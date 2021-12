Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере

https://ria.ru/20211216/armiya-1764048186.html

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В уходящем году главной международной темой оставалась борьба с коронавирусом, однако для российских Вооруженных сил, которые привили от COVID-19 более 95% личного состава, вновь на первый план вышли военные угрозы со стороны НАТО, дальнейшее строительство современной армии, насыщение войск новейшей техникой, проведение стратегических учений.Российская "оборонка" в 2021 году выполнила ряд ключевых заданий ГОЗ и представила новинки военной техники, субъекты ВТС продолжили успешное взаимодействие с иностранными партнерами несмотря на санкции.Год, в частности, запомнился испытаниями новейших российских систем ПВО-ПРО, в том числе с уничтожением прямым попаданием ракеты на орбите старого советского спутника, напряженной обстановкой в Черном море из-за действий США и их союзников, масштабными российско-белорусскими учениями "Запад-2021", показом истребителя Checkmate, презентацией танка "Армата" за рубежом, началом поставок систем С-400 в Индию, контрактом на автоматы АК-203.Об этих и других событиях в военной сфере – в материале профильной редакции РИА Новости.Обострение вокруг УкраиныВ начале ноября в западных СМИ появились публикации, в которых России приписывались планы по "вторжению на Украину". В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники 11 ноября писало, что американские чиновники выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Российская Федерация может рассматривать возможность военного вторжения на соседнее государство. Причем утверждалось, что такие оценки Соединенных Штатов основаны на закрытой информации, которой они не сочли нужным поделиться с европейскими странами.Позднее в том же месяце газета New York Times, ссылаясь на американских и европейских официальных лиц, написала, что представители разведки США предупреждают союзников: осталось мало времени, чтобы помешать России "вторгнуться" на территорию Украины. При этом, отмечало издание, Россия якобы "еще не решила", что собирается делать с войсками, которые она "собрала" у границ Украины, однако США относятся к этому серьезно.В дальнейшем уровень необоснованных опасений в западной прессе вокруг этой темы только нарастал, и в начале декабря газета Bild опубликовала "схему ударов", которые Россия планирует нанести по территории Украины. Карта была представлена изданием с пояснением, что "Россия в три этапа намерена захватить большую часть своего западного соседа". При этом "карта" представляла собой малоинформативную картинку с максимально схематичным изображением неких "ударов", в частности, в сторону Киева.Российские официальные лица и ведомства на протяжении всего периода эскалации алармизма неоднократно подчеркивали, что все заявления о вторжении являются целенаправленным вбросом и провокацией. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ряд американских изданий используются в качестве "трубы" для этих вбросов.В пресс-бюро Службы внешней разведки России указывали, что Госдеп США распространяет "абсолютно ложную" информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В МИД России назвали публикации западных СМИ мифологемой.Как отметил 9 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе, обстановка на востоке Украины обостряется, однако любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. При этом начальник Генштаба отметил, что информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью, а военная деятельность, осуществляемая на национальной территории, не требует уведомления.Заявления о якобы готовящемся Россией вторжении на Украину распространяются не в первый раз – предыдущий раз западный мир активно муссировал эту тему весной, в частности с подачи газеты The New York Times. При этом издание отмечало, что наращивание российских войск на границе привлекло внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и США и будто бы Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов повысило уровень наблюдения с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса", то есть самого высокого уровня.НАТО у границ РоссииСтраны Североатлантического альянса, и в первую очередь США, продолжают наращивать военную активность у российских границ, об этом неоднократно заявляло в течение года руководство Минобороны РФ. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 24 ноября отметил, что ввиду этого РФ нарастит потенциал сил неядерного сдерживания."Непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития Вооруженных сил", - подчеркнул тогда Шойгу.В октябре министр сообщил, что количество полетов разведывательной и тактической авиации военно-воздушных сил НАТО у российских границ по сравнению с 2020 годом увеличилось на 30%. Кроме того, отмечал глава военного ведомства, ежегодно у западных границ России и Белоруссии проводится свыше 30 учений стран Североатлантического альянса. К этим маневрам все чаще привлекаются страны, не входящие в альянс, – Грузия, Украина, Швеция и Финляндия.