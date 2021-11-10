Таиланд открыт. Почему стоит полететь на Пхукет
Пхукет называют пляжной столицей Таиланда: мелкий белый песок, бирюзовое Андаманское море.
Самый известный пляж Патонг находится в одноименном городе. Там собираются тусовщики и любители активного, шумного отдыха.
Рядом — рестораны и развлекательные центры, сувенирные лавки и массажные салоны.
Пхукет называют пляжной столицей Таиланда: мелкий белый песок, бирюзовое Андаманское море.
Самый известный пляж Патонг находится в одноименном городе. Там собираются тусовщики и любители активного, шумного отдыха.
Рядом — рестораны и развлекательные центры, сувенирные лавки и массажные салоны.
От Патонга начинается знаменитая Бангла Роуд — "улица грехов".
Днем ничего примечательного, но вечером, когда движение транспорта прекращается, тут центр тусовки.
Зазывалы, фокусники, кафе, бары, рестораны, стриптиз- и ночные клубы, шоу трансвеститов, танцы — прямо на улице.
В переулках много закусочных, можно недорого поесть.
От Патонга начинается знаменитая Бангла Роуд — "улица грехов".
Днем ничего примечательного, но вечером, когда движение транспорта прекращается, тут центр тусовки.
Зазывалы, фокусники, кафе, бары, рестораны, стриптиз- и ночные клубы, шоу трансвеститов, танцы — прямо на улице.
В переулках много закусочных, можно недорого поесть.
Еще один популярный пляж — Карон. Его называют "поющим": песок под ногами скрипит из-за кварца.
Относительно немноголюдный. Посредине есть роща с беседками и скамейками, можно укрыться от палящего солнца.
А вот пляж Ката больше подходит для размеренного отдыха и семей с детьми: берег ровный, мелководье, море — полный штиль.
Еще один популярный пляж — Карон. Его называют "поющим": песок под ногами скрипит из-за кварца.
Относительно немноголюдный. Посредине есть роща с беседками и скамейками, можно укрыться от палящего солнца.
А вот пляж Ката больше подходит для размеренного отдыха и семей с детьми: берег ровный, мелководье, море — полный штиль.
Самый длинный пляж — Май Као, почти десять километров.
Многие приезжают туда, чтобы посмотреть, как заходят на посадку самолеты: кажется, они вот-вот коснутся крыльями песка.
Самый длинный пляж — Май Као, почти десять километров.
Многие приезжают туда, чтобы посмотреть, как заходят на посадку самолеты: кажется, они вот-вот коснутся крыльями песка.
"Обязательно посетите Большого Будду, причем желательно рано утром или на закате, чтобы прочувствовать всю атмосферу", — советует Елизавета Яковлева, много лет прожившая на острове.
Белую статую высотой 45 метров на горе Наккерд в районе Чалонг видно с большинства пляжей на юге острова.
Подняться к ней можно по лестнице, по традиции это надо делать босиком.
Рядом — смотровые площадки с живописными видами на залив Чалонг и храм. Можете поучаствовать в его строительстве, купив кусочек мрамора.
"Обязательно посетите Большого Будду, причем желательно рано утром или на закате, чтобы прочувствовать всю атмосферу", — советует Елизавета Яковлева, много лет прожившая на острове.
Белую статую высотой 45 метров на горе Наккерд в районе Чалонг видно с большинства пляжей на юге острова.
Подняться к ней можно по лестнице, по традиции это надо делать босиком.
Рядом — смотровые площадки с живописными видами на залив Чалонг и храм. Можете поучаствовать в его строительстве, купив кусочек мрамора.
"На закате прогуляйтесь по мысу Промтеп. Красивейшие виды!" — говорит Яковлева.
Там есть смотровая площадка с беседками и скульптурами. Спускаясь по дороге на самый край мыса, обратите внимание на пирамиды из камней. Добавьте свой и загадайте желание.
"На закате прогуляйтесь по мысу Промтеп. Красивейшие виды!" — говорит Яковлева.
Там есть смотровая площадка с беседками и скульптурами. Спускаясь по дороге на самый край мыса, обратите внимание на пирамиды из камней. Добавьте свой и загадайте желание.
Самый крупный храмовый комплекс — Ват Чалонг. Это главное место паломничества тайцев на Пхукете.
Туристы фотографируются там с частичкой Будды, хранящейся в стеклянной сфере на самом верхнем ярусе, рассказывает путешественник из Москвы Александр Андреев.
