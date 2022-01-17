Рейтинг@Mail.ru
Как отдыхаем в феврале 2022: праздники и выходные в России
18:53 17.01.2022 (обновлено: 23:55 21.10.2025)
Выходные в феврале 2022 года: как отдыхаем на День защитника Отечества
Как отдыхаем в феврале 2022: праздники и выходные в России
Выходные в феврале 2022 года: как отдыхаем на День защитника Отечества
Как будем отдыхать в феврале 2022 года, сколько рабочих и праздничных дней в этом месяце, какие изменения произошли в производственном календаре в России - в... РИА Новости, 21.10.2025
россия
Россия
Главная / Производственный календарь / Февраль

Выходные в феврале 2022 года: как отдыхаем на День защитника Отечества

Выходные в феврале 2022 года: как отдыхаем на День защитника Отечества
Выходные в феврале 2022 года: как отдыхаем на День защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Как будем отдыхать в феврале 2022 года, сколько рабочих и праздничных дней в этом месяце, какие изменения произошли в производственном календаре в России - в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в феврале

Выходные праздничные дни в феврале определены на основании ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Власти, в свою очередь, устанавливают, сколько дней отдыхаем на 23 февраля, в зависимости от того, на какой день недели выпадает праздник.
Адаптация персонала - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
Адаптация персонала: как ускорить процесс и сделать его безболезненным
11 января 2022, 15:54

Выходные дни

В феврале 2022 года не предусмотрено переноса нерабочих дней и длительных периодов отдыха. Единственный дополнительный - праздничный - выходной приходится на среду 23 февраля, День защитника Отечества. 22 февраля объявлен сокращенным рабочим днем, работодатели должны отпустить сотрудников с работы на час раньше обычного времени.
© ИнфографикаКалендарь праздников — 2022. Февраль
Календарь праздников — 2022. Февраль
© Инфографика
Календарь праздников — 2022. Февраль
В последнем зимнем месяце россиян ждут девять выходных дней:
  • 5-6 февраля;
  • 12-13 февраля;
  • 20-21 февраля;
  • 23 февраля (День защитника Отечества);
  • 26-27 февраля.
Вредные условия труда - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Вредные условия труда: кому положены льготы, сколько доплачивают
17 ноября 2023, 16:12

23 февраля

Главный праздник февраля - День защитника Отечества, который ежегодно россияне отмечают 23 февраля. Праздник уходит корнями в 1918 год, когда красноармейцы начали одерживать первые победы над войсками кайзеровской Германии под Псковом и Нарвой. Сам праздник стали отмечать только в 1922 году. Тогда он носил название "День Красной армии". В 1996 году праздник переименовали в "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) - День защитников Отечества". В 2002 году День защитника Отечества объявили праздничным и сделали официальным выходным днем.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПразднование Дня защитника Отечества
Празднование Дня защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Празднование Дня защитника Отечества

Производственный календарь

Производственный календарь содержит информацию о количестве рабочих, праздничных и выходных дней. Кроме того, в нем указывается норма рабочего времени. В начале осени 2021 года правительство России утвердило график на 2022 год, согласно которому 23 февраля в 2022 году - нерабочий день. Празднование этого дня выпадает на среду, переносов выходных в этом месяце не будет.

Сколько рабочих дней

В феврале 2022 года 19 рабочих дней. Несмотря на то, что это самый короткий месяц в году, по количеству рабочих дней он практически не уступает обычному полному месяцу без праздничных дней.
Календарь праздников — 2025. Февраль
Официальные выходные дни в феврале 2025 года: как распределены праздничные дни
28 февраля, 14:26

Норма рабочего времени в феврале

Согласно статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Однако организации могут устанавливать другой внутренний распорядок, которого нужно придерживаться.
Запланированный на вторую половину февраля отпуск также увеличивается. Соблюдая закон, работодатель не имеет права отказать сотруднику в дополнительном дне к отпуску.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сотрудник в офисе
Нормы рабочего времени для февраля:
40-часовая рабочая неделя - 151 час;
36-часовая рабочая неделя - 135.8 часа;
24-часовая рабочая неделя - 90.2 часа.

Могут ли заставить работать в праздничные выходные

Работодатель не имеет права заставить сотрудника работать 23 февраля. Согласно статье 113 Трудового кодекса работа в праздничные и выходные дни запрещена. За исключением некоторых случаев, включая ситуации, когда специалист дал согласие выходить на работу по просьбе руководителя.
В этом случае сотрудник должен подписать письменное согласие, а работодатель - издать соответствующий указ и ознакомить с ним персонал.
Сопроводительное письмо - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Хорошего резюме недостаточно: чем соискатель может привлечь работодателя
5 сентября 2024, 12:54
 
Производственный календарь Февраль Россия
 
 
Версия 2023.1 Beta