Также министр отмечал, что блок совершенствует военную инфраструктуру у российских границ, создает запасы вооружений, военной техники и материальных средств, отрабатывает переброску войск.Так, в Польшу и прибалтийские государства была переброшена бригада сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Сформированы штабы коалиционных дивизий Альянса в Румынии, Польше и Латвии."Численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое - с 25 до 40 тысяч военнослужащих", - уточнял генерал армии.Кроме того, по данным министерства обороны, за семь лет в 14 раз выросла активность стратегической авиации США в Европе. Данный факт российское ведомство рассматривает как прямую военную угрозу России.Страны НАТО в течение года проявляли большую военно-морскую активность в Балтийском и Черном морях, туда систематически заходили и заходят корабли Альянса с управляемым ракетным оружием на борту.В Черном море в этом году была совершена провокация со стороны британского эсминца Defender, нарушившего в конце июня границу территориальных вод России. Это вынудило российские силовые ведомства произвести предупредительную стрельбу из корабельной пушки по курсу эсминца, а также сбросить в воду бомбы с фронтовых бомбардировщиков для демонстрации серьезности намерений. После этого британский корабль сменил курс.В октябре границу тервод России пытался нарушить эсминец США Chaffe, эпизод произошел на другом конце страны – в Японском море. Попытку нарушить американским кораблем границу пресек большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц".В начале ноября США и их союзники по НАТО провели в Черном море военно-морские учения, которые были расценены Россией как военная активность агрессивного характера. Как отмечали в Минобороны РФ, "действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Черного моря подтверждают истинную цель внепланового многонационального учения: освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке". Российские радары в рамках этих учений НАТО зафиксировали до шести полетов самолетов-разведчиков за сутки у границ России.В результате роста угрозы со стороны НАТО еще в мае этого года Россия объявила о создании новых соединений на своих западных территориях. По заявлению министра обороны РФ, до конца этого года в Западном военном округе появятся около 20 новых соединений и частей, что станет ответом на активность Альянса во главе с Соединенными Штатами.Кроме того, в российской армии к настоящему времени созданы четыре сетецентрических соединения, наращиваются поставки современной и новейшей военной техники, в том числе число дронов в российских войсках уже превысило 2 тысяч. Российские средства объективного контроля отслеживают перемещения всех самолетов и кораблей НАТО у границ, на сопровождение постоянно вылетают истребители из состава дежурных сил ПВО."Запад-2021"Россия и Белоруссия с 10 по 16 сентября провели стратегические учения "Запад-2021". Маневры отличались огромным масштабом – в них приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.При этом, по данным Минобороны, максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышало 6400 военнослужащих.На учениях были впервые задействованы новые образцы техники, а также новые тактические приемы. В частности, в рамках основного эпизода розыгрыша учений "Запад" на полигоне Мулино в Нижегородской области для огневой поддержки обороняющимся по легенде маневров подразделений были применены новейшие боевые машины пехоты Б-19 с боевым модулем "Эпоха".Б-19 оснащена 57-миллиметровой автоматической пушкой, пусковыми установками ПТУР "Корнет" и новым управляемым ракетным комплексом "Булат" с малогабаритными ракетами.Впервые в рамках этих стратегических маневров на военном полигоне Правдинский под Калининградом были задействованы робототехнические комплексы "Платформа-М", вооруженные гранатометами. Эти боевые роботы также использовались для разведки и проделывания проходов в минных полях, установленных, по замыслу учений, боевиками из незаконных вооруженных формирований.С точки зрения тактики в рамках учений ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта" были впервые применены в одних боевых порядках с мотострелками. В частности, "Уран-9" вели боевые действия непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений и "уничтожали" живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тысяч метров огнем из ракетных комплексов "Атака", реактивных пехотных огнеметов, а также 30-миллиметровых пушек и пулеметов. Кроме того, "Ураны-9" прикрывали мотострелковые подразделения во время смены позиций. Роботы "Нерехта" были задействованы для разведки и огневой поддержки подразделений.