Самый крупный храмовый комплекс — Ват Чалонг. Это главное место паломничества тайцев на Пхукете.
Туристы фотографируются там с частичкой Будды, хранящейся в стеклянной сфере на самом верхнем ярусе, рассказывает путешественник из Москвы Александр Андреев.
Вокруг Пхукета — около четырех десятков островов помельче, в том числе необитаемых.
Можно отправиться на острова Джеймса Бонда Тапу и Као Пинг Кан (Khao Phing Kan). Там снимали фильм "Человек с золотым пистолетом".
Еще один популярный вариант морской прогулки — на Пхи-Пхи-Ле, где место действия картины "Пляж" с Леонардо Ди Каприо. В пещере Викингов вам покажут птичьи гнезда, а на Манки Бич — обезьян.
Вокруг Пхукета — около четырех десятков островов помельче, в том числе необитаемых.
Можно отправиться на острова Джеймса Бонда Тапу и Као Пинг Кан (Khao Phing Kan). Там снимали фильм "Человек с золотым пистолетом".
Еще один популярный вариант морской прогулки — на Пхи-Пхи-Ле, где место действия картины "Пляж" с Леонардо Ди Каприо. В пещере Викингов вам покажут птичьи гнезда, а на Манки Бич — обезьян.
С мартышками удастся пообщаться и на Манки Хилл. Любой таксист знает это место.
По пути к вершине — смотровые площадки и беседки для отдыха.
Угощения для животных продают в палатках у подножия горы. И лучше убрать телефон, кепку, ключи, очки с глаз долой — обезьяны хватают все, до чего могут дотянуться.
С мартышками удастся пообщаться и на Манки Хилл. Любой таксист знает это место.
По пути к вершине — смотровые площадки и беседки для отдыха.
Угощения для животных продают в палатках у подножия горы. И лучше убрать телефон, кепку, ключи, очки с глаз долой — обезьяны хватают все, до чего могут дотянуться.
Загляните в Музей морских раковин. Там более двух тысяч экспонатов. Некоторым фрагментам древних окаменелостей десятки миллионов лет.
На изящной хрустальной подставке — гордость коллекции, золотистая жемчужина размером с куриное яйцо.
Загляните в Музей морских раковин. Там более двух тысяч экспонатов. Некоторым фрагментам древних окаменелостей десятки миллионов лет.
На изящной хрустальной подставке — гордость коллекции, золотистая жемчужина размером с куриное яйцо.
Из нетуристических мест можно отправится на мыс Панва. Со смотровой площадки открывается роскошный вид на залив Чалонг. На набережной — уютные кофейни, рядом немноголюдный, всегда спокойный пляж с ресторанами.
Из нетуристических мест можно отправится на мыс Панва. Со смотровой площадки открывается роскошный вид на залив Чалонг. На набережной — уютные кофейни, рядом немноголюдный, всегда спокойный пляж с ресторанами.
За сувенирами стоит съездить на ночной рынок в центре острова. "Купите деревянных слоников, приносящих удачу, красивые шелковые платки или что-то необычное — сушеных насекомых, жареные бананы", — рекомендует Елизавета Яковлева. Экзотические фрукты — тоже отличный сувенир.
Обязательно попробуйте на рынке том ям (суп), као пад (жареный рис по-тайски), пад тай (вермишель с овощами) и свежий сок прямо из кокоса.
Если не любите острое, попросите у продавца "ноу спайси".
За сувенирами стоит съездить на ночной рынок в центре острова. "Купите деревянных слоников, приносящих удачу, красивые шелковые платки или что-то необычное — сушеных насекомых, жареные бананы", — рекомендует Елизавета Яковлева. Экзотические фрукты — тоже отличный сувенир.
Обязательно попробуйте на рынке том ям (суп), као пад (жареный рис по-тайски), пад тай (вермишель с овощами) и свежий сок прямо из кокоса.
Если не любите острое, попросите у продавца "ноу спайси".
Сейчас на острове много европейцев, россияне тоже начинают приезжать, говорит гид Владимир Безруков. Кафе, рестораны и развлекательные заведения работают.
"Маска нужна абсолютно везде, — подчеркивает экскурсовод. — Часто меряют температуру, но это больше похоже на формальность".
