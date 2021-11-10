Таиланд открыт. Почему стоит полететь на Пхукет

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"Обязательно посетите Большого Будду, причем желательно рано утром или на закате, чтобы прочувствовать всю атмосферу", — советует Елизавета Яковлева, много лет прожившая на острове.

Белую статую высотой 45 метров на горе Наккерд в районе Чалонг видно с большинства пляжей на юге острова.

Подняться к ней можно по лестнице, по традиции это надо делать босиком.

Рядом — смотровые площадки с живописными видами на залив Чалонг и храм. Можете поучаствовать в его строительстве, купив кусочек мрамора.