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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html
Гид по Мальдивам: сколько стоят туры и как выбрать идеальный остров
Гид по Мальдивам: сколько стоят туры и как выбрать идеальный остров - РИА Новости, 18.12.2021
Гид по Мальдивам: сколько стоят туры и как выбрать идеальный остров
В этом году Мальдивы — в числе самых популярных зимних направлений. Антиковидные требования не такие уж строгие, так что истосковавшиеся по поездкам туристы... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T08:00
2021-12-18T08:19
туризм
достопримечательности
еда
мальдивы
новый год
туризм
что посмотреть
куда поехать
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. В этом году Мальдивы — в числе самых популярных зимних направлений. Антиковидные требования не такие уж строгие, так что истосковавшиеся по поездкам туристы стремятся на белоснежные пляжи. Сколько стоит отпуск на райских островах, какой из них выбрать и чем еще заняться, кроме купания в Индийском океане, — в материале РИА Новости.Доступные острова"Девиз Мальдив — "No shoes, no news", — говорит туристка и блогер Алина Нуруллина. — Вот буквально: босиком, без соцсетей, без проблем. Нужно расслабиться и наслаждаться пением птиц, шумом прибоя, соленым запахом моря, лучами солнца и уединением".Судя по растущему спросу, эта нехитрая философия близка многим туристам. В 2021-м Мальдивы входят в пятерку самых востребованных направлений для зимнего — в том числе и новогоднего — отдыха. Интерес к ним вырос в разы: в допандемийном 2019-м на островах побывали 55,5 тысячи россиян, а за одиннадцать месяцев текущего года — 194,5 тысячи. И причин тому несколько.Во-первых, многие страны пока или закрыты для путешественников, или готовы принимать только вакцинированных, как, например, Маврикий и Таиланд, объясняет совладелец и управляющий партнер туроператора "Мальдивиана" Екатерина Михеева.Во-вторых, для посещения островов нужен минимальный набор документов. В частности, справка с отрицательным ПЦР-тестом на английском языке, а также заполненная не ранее чем за 48 часов до прибытия специальная форма на сайте миграционной службы республики. После получения QR-кода нужно скачать мобильное приложение, рассказали в Anex Tour.В-третьих, везти отдыхающих на острова сейчас готовы многие авиакомпании — "Аэрофлот", AZUR air, с пересадкой в ОАЭ — Etihad и Emirates. Стоимость билетов начинается от 45 тысяч рублей, что относительно недорого и сравнимо с расходами на перелет в некоторые европейские страны, говорит Екатерина Михеева.В-четвертых, за год несколько снизилась средняя стоимость отдыха. "Сейчас Мальдивы стараются увеличить турпоток, предлагая относительно недорогое размещение", — отмечает директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. Так, по данным сервиса, в конце декабря 2019-го средний чек за тур составлял 363 тысячи рублей, тогда как в этом году — 284 тысячи.Цена вопросаИ все равно Мальдивы — по-прежнему далеко не самое бюджетное направление для отдыха. Минимальная стоимость организованного недельного тура с перелетом и проживанием в отеле категории четыре звезды в предновогоднюю неделю начинается от 212 тысяч рублей на двоих. В "пятерке" — от 400 тысяч, сообщили в Travelata.ru.Если лететь до 20 декабря, можно найти варианты дешевле. Так, за неделю в четырехзвездочной гостинице на двоих придется заплатить 199 тысяч рублей, с вылетом 28 декабря аналогичный тур обойдется уже в 346 тысяч, рассказали в PAC Group. Питание — завтраки. Значит, нужно приготовиться к существенной доплате за обеды и ужины, а также за трансфер из столичного аэропорта на острова: на лодках — дешевле, на гидросамолете, которые здесь вроде VIP-такси, — дороже.В "Мальдивиане" подчеркнули: те отели, которые сейчас можно не только увидеть на сайте туроператоров, но и подтвердить, стоят не менее 300 тысяч рублей. Это "четверки". А "пятерки" — от 367 тысяч. Завтраки и ужины включены.Похожие цены у Anex Tour: за неделю до Нового года улететь в гостиницу категории четыре звезды можно за 294 тысячи рублей на двоих, а в первый день 2022-го — за 441 тысячу.Остров-резорт или Большая земляНа Мальдивах туристы могут отправиться в отель, занимающий весь остров, или поселиться на локальном, где проживают и местные. Первый вариант дороже. Разница в стоимости такого размещения отличается в три, а иногда и в десятки раз, говорит руководитель онлайн-турагентства Islandii.com Александр Хорошкевич.Большинство гостей выбирают острова-резорты — именно их обычно печатают в рекламных проспектах. "Там соблюдают определенную плотность застройки, чтобы обеспечить относительную приватность, которой славятся Мальдивы, а также сохранить чистые пляжи и тропические сады", — рассказывает турист Валерий Ерошев, посетивший Мальдивы 22 раза. Причем среди отелей на островах есть как очень дорогие, так и подешевле — категории четыре и даже три звезды. "Цена может отличаться в 25-30 раз", — делится он опытом.При этом не все гостиницы предлагают уединение: есть и для семейного отдыха, с развлечениями для детей, а также для дайверов, серферов или любителей вечеринок, рассказывает Екатерина Михеева.Нерайское местоНа локальных островах видов из рекламы "Баунти" может не быть, больше шума и мусора. К тому же Мальдивы — мусульманская страна со своей спецификой, объясняет Хорошкевич. Там запрещены продажа и употребление алкоголя (хотя есть плавучие бары-яхты для иностранцев), нельзя появляться в купальниках за пределами "бикини"-пляжа (специально отведенного для туристов).В общественных местах одежда должна закрывать локти и колени. Отдыхающих в шортах туристическая полиция может попросить одеться поскромнее, говорит Ерошин. "И будьте готовы к местной кухне в ресторанах — она достаточно острая", — добавляет Алина Нуруллина.При выборе размещения важно расстояние от международного аэропорта Мале. Иногда стоимость поездки к заветному острову сравнима с путешествием между странами, предупреждает Валерий Ерошев. Чтобы сэкономить, лучше выбирать трансфер на катере.Ерошев не рекомендует Маафуши (Maafushi) — самый известный из архипелагов для бюджетного отдыха. Он в 20 минутах на катере от аэропорта, там около 60 гестхаусов, много туристов, а протяженность "бикини"-пляжа — всего 150 метров. Наличие рифа рядом с отелем — большой плюс, поскольку сноркелинг — главное и доступное развлечение.У россиян особой популярностью среди локальных пользуется остров Тодду (Thoddoo), хотя есть и другие — не хуже, рассказывает Хорошкевич. Например, на Дигуре — длинный туристический пляж и на ближайшем рифе можно встретить китовую акулу. Но на прибрежной территории нет лежаков и тени — от солнца не спрячешься.На Омаду — оборудованный ухоженный пляж, длинный риф, где встречаются акулы, скаты и даже черепахи. Отели относительно недорогие, но мало ресторанов и магазинов.Главная достопримечательность Фериду — риф. "Он на 80 процентов живой, с большим разнообразием кораллов. Правда, рыб там немного", — говорит Хорошкевич. Пляж длинный, с удобным входом в воду. Туристов мало. Правда, и ресторанов тоже.На Расду пляж небольшой, но чистый, есть тень от деревьев и лежаки. У рифа туристы видят акул, скатов и огромные косяки рыб. Рядом — два необитаемых острова и три песчаных отмели, которые можно посетить на каяках, добавляет эксперт.Дангети (Dhangethi) больше подходит для дайверов: там много интересных мест для погружения, а на суше — магазинов и кафе. А вот пляж маленький, и у берега — водоросли.Ограничения естьВ период пандемии совсем без ограничений не обойтись. В частности, гостям рекомендуют не выезжать с выбранного курорта, рассказали в "Мальдивиане". Экскурсии на локальные острова не проводят.На самих архипелагах почти нет антиковидных мер, хотя некоторые гостиницы делают дополнительный бесплатный ПЦР-тест гостям по прилете. Результат — в течение суток.Но в аэропорту и на локальных островах в общественных местах необходимо носить маску, иметь антисептик для рук и соблюдать социальную дистанцию. А рестораны и другие заведения на курортах открыты.Кроме пляжного отдыхаЭкскурсионная программа на Мальдивах не особо обширна, но интересна. "Достопримечательностей в привычном понимании нет. Столица Мале — обычный портовый город", — объясняет Валерий Ерошин. Его центр — Рыбный рынок, но таких много и в других странах.Все экскурсии связаны с океаном — рыбалка, дайвинг, круиз на яхте с прозрачным дном. Причем любители подводных глубин могут рассматривать коралловые рифы, черепах и мант с морским биологом. Прогулка на лодке с дельфинами (в определенных местах они сопровождают судно), посещение подводного ресторана — обязательно!Также из доступных развлечений — йога, виндсерфинг, сап, перечисляет Алина Нуруллина. Отдельное удовольствие — дегустация свежих морепродуктов и блюд из рыбы. Например, тунца: его готовят с рисом или вермишелью под разными соусами, а также варят бульон (гарудхи), делают паштет (рикаакуру) и коптят, смешивая с кокосом, соком лайма, луком и чили (масхуни). На память об островах туристы увозят кокосовое масло, специи и сушеного тунца, чипсы из хлебного дерева, плетеные из пальмовых листьев корзинки, макеты традиционных лодок "дхони", мальдивские оригами и циновки. А главное — уезжают действительно отдохнувшими.
https://ria.ru/20211030/turizm-1756978999.html
https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html
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достопримечательности, еда, мальдивы, новый год, туризм, что посмотреть , куда поехать, куда можно лететь, маршруты - туризм, впечатления - туризм, мале, индийский океан
08:00 18.12.2021 (обновлено: 08:19 18.12.2021)
 

