февраля. Праздник уходит корнями в 1918 год, когда красноармейцы начали одерживать первые победы над войсками кайзеровской Германии под Псковом и Нарвой. Сам праздник стали отмечать только в 1922 году. Тогда он носил название "День Красной армии". В 1996 году праздник переименовали в "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) - День защитников Отечества". В 2002 году День защитника Отечества объявили праздничным и сделали официальным выходным днем.Производственный календарьПроизводственный календарь содержит информацию о количестве рабочих, праздничных и выходных дней. Кроме того, в нем указывается норма рабочего времени. В начале осени 2021 года правительство России утвердило график на 2022 год, согласно которому 23 февраля в 2022 году - нерабочий день. Празднование этого дня выпадает на среду, переносов выходных в этом месяце не будет.Сколько рабочих днейВ феврале 2022 года 19 рабочих дней. Несмотря на то, что это самый короткий месяц в году, по количеству рабочих дней он практически не уступает обычному полному месяцу без праздничных дней.Норма рабочего времени в февралеСогласно статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Однако организации могут устанавливать другой внутренний распорядок, которого нужно придерживаться.Запланированный на вторую половину февраля отпуск также увеличивается. Соблюдая закон, работодатель не имеет права отказать сотруднику в дополнительном дне к отпуску.Нормы рабочего времени для февраля:40-часовая рабочая неделя - 151 час;36-часовая рабочая неделя - 135.8 часа;24-часовая рабочая неделя - 90.2 часа.Могут ли заставить работать в праздничные выходныеРаботодатель не имеет права заставить сотрудника работать 23 февраля. Согласно статье 113 Трудового кодекса работа в праздничные и выходные дни запрещена. За исключением некоторых случаев, включая ситуации, когда специалист дал согласие выходить на работу по просьбе руководителя.В этом случае сотрудник должен подписать письменное согласие, а работодатель - издать соответствующий указ и ознакомить с ним персонал.

https://ria.ru/20220111/adaptatsiya-1767338542.html

https://ria.ru/20220113/rabota-1767550324.html

https://ria.ru/20211111/zarplata-1758493509.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/uvolnenie-1763180955.html

https://ria.ru/20211115/rezyume-1759149994.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

отдых, законодательство, россия, праздники, день защитника отечества, 23 февраля