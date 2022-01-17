Выходные в феврале 2022 года: как отдыхаем на День защитника Отечества

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Как будем отдыхать в феврале 2022 года, сколько рабочих и праздничных дней в этом месяце, какие изменения произошли в производственном календаре в России - в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в феврале

ст. 112 Трудового кодекса Выходные праздничные дни в феврале определены на основанииТрудового кодекса Российской Федерации . Власти, в свою очередь, устанавливают, сколько дней отдыхаем на 23 февраля , в зависимости от того, на какой день недели выпадает праздник.

Выходные дни

В феврале 2022 года не предусмотрено переноса нерабочих дней и длительных периодов отдыха. Единственный дополнительный - праздничный - выходной приходится на среду 23 февраля, День защитника Отечества. 22 февраля объявлен сокращенным рабочим днем, работодатели должны отпустить сотрудников с работы на час раньше обычного времени.

В последнем зимнем месяце россиян ждут девять выходных дней:

5-6 февраля;

20-21 февраля; 23 февраля (День защитника Отечества);

26-27 февраля.

23 февраля

Главный праздник февраля - День защитника Отечества , который ежегодно россияне отмечают 23 февраля. Праздник уходит корнями в 1918 год, когда красноармейцы начали одерживать первые победы над войсками кайзеровской Германии под Псковом и Нарвой. Сам праздник стали отмечать только в 1922 году. Тогда он носил название "День Красной армии". В 1996 году праздник переименовали в "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) - День защитников Отечества". В 2002 году День защитника Отечества объявили праздничным и сделали официальным выходным днем.

Производственный календарь

график на 2022 год , согласно которому 23 февраля в 2022 году - нерабочий день. Празднование этого дня выпадает на среду, переносов выходных в этом месяце не будет. Производственный календарь содержит информацию о количестве рабочих, праздничных и выходных дней. Кроме того, в нем указывается норма рабочего времени. В начале осени 2021 года правительство России утвердило, согласно которому 23 февраля в 2022 году - нерабочий день. Празднование этого дня выпадает на среду, переносов выходных в этом месяце не будет.

Сколько рабочих дней

В феврале 2022 года 19 рабочих дней. Несмотря на то, что это самый короткий месяц в году, по количеству рабочих дней он практически не уступает обычному полному месяцу без праздничных дней.

Норма рабочего времени в феврале

статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Однако организации могут устанавливать другой внутренний распорядок, которого нужно придерживаться. СогласноТрудового кодекса Российской Федерации продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Однако организации могут устанавливать другой внутренний распорядок, которого нужно придерживаться.

Запланированный на вторую половину февраля отпуск также увеличивается. Соблюдая закон, работодатель не имеет права отказать сотруднику в дополнительном дне к отпуску.

Нормы рабочего времени для февраля:

40-часовая рабочая неделя - 151 час;

36-часовая рабочая неделя - 135.8 часа;

24-часовая рабочая неделя - 90.2 часа.

Могут ли заставить работать в праздничные выходные

статье 113 Трудового кодекса работа в праздничные и выходные дни запрещена. За исключением некоторых случаев, включая ситуации, когда специалист дал согласие выходить на Работодатель не имеет права заставить сотрудника работать 23 февраля. СогласноТрудового кодекса работа в праздничные и выходные дни запрещена. За исключением некоторых случаев, включая ситуации, когда специалист дал согласие выходить на работу по просьбе руководителя.