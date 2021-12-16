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Межгосударственные отношения РФ и Монголии

Межгосударственные отношения РФ и Монголии - РИА Новости, 16.12.2021

Межгосударственные отношения РФ и Монголии

Российско-монгольские отношения опираются на многолетнюю историю двустороннего взаимодействия, отличаются традиционным добрососедством, носят всеобъемлющий... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T00:29

2021-12-16T00:29

2021-12-16T00:29

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россия

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Российско-монгольские отношения опираются на многолетнюю историю двустороннего взаимодействия, отличаются традиционным добрососедством, носят всеобъемлющий характер, ориентированы на дальнейшее развитие в духе стратегического партнерства. Первые правовые основы двустороннего сотрудничества между двумя странами были заложены 5 ноября 1921 года. В этот день в Москве было подписано Соглашение между правительством РСФСР и народным правительством Монголии об установлении дружественных отношений между двумя странами.Формирование правовой основы отношений между Монголией и Россией продолжилось и в новых политических условиях – в 1993 году был подписан российско-монгольский Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.Двусторонние отношения также опираются на Улан-Баторскую (2000) и Московскую (2006) декларации, а также на Декларацию о развитии стратегического партнерства между Российской Федерацией и Монголией от 25 августа 2009 года. В 2019 году был подписан Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией (вступил в силу 21 сентября 2020 года, заменил Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве (1993). Всего на межгосударственном и межправительственном уровне подписано более 150 договоров и соглашений.Регулярный характер носят контакты на высшем и высоком уровне.28 августа 2017 года в рамках визита в Венгрию Владимир Путин встретился с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой, вступившим в должность в июле 2017 года. Встреча состоялась после церемонии открытия XXXI чемпионата мира по дзюдо в Будапеште.7 сентября 2017 года Владимир Путин и Халтмагийн Баттулга провели встречу "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке. Лидеры обсудили перспективы развития двусторонних отношений, актуальные региональные и международные проблемы. Очередная встреча Владимира Путина с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой прошла 9 июня 2018 года "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай). Лидеры обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. В Циндао также состоялась трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Монголии Халтмагийн Баттулги. 12 сентября 2018 года Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга провели встречу "на полях" экономического форума во Владивостоке. 14 июня 2019 года по завершении саммита ШОС в Бишкеке (Киргизия) состоялась трехсторонняя встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой. Огромное значение для развития двустороннего сотрудничества имел официальный визит в Монголию президента России Владимира Путина 3 сентября 2019 года, в ходе которого глава российского государства принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию совместной победы на реке Халхин-Гол.В ходе визита президент встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром и с премьер-министром Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. 3-6 декабря 2019 года состоялся первый с 2010 года визит премьер-министра Монголии Ухнагийн Хурэлсуха в Россию. Состоялись переговоры с главой правительства России (2012-2020) Дмитрием Медведевым. Ухнагийн Хурэлсух также был принят президентом России Владимиром Путиным. 10 июня 2021 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ухнагийн Хурэлсуху по случаю победы на выборах президента Монголии. 3 сентября 2021 года Ухнагийн Хурэлсух в онлайн-формате принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума. 21-22 октября 2021 года межведомственная делегация под руководством вице-премьера РФ Алексея Оверчука посетила Монголию. В рамках визита состоялись переговоры с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, встреча с вице-премьером Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхана. Алексей Оверчук также был принят президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, с которым обсудил перспективы развития торгово-экономического взаимодействия. Развиваются контакты по линии парламентов, советов безопасности, министерств, региональных властей и политических партий.Поддерживаются отношения по линии внешнеполитических ведомств двух стран.21 сентября 2020 года состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Монголии (2020-2021) Нямцэрэнгийн Энхтайваном, находившимся в Москве с визитом.