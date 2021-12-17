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В Петербурге выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Петербурге выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 17.12.2021

В Петербурге выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Санкт-Петербурге у граждан, вернувшихся их турпоездок в ОАЭ и Доминикану, сообщили РИА... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:57

2021-12-17T13:57

2021-12-17T13:57

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общество

санкт-петербург

здоровье - общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Санкт-Петербурге у граждан, вернувшихся их турпоездок в ОАЭ и Доминикану, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора."Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует, что у 2-х граждан РФ, прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "омикрон", - сообщила представитель ведомства.В настоящее время больные изолированы в инфекционный стационар в индивидуальные боксы. Проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлены уже 25 случаев "омикрона".Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса