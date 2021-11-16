https://ria.ru/20211116/mavrikiy-1759275189.html

На Маврикии ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

На Маврикии ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021

На Маврикии ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Власти Маврикия объявили об ужесточении антиковидных ограничений из-за роста числа зараженных коронавирусом, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:41

2021-11-16T14:41

2021-11-16T14:41

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Власти Маврикия объявили об ужесточении антиковидных ограничений из-за роста числа зараженных коронавирусом, сообщает АТОР.Теперь на острове закрыты школы, бары и дискотеки, запрещены концерты и спортивные соревнования. Правительство также ограничивает число посетителей на свадьбах, похоронах и митингах. При этом пляжи остаются открытыми.Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнаут заявил в телеобращении к нации, что причиной ухудшения ситуации стали "те, кто не соблюдает протоколы здравоохранения". Не спасает даже то, что 67 процентов населения привиты двумя дозами вакцины.Власти обсуждают ужесточение антиковидных протоколов. Например, непривитым хотят запретить посещение супермаркетов и непродовольственных магазинов.По информации туроператоров, ужесточения на Маврикии не затронут иностранных гостей. "Все ограничения касаются только местного населения и не распространяются на отдыхающих. На территории отелей все функционирует в штатном режиме, экскурсии проводятся", — сообщил один из участников рынка.Маврикий открыт для привитых иностранных путешественников с 1 октября 2021 года. Карантин по прибытии соблюдать не требуется. Российская вакцина "Спутник V" на острове признается.Авиасообщение с Маврикием оперштаб разрешил, но пока прямых рейсов из России нет, и это, по словам туроператоров, главный фактор, тормозящий спрос. Второй — высокие цены. Отдых там всегда был люксовым, и сейчас в конкуренции с другими экзотическими направлениями, например, Мальдивами, предлагающими более лояльные условия въезда и прямую перевозку, остров закономерно проигрывает.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

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мальдивы, маврикий, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19