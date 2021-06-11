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Монголия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
Монголия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 11.06.2021
Монголия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
Монголия зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:16
2021-06-11T18:16
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
монголия
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Монголия зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Монголии. Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", - отметили в фонде.Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации.Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.В феврале Минздрав Монголии также зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек."Вакцина "Спутник V" уже успешно применяется в Монголии для профилактики новой коронавирусной инфекции. Регистрация препарата "Спутник Лайт" даст возможность расширить программу вакцинации при помощи еще одной безопасной и эффективной вакцины и ускорить формирование иммунитета к коронавирусу у населения страны", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
https://ria.ru/20210608/vaktsina-1736143207.html
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вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, монголия, в мире
Монголия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
18:16 11.06.2021
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит контейнер с вакциной "Спутник Лайт" во время клинических исследований
Медицинский работник держит контейнер с вакциной Спутник Лайт во время клинических исследований - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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Монголия зарегистрировала однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", сообщили в РФПИ

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Монголия зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Монголии. Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", - отметили в фонде.
Упаковка однокомпонентной вакцины Спутник Лайт
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Минздрав: "Спутник Лайт" направлен на вакцинацию молодежи
Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации.
Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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РФПИ: "Спутник Лайт" эффективна против новых штаммов коронавируса
В феврале Минздрав Монголии также зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек.
"Вакцина "Спутник V" уже успешно применяется в Монголии для профилактики новой коронавирусной инфекции. Регистрация препарата "Спутник Лайт" даст возможность расширить программу вакцинации при помощи еще одной безопасной и эффективной вакцины и ускорить формирование иммунитета к коронавирусу у населения страны", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Коронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийМонголияВ мире
 
 
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