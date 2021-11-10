Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html
Таиланд открыт. Почему стоит полететь на Пхукет
Таиланд открыт. Почему стоит полететь на Пхукет - РИА Новости, 10.11.2021
Таиланд открыт. Почему стоит полететь на Пхукет
Обязательное соблюдение антиковидных правил, подготовка целого пакета документов и ПЦР-тесты — все это нужно для отдыха в Таиланде. В том числе и на популярном... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T08:00
2021-11-10T08:11
туризм
таиланд
пхукет (остров)
туризм
бангкок
маршруты - туризм
впечатления - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738251351_0:144:2545:1576_1920x0_80_0_0_1fd28b955aa64a49fc0d8270b80140ca.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Обязательное соблюдение антиковидных правил, подготовка целого пакета документов и ПЦР-тесты — все это нужно для отдыха в Таиланде. В том числе и на популярном у россиян острове Пхукет. Зато — теплое море, чистые, почти пустые пляжи, недорогие рестораны и привлекательные цены на туры. Как сейчас организовать поездку на курорт, где там веселиться и встречать закат — в фотоленте РИА Новости.
таиланд
пхукет (остров)
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738251351_0:86:2545:1996_1920x0_80_0_0_096e999d215bdc4500bc94e26aaa8f6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таиланд, пхукет (остров), туризм, фото, бангкок, маршруты - туризм, впечатления - туризм, стиль жизни, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь, аэропорт, авиабилеты, авиарейсы, цены, вакцинация, вакцина "спутник v"
08:00 10.11.2021 (обновлено: 08:11 10.11.2021)
 

Таиланд открыт. Почему стоит полететь на Пхукет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Обязательное соблюдение антиковидных правил, подготовка целого пакета документов и ПЦР-тесты — все это нужно для отдыха в Таиланде. В том числе и на популярном у россиян острове Пхукет. Зато — теплое море, чистые, почти пустые пляжи, недорогие рестораны и привлекательные цены на туры. Как сейчас организовать поездку на курорт, где там веселиться и встречать закат — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Александр Андреев

Пхукет называют пляжной столицей Таиланда: мелкий белый песок, бирюзовое Андаманское море.

Самый известный пляж Патонг находится в одноименном городе. Там собираются тусовщики и любители активного, шумного отдыха.

Рядом — рестораны и развлекательные центры, сувенирные лавки и массажные салоны.

Отель Пхукет Грейслэнд Резорт
1 из 17

Пхукет называют пляжной столицей Таиланда: мелкий белый песок, бирюзовое Андаманское море.

Самый известный пляж Патонг находится в одноименном городе. Там собираются тусовщики и любители активного, шумного отдыха.

Рядом — рестораны и развлекательные центры, сувенирные лавки и массажные салоны.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

От Патонга начинается знаменитая Бангла Роуд — "улица грехов".

Днем ничего примечательного, но вечером, когда движение транспорта прекращается, тут центр тусовки.

Зазывалы, фокусники, кафе, бары, рестораны, стриптиз- и ночные клубы, шоу трансвеститов, танцы — прямо на улице.

В переулках много закусочных, можно недорого поесть.

Патонг Бангла Роад
2 из 17

От Патонга начинается знаменитая Бангла Роуд — "улица грехов".

Днем ничего примечательного, но вечером, когда движение транспорта прекращается, тут центр тусовки.

Зазывалы, фокусники, кафе, бары, рестораны, стриптиз- и ночные клубы, шоу трансвеститов, танцы — прямо на улице.

В переулках много закусочных, можно недорого поесть.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Еще один популярный пляж — Карон. Его называют "поющим": песок под ногами скрипит из-за кварца.

Относительно немноголюдный. Посредине есть роща с беседками и скамейками, можно укрыться от палящего солнца.

А вот пляж Ката больше подходит для размеренного отдыха и семей с детьми: берег ровный, мелководье, море — полный штиль.

Отель Таворн Пальм Бич Резорт
3 из 17

Еще один популярный пляж — Карон. Его называют "поющим": песок под ногами скрипит из-за кварца.

Относительно немноголюдный. Посредине есть роща с беседками и скамейками, можно укрыться от палящего солнца.

А вот пляж Ката больше подходит для размеренного отдыха и семей с детьми: берег ровный, мелководье, море — полный штиль.

© Фото : Александр Андреев
© Depositphotos / wirojsid

Самый длинный пляж — Май Као, почти десять километров.

Многие приезжают туда, чтобы посмотреть, как заходят на посадку самолеты: кажется, они вот-вот коснутся крыльями песка.

Пляж Пхукета Май Кхао
4 из 17

Самый длинный пляж — Май Као, почти десять километров.

