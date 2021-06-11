https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736676442.html

Монголия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"

Монголия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 11.06.2021

Монголия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"

Монголия зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T18:16

2021-06-11T18:16

2021-06-11T18:16

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

монголия

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Монголия зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Монголии. Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", - отметили в фонде.Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации.Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.В феврале Минздрав Монголии также зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек."Вакцина "Спутник V" уже успешно применяется в Монголии для профилактики новой коронавирусной инфекции. Регистрация препарата "Спутник Лайт" даст возможность расширить программу вакцинации при помощи еще одной безопасной и эффективной вакцины и ускорить формирование иммунитета к коронавирусу у населения страны", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

https://ria.ru/20210608/vaktsina-1736143207.html

https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731305163.html

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монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, монголия, в мире