Вне гостиниц маски необходимы не только в закрытых помещениях, но и на улице. Иначе штраф — более 40 тысяч рублей.
На территории отелей это касается только персонала. При входе всем туристам обязательно измеряют температуру и предлагают воспользоваться санитайзерами.
Сейчас на острове много европейцев, россияне тоже начинают приезжать, говорит гид Владимир Безруков. Кафе, рестораны и развлекательные заведения работают.
"Маска нужна абсолютно везде, — подчеркивает экскурсовод. — Часто меряют температуру, но это больше похоже на формальность".
Вне гостиниц маски необходимы не только в закрытых помещениях, но и на улице. Иначе штраф — более 40 тысяч рублей.
На территории отелей это касается только персонала. При входе всем туристам обязательно измеряют температуру и предлагают воспользоваться санитайзерами.
Чтобы отдохнуть на Пхукете, россияне должны выполнить ряд условий.
Во-первых, получить вторую дозу прививки "Спутник V" не позднее чем за 14 дней до вылета.
Во-вторых, за неделю до поездки зарегистрироваться в системе ThaiPass, загрузить туда сертификат о вакцинации, информацию о бронировании и оплате отеля из одобренного правительством списка SHA+, внести сведения о страховом полисе (должен включать и лечение от коронавируса).
Через несколько дней на электронную почту поступит QR-код, который проверят в аэропорту. Там же попросят предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до вылета.
Еще нужно заранее забронировать и оплатить два ПЦР-теста каждому въезжающему, в том числе и детям (стоимость 160 долларов).
Виза требуется только тем, кто хочет провести в стране более месяца.
Чтобы отдохнуть на Пхукете, россияне должны выполнить ряд условий.
Во-первых, получить вторую дозу прививки "Спутник V" не позднее чем за 14 дней до вылета.
Во-вторых, за неделю до поездки зарегистрироваться в системе ThaiPass, загрузить туда сертификат о вакцинации, информацию о бронировании и оплате отеля из одобренного правительством списка SHA+, внести сведения о страховом полисе (должен включать и лечение от коронавируса).
Через несколько дней на электронную почту поступит QR-код, который проверят в аэропорту. Там же попросят предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до вылета.
Еще нужно заранее забронировать и оплатить два ПЦР-теста каждому въезжающему, в том числе и детям (стоимость 160 долларов).
Виза требуется только тем, кто хочет провести в стране более месяца.
В аэропорту Пхукета придется установить приложение Thailand Plus и MorChanа (фиксируют перемещения), сдать первый ПЦР-тест и дождаться результатов в номере отеля (обычно — до 24 часов).
Второй тест — на шестой день в ближайшей к гостинице лаборатории (указана в документе, подтверждающем оплату).
После этого вам выдадут сертификат, с которым пустят в другие регионы.
В аэропорту Пхукета придется установить приложение Thailand Plus и MorChanа (фиксируют перемещения), сдать первый ПЦР-тест и дождаться результатов в номере отеля (обычно — до 24 часов).
Второй тест — на шестой день в ближайшей к гостинице лаборатории (указана в документе, подтверждающем оплату).
После этого вам выдадут сертификат, с которым пустят в другие регионы.
Процедура въезда непростая, зато сейчас можно отдохнуть по привлекательным ценам. Недельный тур в ноябре на двоих в "трешке" с завтраком и перелетом на прямом регулярном рейсе — от 99 тысяч рублей, сообщили в PAC Group.
В TUI подтвердили, что цены на отели четыре звезды — от 45 тысяч рублей. Правда, наибольшей популярностью пользуются пять звезд, особенно с учетом скидок от 30 до 50 процентов.
Процедура въезда непростая, зато сейчас можно отдохнуть по привлекательным ценам. Недельный тур в ноябре на двоих в "трешке" с завтраком и перелетом на прямом регулярном рейсе — от 99 тысяч рублей, сообщили в PAC Group.
В TUI подтвердили, что цены на отели четыре звезды — от 45 тысяч рублей. Правда, наибольшей популярностью пользуются пять звезд, особенно с учетом скидок от 30 до 50 процентов.
С 9 ноября самолеты летают в Бангкок и на Пхукет из Москвы дважды в неделю. А из региональных международных аэропортов России — один рейс в семь дней.
С 9 ноября самолеты летают в Бангкок и на Пхукет из Москвы дважды в неделю. А из региональных международных аэропортов России — один рейс в семь дней.