Многие приезжают туда, чтобы посмотреть, как заходят на посадку самолеты: кажется, они вот-вот коснутся крыльями песка.

© Depositphotos / wirojsid
© Фото : Александр Андреев

"Обязательно посетите Большого Будду, причем желательно рано утром или на закате, чтобы прочувствовать всю атмосферу", — советует Елизавета Яковлева, много лет прожившая на острове.

Белую статую высотой 45 метров на горе Наккерд в районе Чалонг видно с большинства пляжей на юге острова.

Подняться к ней можно по лестнице, по традиции это надо делать босиком.

Рядом — смотровые площадки с живописными видами на залив Чалонг и храм. Можете поучаствовать в его строительстве, купив кусочек мрамора.

Биг Будда
5 из 17

"Обязательно посетите Большого Будду, причем желательно рано утром или на закате, чтобы прочувствовать всю атмосферу", — советует Елизавета Яковлева, много лет прожившая на острове.

Белую статую высотой 45 метров на горе Наккерд в районе Чалонг видно с большинства пляжей на юге острова.

Подняться к ней можно по лестнице, по традиции это надо делать босиком.

Рядом — смотровые площадки с живописными видами на залив Чалонг и храм. Можете поучаствовать в его строительстве, купив кусочек мрамора.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : public domain/Kévin Veau

"На закате прогуляйтесь по мысу Промтеп. Красивейшие виды!" — говорит Яковлева.

Там есть смотровая площадка с беседками и скульптурами. Спускаясь по дороге на самый край мыса, обратите внимание на пирамиды из камней. Добавьте свой и загадайте желание.

Мыс Промтеп
6 из 17

"На закате прогуляйтесь по мысу Промтеп. Красивейшие виды!" — говорит Яковлева.

Там есть смотровая площадка с беседками и скульптурами. Спускаясь по дороге на самый край мыса, обратите внимание на пирамиды из камней. Добавьте свой и загадайте желание.

© Фото : public domain/Kévin Veau
© РИА Новости / Александр Андреев

Самый крупный храмовый комплекс — Ват Чалонг. Это главное место паломничества тайцев на Пхукете.

Туристы фотографируются там с частичкой Будды, хранящейся в стеклянной сфере на самом верхнем ярусе, рассказывает путешественник из Москвы Александр Андреев.

Ват Чалонг
7 из 17

Самый крупный храмовый комплекс — Ват Чалонг. Это главное место паломничества тайцев на Пхукете.

Туристы фотографируются там с частичкой Будды, хранящейся в стеклянной сфере на самом верхнем ярусе, рассказывает путешественник из Москвы Александр Андреев.

© РИА Новости / Александр Андреев
© Pixabay / Walkerssk

Вокруг Пхукета — около четырех десятков островов помельче, в том числе необитаемых.

Можно отправиться на острова Джеймса Бонда Тапу и Као Пинг Кан (Khao Phing Kan). Там снимали фильм "Человек с золотым пистолетом".

Еще один популярный вариант морской прогулки — на Пхи-Пхи-Ле, где место действия картины "Пляж" с Леонардо Ди Каприо. В пещере Викингов вам покажут птичьи гнезда, а на Манки Бич — обезьян.

Остров Джеймса Бонда в Тайланде
8 из 17

Вокруг Пхукета — около четырех десятков островов помельче, в том числе необитаемых.

Можно отправиться на острова Джеймса Бонда Тапу и Као Пинг Кан (Khao Phing Kan). Там снимали фильм "Человек с золотым пистолетом".

Еще один популярный вариант морской прогулки — на Пхи-Пхи-Ле, где место действия картины "Пляж" с Леонардо Ди Каприо. В пещере Викингов вам покажут птичьи гнезда, а на Манки Бич — обезьян.

© Pixabay / Walkerssk
© Depositphotos / delobol

С мартышками удастся пообщаться и на Манки Хилл. Любой таксист знает это место.

По пути к вершине — смотровые площадки и беседки для отдыха.

Угощения для животных продают в палатках у подножия горы. И лучше убрать телефон, кепку, ключи, очки с глаз долой — обезьяны хватают все, до чего могут дотянуться.

Гора обезьян, Пхукет
9 из 17

С мартышками удастся пообщаться и на Манки Хилл. Любой таксист знает это место.

По пути к вершине — смотровые площадки и беседки для отдыха.

Угощения для животных продают в палатках у подножия горы. И лучше убрать телефон, кепку, ключи, очки с глаз долой — обезьяны хватают все, до чего могут дотянуться.