Гид по Мальдивам: сколько стоят туры и как выбрать идеальный остров

© Фото : Дмитрий РаспоповМальдивы
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© Фото : Дмитрий Распопов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. В этом году Мальдивы — в числе самых популярных зимних направлений. Антиковидные требования не такие уж строгие, так что истосковавшиеся по поездкам туристы стремятся на белоснежные пляжи. Сколько стоит отпуск на райских островах, какой из них выбрать и чем еще заняться, кроме купания в Индийском океане, — в материале РИА Новости.

Доступные острова

"Девиз Мальдив — "No shoes, no news", — говорит туристка и блогер Алина Нуруллина. — Вот буквально: босиком, без соцсетей, без проблем. Нужно расслабиться и наслаждаться пением птиц, шумом прибоя, соленым запахом моря, лучами солнца и уединением".
Судя по растущему спросу, эта нехитрая философия близка многим туристам. В 2021-м Мальдивы входят в пятерку самых востребованных направлений для зимнего — в том числе и новогоднего — отдыха. Интерес к ним вырос в разы: в допандемийном 2019-м на островах побывали 55,5 тысячи россиян, а за одиннадцать месяцев текущего года — 194,5 тысячи. И причин тому несколько.
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 10:00Туризм
Туроператоры назвали страны, где россияне планируют встретить Новый год
Во-первых, многие страны пока или закрыты для путешественников, или готовы принимать только вакцинированных, как, например, Маврикий и Таиланд, объясняет совладелец и управляющий партнер туроператора "Мальдивиана" Екатерина Михеева.
Во-вторых, для посещения островов нужен минимальный набор документов. В частности, справка с отрицательным ПЦР-тестом на английском языке, а также заполненная не ранее чем за 48 часов до прибытия специальная форма на сайте миграционной службы республики. После получения QR-кода нужно скачать мобильное приложение, рассказали в Anex Tour.
© Фото : Дмитрий Распопов

Мальдивские острова

Мальдивы
1 из 10

Мальдивские острова

© Фото : Дмитрий Распопов
© Фото : Дмитрий Распопов

Пляж на Мальдивах

Мальдивы
2 из 10

Пляж на Мальдивах

© Фото : Дмитрий Распопов
© Фото : Дмитрий РаспоповМальдивы
Мальдивы
3 из 10
Мальдивы
© Фото : Дмитрий Распопов
© Фото : Дмитрий Распопов

Домики на Мальдивах

Мальдивы
4 из 10

Домики на Мальдивах

© Фото : Дмитрий Распопов
© Pixabay / sharonang

Мальдивы. Пляж

Мальдивы
5 из 10

Мальдивы. Пляж

© Pixabay / sharonang
© Pixabay / FonthipWard

Лодки на пляже. Мальдивы

Мальдивы
6 из 10

Лодки на пляже. Мальдивы

© Pixabay / FonthipWard
© Pixabay / pasja1000

Пальма на пляже. Мальдивы

Мальдивы
7 из 10

Пальма на пляже. Мальдивы

© Pixabay / pasja1000
© Pixabay / SuzyT Водные виллы на острове Велиганду, Мальдивы
Водные виллы на острове Велиганду, Мальдивы
8 из 10
Водные виллы на острове Велиганду, Мальдивы
© Pixabay / SuzyT
© Pixabay / inside4