Российские военные в ходе "Запада" применили огневой вал, подорвав взрывчатку на линии протяженностью 1,5 километров, чтобы сорвать подход резервов условного противника. На маневрах отрабатывался массированный удар авиации, в котором приняли участие свыше 60 единиц авиатехники, включая шесть тяжелых бомбардировщиков Ту-22М3. Применялись ударные беспилотники "Иноходец", "Форпост" и "Ласточка". Было выполнено массовое ночное десантирование подразделений ВДВ.Новые системы ПВО-ПРОРоссия продолжает наращивать свои противовоздушные и противоракетные возможности в свете потенциальных военных угроз, которыми могут стать крылатые ракеты США, развернутые на кораблях и в наземных установках в Европе, разрабатываемые в Соединенных Штатах гиперзвуковые ракеты и аппараты, а также планы американцев создать средства космического нападения.Как стало известно 20 июля, на полигоне Капустин Яр в Астраханской области новейшая зенитная ракетная система С-500 "Прометей" выполнила боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. В Минобороны РФ отметили, что по данным средств объективного контроля ракета новой системы успешно поразила мишень.В рамках испытаний были подтверждены ее тактико-технические характеристики. В ведомстве тогда добавили, что после завершения всего цикла испытаний поставка первой системы С-500 ожидается в подмосковное объединение ПВО-ПРО до конца года.По мнению военных экспертов, С-500, в частности, позволит России нейтрализовать угрозу со стороны разрабатываемых в США гиперзвуковых ракет, которые американцы планируют поставить на вооружение в ближайшие пять лет.Также в этом году стало известно о разработке версии С-500 – зенитной ракетной системы С-550. Об этом в начале ноября официально сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.Как уточнили источники РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе, разрабатываемая на базе С-500 "Прометей" новая зенитная ракетная система С-550 станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны, способной эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты.В настоящее время на вооружении России и США имеются специализированные системы ПРО, способные с высокой вероятностью сбивать боевые блоки МБР, но стационарного типа - с шахтным базированием противоракет.С-550, в частности, отмечают источники, сможет сбивать космические многоразовые беспилотные аппараты США X-37, способные, по данным российской стороны, нести несколько ядерных боевых блоков на борту и являющиеся ударными системами стратегического назначения космического базирования.В рамках развития систем противокосмической обороны Россия в этом году провела испытания противоспутниковой ракеты. 15 ноября Минобороны России успешно провело запуск ракеты, которой был поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года. Данные о примененной системе ПРО военным ведомством не раскрывались.Однодвигательный CheckmateНа международном авиасалоне МАКС-2021 Россия впервые представила прототип отечественного однодвигательного истребителя 5-го поколения Checkmate, также известного как Су-75. Самолет разработан с широким применением компьютерного моделирование и использует ряд технологий истребителя Су-57.Ожидается, что истребитель будет иметь низкую стоимость продажи и эксплуатации, при этом сохраняя высокие тактико-технические характеристики. В качестве основных конкурентов Checkmate на международном рынке считается французские истребители Rafale и американские однодвигательные истребители 5-го поколения F-35.Ранее однодвигательные тактические самолеты в РФ не создавались, все российские истребители на сегодняшний день оснащены двумя двигателями, так как считается, что это повышает надежность. До этого реактивные однодвигательные истребители и истребители бомбардировщики создавались в СССР. Один из известных примеров - истребитель МиГ-21.Предполагается, что Checkmate сможет применять всю номенклатуру современных авиационных средств поражения. Кроме того, рассматривается возможность применения с Checkmate малых беспилотных летательных аппаратов, которые он будет нести во внутрифюзеляжных отсеках. После сброса эти дроны смогут выполнять совместно с Checkmate различные миссии.Также госкорпорацией "Ростех" был продемонстрирован беспилотный вариант истребителя - соответствующая компьютерная модель показана в видеоролике компании.Checkmate был впервые показан на авиакосмическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском, зарубежная премьера прошла на международном авиасалоне в Дубае.Первые "Арматы" и "Тайфуны"Уходящий год принес ряд знаковых контрактов на технику, которую уже давно ждали в Сухопутных войсках. Так, на полях форума "Армия-2021" Минобороны РФ подписало соглашение на поставку в войска новейших самоходных 152-миллиметровых артиллерийских установок "Коалиция-СВ" – до этого эти орудия поступали в армию только в рамках опытной партии."Коалиция" базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 километров.Кроме того, в подмосковной Кубинке военное ведомство законтрактовало опытный образец тяжелого боевого робота "Штурм", а также роботов-пожарных "Уран-14".