© Depositphotos / delobol
CC BY-SA 3.0 / aceregid /

Загляните в Музей морских раковин. Там более двух тысяч экспонатов. Некоторым фрагментам древних окаменелостей десятки миллионов лет.

На изящной хрустальной подставке — гордость коллекции, золотистая жемчужина размером с куриное яйцо.

Музей морских раковин в Пхукете
10 из 17

Загляните в Музей морских раковин. Там более двух тысяч экспонатов. Некоторым фрагментам древних окаменелостей десятки миллионов лет.

На изящной хрустальной подставке — гордость коллекции, золотистая жемчужина размером с куриное яйцо.

CC BY-SA 3.0 / aceregid /
© Фото : Александр Андреев

Из нетуристических мест можно отправится на мыс Панва. Со смотровой площадки открывается роскошный вид на залив Чалонг. На набережной — уютные кофейни, рядом немноголюдный, всегда спокойный пляж с ресторанами.

Отель Ле меридиан Пхукет Бич Резорт
11 из 17

Из нетуристических мест можно отправится на мыс Панва. Со смотровой площадки открывается роскошный вид на залив Чалонг. На набережной — уютные кофейни, рядом немноголюдный, всегда спокойный пляж с ресторанами.

© Фото : Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

За сувенирами стоит съездить на ночной рынок в центре острова. "Купите деревянных слоников, приносящих удачу, красивые шелковые платки или что-то необычное — сушеных насекомых, жареные бананы", — рекомендует Елизавета Яковлева. Экзотические фрукты — тоже отличный сувенир.

Обязательно попробуйте на рынке том ям (суп), као пад (жареный рис по-тайски), пад тай (вермишель с овощами) и свежий сок прямо из кокоса.

Если не любите острое, попросите у продавца "ноу спайси".

Экзотические фрукты
12 из 17

За сувенирами стоит съездить на ночной рынок в центре острова. "Купите деревянных слоников, приносящих удачу, красивые шелковые платки или что-то необычное — сушеных насекомых, жареные бананы", — рекомендует Елизавета Яковлева. Экзотические фрукты — тоже отличный сувенир.

Обязательно попробуйте на рынке том ям (суп), као пад (жареный рис по-тайски), пад тай (вермишель с овощами) и свежий сок прямо из кокоса.

Если не любите острое, попросите у продавца "ноу спайси".

© РИА Новости / Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Сейчас на острове много европейцев, россияне тоже начинают приезжать, говорит гид Владимир Безруков. Кафе, рестораны и развлекательные заведения работают.

"Маска нужна абсолютно везде, — подчеркивает экскурсовод. — Часто меряют температуру, но это больше похоже на формальность".

Вне гостиниц маски необходимы не только в закрытых помещениях, но и на улице. Иначе штраф — более 40 тысяч рублей.

На территории отелей это касается только персонала. При входе всем туристам обязательно измеряют температуру и предлагают воспользоваться санитайзерами.

Отель Ле Меридиен
13 из 17

Сейчас на острове много европейцев, россияне тоже начинают приезжать, говорит гид Владимир Безруков. Кафе, рестораны и развлекательные заведения работают.

"Маска нужна абсолютно везде, — подчеркивает экскурсовод. — Часто меряют температуру, но это больше похоже на формальность".

Вне гостиниц маски необходимы не только в закрытых помещениях, но и на улице. Иначе штраф — более 40 тысяч рублей.

На территории отелей это касается только персонала. При входе всем туристам обязательно измеряют температуру и предлагают воспользоваться санитайзерами.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Чтобы отдохнуть на Пхукете, россияне должны выполнить ряд условий.

Во-первых, получить вторую дозу прививки "Спутник V" не позднее чем за 14 дней до вылета.

Во-вторых, за неделю до поездки зарегистрироваться в системе ThaiPass, загрузить туда сертификат о вакцинации, информацию о бронировании и оплате отеля из одобренного правительством списка SHA+, внести сведения о страховом полисе (должен включать и лечение от коронавируса).

Через несколько дней на электронную почту поступит QR-код, который проверят в аэропорту. Там же попросят предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до вылета.

Еще нужно заранее забронировать и оплатить два ПЦР-теста каждому въезжающему, в том числе и детям (стоимость 160 долларов).

Виза требуется только тем, кто хочет провести в стране более месяца.

ФантаСиа
14 из 17

Чтобы отдохнуть на Пхукете, россияне должны выполнить ряд условий.

Во-первых, получить вторую дозу прививки "Спутник V" не позднее чем за 14 дней до вылета.

Во-вторых, за неделю до поездки зарегистрироваться в системе ThaiPass, загрузить туда сертификат о вакцинации, информацию о бронировании и оплате отеля из одобренного правительством списка SHA+, внести сведения о страховом полисе (должен включать и лечение от коронавируса).