Лодки сушат на пляже. Мальдивы

Мальдивы
9 из 10

Лодки сушат на пляже. Мальдивы

© Pixabay / inside4
© Depositphotos / icemanphotosВиллы для туристов на одном из Мальдивских островов в Индийском океане
Виллы для туристов на одном из Мальдивских островов в Индийском океане
10 из 10
Виллы для туристов на одном из Мальдивских островов в Индийском океане
© Depositphotos / icemanphotos
1 из 10

Мальдивские острова

© Фото : Дмитрий Распопов
2 из 10

Пляж на Мальдивах

© Фото : Дмитрий Распопов
3 из 10
Мальдивы
© Фото : Дмитрий Распопов
4 из 10

Домики на Мальдивах

© Фото : Дмитрий Распопов
5 из 10

Мальдивы. Пляж

© Pixabay / sharonang
6 из 10

Лодки на пляже. Мальдивы

© Pixabay / FonthipWard
7 из 10

Пальма на пляже. Мальдивы

© Pixabay / pasja1000
8 из 10
Водные виллы на острове Велиганду, Мальдивы
© Pixabay / SuzyT
9 из 10

Лодки сушат на пляже. Мальдивы

© Pixabay / inside4
10 из 10
Виллы для туристов на одном из Мальдивских островов в Индийском океане
© Depositphotos / icemanphotos
В-третьих, везти отдыхающих на острова сейчас готовы многие авиакомпании — "Аэрофлот", AZUR air, с пересадкой в ОАЭ — Etihad и Emirates. Стоимость билетов начинается от 45 тысяч рублей, что относительно недорого и сравнимо с расходами на перелет в некоторые европейские страны, говорит Екатерина Михеева.
В-четвертых, за год несколько снизилась средняя стоимость отдыха. "Сейчас Мальдивы стараются увеличить турпоток, предлагая относительно недорогое размещение", — отмечает директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. Так, по данным сервиса, в конце декабря 2019-го средний чек за тур составлял 363 тысячи рублей, тогда как в этом году — 284 тысячи.

Цена вопроса

И все равно Мальдивы — по-прежнему далеко не самое бюджетное направление для отдыха. Минимальная стоимость организованного недельного тура с перелетом и проживанием в отеле категории четыре звезды в предновогоднюю неделю начинается от 212 тысяч рублей на двоих. В "пятерке" — от 400 тысяч, сообщили в Travelata.ru.
© Фото : Дмитрий РаспоповМальдивы
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : Дмитрий Распопов
Мальдивы
Если лететь до 20 декабря, можно найти варианты дешевле. Так, за неделю в четырехзвездочной гостинице на двоих придется заплатить 199 тысяч рублей, с вылетом 28 декабря аналогичный тур обойдется уже в 346 тысяч, рассказали в PAC Group. Питание — завтраки. Значит, нужно приготовиться к существенной доплате за обеды и ужины, а также за трансфер из столичного аэропорта на острова: на лодках — дешевле, на гидросамолете, которые здесь вроде VIP-такси, — дороже.
© Depositphotos / pasja1000Мальдивы
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Depositphotos / pasja1000
Мальдивы
В "Мальдивиане" подчеркнули: те отели, которые сейчас можно не только увидеть на сайте туроператоров, но и подтвердить, стоят не менее 300 тысяч рублей. Это "четверки". А "пятерки" — от 367 тысяч. Завтраки и ужины включены.
Похожие цены у Anex Tour: за неделю до Нового года улететь в гостиницу категории четыре звезды можно за 294 тысячи рублей на двоих, а в первый день 2022-го — за 441 тысячу.

Остров-резорт или Большая земля

На Мальдивах туристы могут отправиться в отель, занимающий весь остров, или поселиться на локальном, где проживают и местные. Первый вариант дороже. Разница в стоимости такого размещения отличается в три, а иногда и в десятки раз, говорит руководитель онлайн-турагентства Islandii.com Александр Хорошкевич.
Большинство гостей выбирают острова-резорты — именно их обычно печатают в рекламных проспектах. "Там соблюдают определенную плотность застройки, чтобы обеспечить относительную приватность, которой славятся Мальдивы, а также сохранить чистые пляжи и тропические сады", — рассказывает турист Валерий Ерошев, посетивший Мальдивы 22 раза. Причем среди отелей на островах есть как очень дорогие, так и подешевле — категории четыре и даже три звезды. "Цена может отличаться в 25-30 раз", — делится он опытом.
© Pixabay / megz0309Водная вилла на Мальдивах
Водная вилла на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Pixabay / megz0309
Водная вилла на Мальдивах
При этом не все гостиницы предлагают уединение: есть и для семейного отдыха, с развлечениями для детей, а также для дайверов, серферов или любителей вечеринок, рассказывает Екатерина Михеева.