Как рассказывали РИА Новости источники в оборонно-промышленном комплексе, "Штурм" предназначен в первую очередь для боевых действий в городе. В рамках этого проекта "Уралвагонзавод" разрабатывает подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль со 125-миллимеровым гладкоствольным укороченным орудием. Все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3.Помимо контрактов, в 2021 году были и знаковые поставки – ВДВ РФ получили первую серийную партию бронеавтомобилей "Тайфун-ВДВ", которые относятся к классу машин, которых до этого на вооружении отечественных Воздушно-десантных войск еще не было.Среди особенностей нового "Тайфуна" - дистанционно-управляемый модуль с 30-миллиметровой пушкой, который, по словам главного конструктора предприятия-разработчика машины "Ремдизель" Игоря Зараховича, был фактически заново создан под данный проект.По-настоящему долгожданной станет анонсированная на конец 2021 года поставка в строевые части опытно-промышленной партии из 20 "Армат". Как заявлял журналистам разработчик танка – генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов, установочная партия Т-14 уже будет оснащена штатным боеприпасом, который на протяжении многих лет разрабатывали предприятия "Росатома". Терликов выразил надежду, что устойчивые серийные поставки Т-14 в российские войска удастся наладить в 2022 году.ВМФРоссийский Военно-морской флот в год своего 325-летия принял в боевой состав долгожданную многоцелевую атомную подлодку (АПЛ) "Казань" - первую построенную по новейшему проекту 885М "Ясень-М". Всего же в этом году ожидается поступление порядка 40 кораблей и судов обеспечения различных классов, в частности, еще до конца года ВМФ должен пополниться АПЛ стратегического назначения "Князь Олег" (проект 955-А "Борей-А"), "Новосибирск" (885М) и "Белгород" (проект 09852) – это первый носитель ядерных беспилотников "Посейдон".Одновременно завод "Севмаш" продолжил в этом году строительство трех "Бореев" - "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский". Еще две подлодки, которые получили имена "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", также были заложены в этом году.Продолжается насыщение флота и дизель-электрическими подлодками. Завершила испытания и вошла в боевой состав флота уже третья "Варшавянка" (проект 636.3) для Тихоокеанского флота - "Магадан". Четвертая такая субмарина - "Уфа" - еще строится на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Еще две – "Можайск" и "Якутск" – заложены в этом году. В составе ТОФ сейчас две "Варшавянки": "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов". В этом году они совершили переход из Санкт-Петербурга во Владивосток.Завершила опытную эксплуатацию и вошла в состав флота единственная неатомная подлодка другого проекта – 677 ("Лада") "Санкт-Петербург". Ее передали флоту еще в 2010 году, а в 2022 году должны быть сданы "Кронштадт" и "Великие Луки" этого же проекта. Также в следующем году заложат еще две.Кроме того, "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) в инициативном порядке продолжает разработку подлодок пятого поколения – неатомной "Калина" и атомной "Хаски". В конце июня стало известно, что Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" работает над проектом малой атомной подводной лодки "Горгона", которая станет платформой для множества подлодок различного назначения.Флот ждет завершения испытаний и принятия на вооружение в 2022 году гиперзвуковых ракет "Циркон". В прошлом году с головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" состоялось три испытательных пуска – два по морским мишеням и один по наземной цели. Еще несколько успешных пусков состоялись в этом году.Помимо "Адмирала Горшкова", сейчас в составе флота первый серийный такой корабль "Адмирал Касатонов". Третий фрегат "Адмирал Головко" спущен на воду и проходит испытания. Он стал первым в серии, получившим отечественную двигательную установку – дизель-газотурбинный агрегат М55Р.Двигатель для четвертого корабля "Адмирал Исаков" уже прибыл на "Северную верфь", где строятся фрегаты. В различной стадии строительства находятся однотипные корабли "Адмирал Чичагов" и "Адмирал Амелько" и заложенные в прошлом году "Адмирал Спиридонов" и "Адмирал Юмашев" – сообщалось, что у них будет по 24 ячейки для ракет типа "Калибр", а не 16, как на первых шести кораблях.Ожидается, что основными носителями "Цирконов" станут строящиеся сейчас "Ясени-М". Кроме того, такую возможность должна получить находящаяся сейчас на модернизации атомная подводная лодка с крылатыми ракетами "Иркутск" проекта 949А (аналог "Курска"). После модернизации проект будет называться 949АМ. Передача флоту "Иркутска" с "Цирконами" запланирована на 2022 год.Кроме того, универсальные пусковые установки, из которых можно будет стрелять "Цирконами", получит и тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан".Тем не менее никак не может выпутаться из проблем единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". За время ремонта корабль пережил затопление плавучего дока, пожар в трюмном помещении и смену подрядчика, очень медленно строившего новый сухой док.