Через несколько дней на электронную почту поступит QR-код, который проверят в аэропорту. Там же попросят предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до вылета.

Еще нужно заранее забронировать и оплатить два ПЦР-теста каждому въезжающему, в том числе и детям (стоимость 160 долларов).

Виза требуется только тем, кто хочет провести в стране более месяца.

© Фото : Александр Андреев
© Pixabay / Michelle_Raponi

В аэропорту Пхукета придется установить приложение Thailand Plus и MorChanа (фиксируют перемещения), сдать первый ПЦР-тест и дождаться результатов в номере отеля (обычно — до 24 часов).

Второй тест — на шестой день в ближайшей к гостинице лаборатории (указана в документе, подтверждающем оплату).

После этого вам выдадут сертификат, с которым пустят в другие регионы.

Пхукет
15 из 17

В аэропорту Пхукета придется установить приложение Thailand Plus и MorChanа (фиксируют перемещения), сдать первый ПЦР-тест и дождаться результатов в номере отеля (обычно — до 24 часов).

Второй тест — на шестой день в ближайшей к гостинице лаборатории (указана в документе, подтверждающем оплату).

После этого вам выдадут сертификат, с которым пустят в другие регионы.

© Pixabay / Michelle_Raponi
© Фото : Александр Андреев

Процедура въезда непростая, зато сейчас можно отдохнуть по привлекательным ценам. Недельный тур в ноябре на двоих в "трешке" с завтраком и перелетом на прямом регулярном рейсе — от 99 тысяч рублей, сообщили в PAC Group.

В TUI подтвердили, что цены на отели четыре звезды — от 45 тысяч рублей. Правда, наибольшей популярностью пользуются пять звезд, особенно с учетом скидок от 30 до 50 процентов.

Отель Пхукет Грейслэнд Резорт
16 из 17

Процедура въезда непростая, зато сейчас можно отдохнуть по привлекательным ценам. Недельный тур в ноябре на двоих в "трешке" с завтраком и перелетом на прямом регулярном рейсе — от 99 тысяч рублей, сообщили в PAC Group.

В TUI подтвердили, что цены на отели четыре звезды — от 45 тысяч рублей. Правда, наибольшей популярностью пользуются пять звезд, особенно с учетом скидок от 30 до 50 процентов.

© Фото : Александр Андреев
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha

С 9 ноября самолеты летают в Бангкок и на Пхукет из Москвы дважды в неделю. А из региональных международных аэропортов России — один рейс в семь дней.

Старый город Пхукета
17 из 17

С 9 ноября самолеты летают в Бангкок и на Пхукет из Москвы дважды в неделю. А из региональных международных аэропортов России — один рейс в семь дней.

© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
 
ТуризмТаиландПхукет (остров)ТуризмБангкокМаршруты - ТуризмВпечатления - ТуризмСтиль жизниКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететьАэропортавиабилетыавиарейсыЦеныВакцинацияВакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Эксперт назвал кризис с мигрантами итогом политической игры
12:03В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили 0:23
12:02В "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и Яценюком
12:02В Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасов
12:01Опубликовано видео задержания украинского шпиона в Крыму
11:57Ректора "Шанинки" поместили в московское СИЗО
11:56В Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19
11:54Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550
11:50В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантам
11:50В России за сутки выписали 34 565 человек после COVID-19
11:50Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии
11:48Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:47В России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19
11:47Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание суда
11:47В России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за сутки
11:43Источник сообщил о задержании за госизмену экс-мэра Симеиза Ломенко
11:41Главой МИД Японии назначили экс-министра обороны Хаяси
11:39Варшава предупредила Минск о возможности полного закрытия границы
11:39Москвичам рассказали о погоде в выходные
11:38Мурашко рассказал о производстве жизненно важных препаратов в России
Лента новостейМолния
Эксперт назвал кризис с мигрантами итогом политической игры В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку СаакашвилиВ "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и ЯценюкомВ Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасовОпубликовано видео задержания украинского шпиона в КрымуРектора "Шанинки" поместили в московское СИЗОВ Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550 В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантамВ России за сутки выписали 34 565 человек после COVID-19Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в КалмыкииНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в МосквеВ России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание судаВ России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за суткиИсточник сообщил о задержании за госизмену экс-мэра Симеиза ЛоменкоГлавой МИД Японии назначили экс-министра обороны ХаясиВаршава предупредила Минск о возможности полного закрытия границыМосквичам рассказали о погоде в выходныеМурашко рассказал о производстве жизненно важных препаратов в России