Нерайское место

На локальных островах видов из рекламы "Баунти" может не быть, больше шума и мусора. К тому же Мальдивы — мусульманская страна со своей спецификой, объясняет Хорошкевич. Там запрещены продажа и употребление алкоголя (хотя есть плавучие бары-яхты для иностранцев), нельзя появляться в купальниках за пределами "бикини"-пляжа (специально отведенного для туристов).
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 08:00Туризм
Счастье на Мальдивах. Что нужно знать перед поездкой на острова
В общественных местах одежда должна закрывать локти и колени. Отдыхающих в шортах туристическая полиция может попросить одеться поскромнее, говорит Ерошин. "И будьте готовы к местной кухне в ресторанах — она достаточно острая", — добавляет Алина Нуруллина.
При выборе размещения важно расстояние от международного аэропорта Мале. Иногда стоимость поездки к заветному острову сравнима с путешествием между странами, предупреждает Валерий Ерошев. Чтобы сэкономить, лучше выбирать трансфер на катере.
© Depositphotos / mrsirapholЗавтрак на воде на тропическом курорте
Завтрак на воде на тропическом курорте - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Depositphotos / mrsiraphol
Завтрак на воде на тропическом курорте
Ерошев не рекомендует Маафуши (Maafushi) — самый известный из архипелагов для бюджетного отдыха. Он в 20 минутах на катере от аэропорта, там около 60 гестхаусов, много туристов, а протяженность "бикини"-пляжа — всего 150 метров.
Наличие рифа рядом с отелем — большой плюс, поскольку сноркелинг — главное и доступное развлечение.
У россиян особой популярностью среди локальных пользуется остров Тодду (Thoddoo), хотя есть и другие — не хуже, рассказывает Хорошкевич. Например, на Дигуре — длинный туристический пляж и на ближайшем рифе можно встретить китовую акулу. Но на прибрежной территории нет лежаков и тени — от солнца не спрячешься.
На Омаду — оборудованный ухоженный пляж, длинный риф, где встречаются акулы, скаты и даже черепахи. Отели относительно недорогие, но мало ресторанов и магазинов.
© Pixabay / poolpe

На рифах. Мальдивы

Подводный мир, Мальдивы
1 из 5

На рифах. Мальдивы

© Pixabay / poolpe
© Pixabay / shilmar

Морская звезда. Мальдивы

Подводный мир, Мальдивы
2 из 5

Морская звезда. Мальдивы

© Pixabay / shilmar
© Pixabay / kormandallas

Подводный мир. Мальдивы

Подводный мир, Мальдивы
3 из 5

Подводный мир. Мальдивы

© Pixabay / kormandallas
© Pixabay / kormandallas

Морская черепаха. Мальдивы

Подводный мир, Мальдивы
4 из 5

Морская черепаха. Мальдивы

© Pixabay / kormandallas
© Pixabay / tauchlehrer

Морские обитатели. Мальдивы

Подводный мир, Мальдивы
5 из 5

Морские обитатели. Мальдивы

© Pixabay / tauchlehrer
1 из 5

На рифах. Мальдивы

© Pixabay / poolpe
2 из 5

Морская звезда. Мальдивы

© Pixabay / shilmar
3 из 5

Подводный мир. Мальдивы

© Pixabay / kormandallas
4 из 5

Морская черепаха. Мальдивы

© Pixabay / kormandallas
5 из 5

Морские обитатели. Мальдивы

© Pixabay / tauchlehrer
Главная достопримечательность Фериду — риф. "Он на 80 процентов живой, с большим разнообразием кораллов. Правда, рыб там немного", — говорит Хорошкевич. Пляж длинный, с удобным входом в воду. Туристов мало. Правда, и ресторанов тоже.
На Расду пляж небольшой, но чистый, есть тень от деревьев и лежаки. У рифа туристы видят акул, скатов и огромные косяки рыб. Рядом — два необитаемых острова и три песчаных отмели, которые можно посетить на каяках, добавляет эксперт.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

В ресторане. Мальдивские острова

Мальдивские острова
1 из 8

В ресторане. Мальдивские острова

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

На пляже. Мальдивские острова

Мальдивские острова
2 из 8

На пляже. Мальдивские острова

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Мальдивы

Мальдивские острова
3 из 8

Мальдивы

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Номер в отеле. Мальдивские острова

