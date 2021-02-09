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Монголия зарегистрировала "Спутник V"
Монголия зарегистрировала "Спутник V"
Минздрав Монголии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:40
2021-02-09T16:40
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россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минздрав Монголии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Отмечается, что одобрение вакцины было получено при содействии локального партнера РФПИ – ведущей фармацевтической компании Монголии Mongol Emimpex Concern LLC.Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Монголии.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, боливия, армения, монголия, в мире

Монголия зарегистрировала "Спутник V"

16:40 09.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкВакцина "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Вакцина Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минздрав Монголии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Монголии. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - заявили в фонде.

Отмечается, что одобрение вакцины было получено при содействии локального партнера РФПИ – ведущей фармацевтической компании Монголии Mongol Emimpex Concern LLC.

"Партнеры в Монголии приняли решение о регистрации вакцины после тщательного изучения данных клинических исследований "Спутника V", продемонстрировавших ее высокую эффективность и безопасность, что также подтверждено публикацией в журнале The Lancet. "Спутник V" - одна из ведущих вакцин в мире, и количество стран, которые одобряют ее применение, увеличивается с каждым днем", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Монголии.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийБоливияАрменияМонголияВ мире
 
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