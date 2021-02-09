Монголия зарегистрировала "Спутник V"
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкВакцина "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Монголии. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - заявили в фонде.
Отмечается, что одобрение вакцины было получено при содействии локального партнера РФПИ – ведущей фармацевтической компании Монголии Mongol Emimpex Concern LLC.
"Партнеры в Монголии приняли решение о регистрации вакцины после тщательного изучения данных клинических исследований "Спутника V", продемонстрировавших ее высокую эффективность и безопасность, что также подтверждено публикацией в журнале The Lancet. "Спутник V" - одна из ведущих вакцин в мире, и количество стран, которые одобряют ее применение, увеличивается с каждым днем", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Монголии.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.