Авианосец должны были сдать флоту в 2022 году, однако еще в марте 2021 года гендиректор ОСК Алексей Рахманов заявил, что контракт на модернизацию заканчивается в 2023-м.Кроме того, недавно Рахманов сообщил и о наличии у России всех технологий и решений для строительства нового российского авианосца. По его словам, такой опыт российские корабелы получили как раз во время ремонта "Адмирала Кузнецова", а также при перестройке советского корабля "Адмирал Горшков" в индийский авианосец "Викрамадитья".Как рассказал РИА Новости член коллегии ВПК Владимир Поспелов, ВМФ России нужно три новых авианосца - головной и два серийных. Аванпроект авианосца уже есть, причем оптимальным было бы создание корабля водоизмещением 70-80 тысяч тонн. Авианосец, по словам Поспелова, может обойтись бюджету не менее чем в 500 миллиардов рублей, а его строительство займет не меньше 10 лет, но чревато колоссальным удорожанием проекта, если затянется. Кроме того, желательно строить корабль в рамках индивидуальной госпрограммы, чтобы он не "съел" весь бюджет флота.Одновременно на заводе "Залив" в Керчи продолжается строительство двух универсальных десантных корабля-вертолетоносца.В этом году российские моряки продолжили проведение масштабных учений. В этот раз они состоялись на Тихоокеанском флоте. Более 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов ТОФ, самолеты и вертолеты морской авиации были задействованы в учениях в центральной части Тихого океана, в 2,5 тысячах миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее островов Курильской гряды.ВТСНесмотря на то, что победить пандемию коронавируса все еще не удалось, в уходящем году человечество смогло адаптироваться к жизни при ограничениях, что помогло разблокировать границы и практически все сферы экономической и общественной жизни.Мировая система военно-технического сотрудничества не стала исключением – в 2021 году снова начали проводиться международные оружейные салоны, возобновившиеся перелеты позволили игрокам отрасли возобновить очные переговоры. Этой возможностью не могла не воспользоваться Россия, представившая сразу две громких премьеры – новейший танк Т-14 "Армата" и перспективный истребитель пятого поколения Checkmate.Зарубежный дебют "Арматы" состоялся в феврале на оружейном салоне IDEX в Абу-Даби. Как заявил журналистам на полях выставки гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, уже сегодня эту новейшую машину хотят закупить шесть зарубежных стран, некоторые из которых даже рассматривают Т-14 как основной боевой танк для своих сухопутных войск.В свою очередь прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate впервые был представлен на авиасалоне МАКС в подмосковном Жуковском. Премьере машины предшествовала масштабная рекламная кампания, до конца сохранявшая интригу, о самолете какого типа идет речь.Само англоязычное название истребителя и страны, изображенные в промо-ролике (Индия, Вьетнам, Аргентина), говорят о том, что данная машина разработки КБ Сухого в первую очередь предназначена для продвижения на экспорт. В то же время не исключаются, что в перспективе она будет поставлена и в ВКС РФ. Предположительно, российским названием Checkmate станет Су-75.Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность". Ожидается, что прототип легкого истребителя пятого поколения поднимется в воздух в 2023 году, а уже в 2026-м планируется начать его серийное производство.Важным прорывом в сфере ВТС в уходящем году стало подписание первых экспортных контрактов на поставку российских ударных дронов. Страны дальнего и ближнего зарубежья закупили беспилотники производства группы "Кронштадт".Как заявляли в компании, около 20 стран сегодня проявляют интерес к разведывательно-ударным БЛА "Орион-Э", у которого в этом году также состоялась зарубежная премьера на оружейном салоне MILEX в Минске.Сегодня на это направление, по которому отечественная оборонка некоторое время отставала, Россия возлагает большие надежды. Так, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявлял, что Россия планирует занять 10% мирового рынка военных беспилотников, а в дальнейшей перспективе потеснить таких ключевых игроков, как США, Израиль и Турцию.Другой важной сделкой этого года стало завершение "долгостроя" с ключевым российским партнером по ВТС - Индии: Москва и Нью-Дели финализировали контракт на производство автоматов Калашникова АК-203. Предполагается, что на заводе стрелкового оружия "Корва" на северо-востоке страны будет собрано свыше 600 тысяч этих автоматов. Производство автоматов на предприятии будет поэтапно локализовано до 100% с последующим экспортом другим странам.Несмотря на пандемию и западные санкции, России удалось сохранить второе после США место в мире по экспорту оружия: общая сумма продаж, как ожидается, составит порядка 15 миллиардов долларов, из которых 13 миллиардов придется на долю "Рособоронэкспорта".