В июне 2021 года Москву с визитом посетила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Состоялись переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Батмунхийн Батцэцэг также приняла участие в работе Петербургского международного экономического форума, встретилась с представителями парламента, правительства и бизнес-структур. Поддерживается активное взаимодействие, по линии ООН, ОБСЕ, ШОС и на других глобальных и региональных площадках, проводятся плановые консультации на уровне заместителей министров и директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств.Во внешнеторговом обороте Монголии Россия на протяжении последних десятилетий занимает второе (после Китая) место. В 2017-2019 годах двусторонняя торговля демонстрировала уверенный рост. В 2020 году по объективным причинам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции, она снизилась на 19,6%.По данным ФТС России, в 2020 году объем российско-монгольского товарооборота составил 1,4 миллиарда долларов (в 2019 году – 1,7 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 1,383 миллиарда долларов и импорт – 38,3 миллиона долларов.По итогам января-сентября 2021 года объем взаимной торговли России и Монголии составил 1,3 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 1,048 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 1,27 миллиарда долларов и импорт – 29,8 миллиона долларов. Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности и др. Импорт представлен минеральными продуктами, текстилем и обувью, машинами, оборудованием и транспортными средствами и др. Важный механизм российско-монгольского взаимодействия – Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Очередное заседание прошло в ноябре 2021 года в Улан-Баторе. Существенный вклад в развитие монгольской экономики вносит совместное российско-монгольское предприятие АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД). На ее долю приходится порядка 80% всего внутреннего грузооборота и до 100% экспортно-импортных перевозок. По итогам 2020 года объем перевозок на УБЖД достиг 30 миллионов тонн грузов. В 2019 году этот показатель составил 28,1 миллиона тонн грузов. Перспективными проектами являются строительство газопровода из России в Китай через территорию Монголии, еще один проект связан с модернизацией ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.Расширяется также сотрудничество в области промышленности. Обсуждаются возможности поставок продукции российского тяжелого машиностроения для монгольских предприятий горнодобывающей промышленности, а также кожевенного сырья из Монголии. Продолжается проработка вопроса о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Монголией, призванного не только нарастить объемы российско-монгольского товарооборота, но и способствовать расширению присутствия монгольских товаров на рынках стран ЕАЭВажную роль играет механизм трехстороннего взаимодействия Россия-Монголия-Китай, запущенный в ходе первого саммита лидеров трех государств 11 сентября 2014 года в Душанбе. В ходе третьей встречи глав государств Монголии, России и Китая в 2016 году была подписана "Программа создания экономического коридора Монголия-Россия-Китай". В программу включены 32 крупных проекта. Помимо крупных инфраструктурных и энергетических проектов программа включает проекты в области науки, образования, сельского хозяйства, промышленности и туризма, выполнению которых все три стороны уделяют немало внимания. Традиционный характер носит российско-монгольское сотрудничество в военной сфере.18 октября 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с официальным визитом Монголию. В ходе визита министр обороны России был удостоен высокой государственной награды Монголии – ордена Боевого Красного Знамени, который был вручен председателем Великого государственного хурала (парламента) Миеэгомбын Энхболдом. В рамках визита состоялась передача от Минобороны России монгольской стороне продукции военного назначения общей стоимостью более 13 миллионов долларов. 23 июня 2021 года "на полях" Московской конференции по международной безопасности состоялась встреча министра обороны России Сергея Шойгу с главой военного ведомства Монголии Гурсэдийн Сайханбаяром.В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией Россия весной 2020 года на безвозмездной основе поставила монгольским партнерам тест-системы для проведения исследований на COVID-19, мобильную лабораторию экспресс-диагностики, оказали консультативно-методическую поддержку.В феврале 2021 года Минздрав Монголии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры. В июне Монголия зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт".Активно осуществляются обмены в области науки и техники, культуры, образования, спорта. Ежегодно по линии Минобрнауки, а также других федеральных министерств и ведомств выделяется квота для обучения 550 монгольских студентов, стажеров, аспирантов и докторантов в российских высших учебных заведениях за счет федерального бюджета. Большой популярностью пользуются монгольские филиалы российских высших учебных заведений. В стране действуют Русские центры. На постоянной основе проводятся Дни культуры России и Дни российско-монгольской дружбы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, монголия, россия