Мальдивские острова
4 из 8

Номер в отеле. Мальдивские острова

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Бассейн в отеле. Мальдивские острова

Мальдивские острова
5 из 8

Бассейн в отеле. Мальдивские острова

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Мальдивские острова
Мальдивские острова
6 из 8
Мальдивские острова
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

В отеле на Мальдивах

Мальдивские острова
7 из 8

В отеле на Мальдивах

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
CC BY-SA 2.5 / Alexey Potov / Inside Ithaa restaurant

Ресторан Ithaa Undersea Restaurant. Мальдивы

Ресторан Ithaa Undersea Restaurant, Мальдивы
8 из 8

Ресторан Ithaa Undersea Restaurant. Мальдивы

CC BY-SA 2.5 / Alexey Potov / Inside Ithaa restaurant
1 из 8

В ресторане. Мальдивские острова

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
2 из 8

На пляже. Мальдивские острова

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
3 из 8

Мальдивы

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
4 из 8

Номер в отеле. Мальдивские острова

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
5 из 8

Бассейн в отеле. Мальдивские острова

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
6 из 8
Мальдивские острова
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
7 из 8

В отеле на Мальдивах

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
8 из 8

Ресторан Ithaa Undersea Restaurant. Мальдивы

CC BY-SA 2.5 / Alexey Potov / Inside Ithaa restaurant
Дангети (Dhangethi) больше подходит для дайверов: там много интересных мест для погружения, а на суше — магазинов и кафе. А вот пляж маленький, и у берега — водоросли.

Ограничения есть

В период пандемии совсем без ограничений не обойтись. В частности, гостям рекомендуют не выезжать с выбранного курорта, рассказали в "Мальдивиане". Экскурсии на локальные острова не проводят.
На самих архипелагах почти нет антиковидных мер, хотя некоторые гостиницы делают дополнительный бесплатный ПЦР-тест гостям по прилете. Результат — в течение суток.
© Фото : Дмитрий Распопов

В ресторане. Мальдивы

Мальдивы
1 из 2

В ресторане. Мальдивы

© Фото : Дмитрий Распопов
© Фото : Дмитрий Распопов

Еда на Мальдивских островах

Мальдивы
2 из 2

Еда на Мальдивских островах

© Фото : Дмитрий Распопов
1 из 2

В ресторане. Мальдивы

© Фото : Дмитрий Распопов
2 из 2

Еда на Мальдивских островах

© Фото : Дмитрий Распопов
Но в аэропорту и на локальных островах в общественных местах необходимо носить маску, иметь антисептик для рук и соблюдать социальную дистанцию. А рестораны и другие заведения на курортах открыты.

Кроме пляжного отдыха

Экскурсионная программа на Мальдивах не особо обширна, но интересна. "Достопримечательностей в привычном понимании нет. Столица Мале — обычный портовый город", — объясняет Валерий Ерошин. Его центр — Рыбный рынок, но таких много и в других странах.
© Pixabay / JonnyBelvedere Мале
Мале
1 из 2
Мале
© Pixabay / JonnyBelvedere
© Pixabay / glynhupaloОстров Маафуши, Мальдивы
Остров Маафуши, Мальдивы
2 из 2
Остров Маафуши, Мальдивы
© Pixabay / glynhupalo
1 из 2
Мале
© Pixabay / JonnyBelvedere
2 из 2
Остров Маафуши, Мальдивы
© Pixabay / glynhupalo
Все экскурсии связаны с океаном — рыбалка, дайвинг, круиз на яхте с прозрачным дном. Причем любители подводных глубин могут рассматривать коралловые рифы, черепах и мант с морским биологом. Прогулка на лодке с дельфинами (в определенных местах они сопровождают судно), посещение подводного ресторана — обязательно!
Также из доступных развлечений — йога, виндсерфинг, сап, перечисляет Алина Нуруллина. Отдельное удовольствие — дегустация свежих морепродуктов и блюд из рыбы. Например, тунца: его готовят с рисом или вермишелью под разными соусами, а также варят бульон (гарудхи), делают паштет (рикаакуру) и коптят, смешивая с кокосом, соком лайма, луком и чили (масхуни).
На память об островах туристы увозят кокосовое масло, специи и сушеного тунца, чипсы из хлебного дерева, плетеные из пальмовых листьев корзинки, макеты традиционных лодок "дхони", мальдивские оригами и циновки. А главное — уезжают действительно отдохнувшими.
Остров Праслин - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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