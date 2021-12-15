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Главные события 2021 года в регионах

Главные события 2021 года в регионах - РИА Новости, 15.12.2021

Главные события 2021 года в регионах

Уходящий 2021 год в российских регионах запомнился рядом громких происшествий - обрушением на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области и авиакатастрофой на... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T10:44

2021-12-15T10:44

2021-12-15T10:45

ан-28

ан-26

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

стрельба в школе в казани

стрельба в пермском госуниверситете

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Уходящий 2021 год в российских регионах запомнился рядом громких происшествий - обрушением на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области и авиакатастрофой на Камчатке, ЧП в казанской школе и вузе в Перми, лесными пожарами в Якутии и наводнениями на юге страны. При этом не обошлось и без счастливых спасений - летом пилоты сумели посадить Ан-28 в тайге в Томской области, все находившиеся на борту выжили, а из шахты в Кузбассе спустя сутки после ЧП достали живого горноспасателя.В этом году не обошлось и без традиционной ротации в губернаторском корпусе, ряд регионов получили новых руководителей. Также в России после пандемии восстановилась конгрессно-выставочная деятельность, в этом году прошли сразу два крупных мероприятия - Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум.ЧП на шахте в КузбассеДвадцать пятого ноября в шахте "Листвяжная" на Кузбассе взорвался метан, в этот момент под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести в первые минуты после случившегося, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Однако выбраться успели не все - шесть горноспасателей зашли слишком далеко и не смогли выйти. Поисковые работы были приостановлены, и вечером 25 ноября в МЧС РФ назвали погибшими всех, кто оставался на момент в шахте - 52 человека.На место ЧП прибыли врио главы МЧС Александр Чуприян и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Спустя сутки после обрушения Чуприян сообщил, что из шахты вывели живого человека - им оказался горноспасатель Александр Заковряшин. Его отправили в больницу, сейчас его состояние стабильное.После ЧП в Кузбассе без объявлен трехдневный траур. Были задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка, которые, по данным следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. После аварии президент России Владимир Путин поручил разработать предложения об ужесточении ответственности при несоблюдении безопасности на шахтах. Поисково-спасательная операция на шахте завершилась лишь в середине декабря.Стрельба в казанской школеВ Казани 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175. Погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Трагедия потрясла всю страну, а сотни жителей самой Казани несли цветы к зданию школы на протяжении нескольких суток.Молодому человеку была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым. По версии следствия, Галявиев устроил массовое убийство, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".Юноша признал свою вину и заявил, что раскаивается. Ему грозит пожизненное лишение свободы.Нападение на пермский вузУтром 20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Погибли 6 человек, еще более 40 пострадали. Молодого человека обезвредил инспектор ДПС Константин Калинин, вместе с напарником они первыми прибыли на место после сигнала о стрельбе в учебном заведении.Бекмансуров при задержании оказал сопротивление и был серьезно ранен, он долгое время провел в больнице, ему ампутировали часть ноги. Сейчас он находится в СИЗО в отряде для инвалидов.Как выяснило следствие, в момент нападения на вуз юноша произвел не менее 37 выстрелов. Бекмансурову предъявлено обвинение в массовом убийстве и грозит пожизненное заключение.Авиакатастрофа на КамчаткеШестого июля на Камчатке в назначенное время не вышел на связь самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту самолета находились 28 человек: 22 пассажира, в том числе один ребенок и шесть членов экипажа. В основном, это были жители Паланы, в том числе глава поселка Ольга Мохирева. Все они погибли. Поисковые работы на месте крушения длились больше месяца. Как выяснилось позднее, самолет при заходе на посадку врезался в сопку. Причиной авиакатастрофы была названа ошибка экипажа.При этом за последние 10 лет это уже второй самолет, разбившийся на подлете к аэропорту Паланы. В сентябре 2012 года Ан-28 выполнял рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана и врезался в сопку Пятибратка. Тогда выжили четыре из 14 человек.В сентябре власти Камчатке приняли решение оснастить аэропорт у поселка Палана более совершенной авиационной техникой.Жесткая посадка в тайгеСпустя всего 10 дней после авиакатастрофы в Палане - 16 июля - самолет Ан-28 авиакомпании "Сила", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. Борт нашли с вертолета Ми-8. Пилоты сумели посадить самолет в сибирской тайге, в результате все 18 человек (пассажиры и экипаж) остались живы.Как сообщил в тот же день второй пилот Фарух Хасанов, причиной ЧП стал отказ двух двигателей. Позже пилот Анатолий Прытков рассказал, что отказ двигателей произошел на высоте 2450 метров, они с воздуха выбрали площадку для посадки. Пассажиров предупредили о жесткой посадке, попросили пристегнуться. По его словам, помогла сибирская болотная местность: самолет уперся носом, погасил скорость и опрокинулся, а мягкий грунт сработал как подушка безопасности в автомобиле при аварии.Всего при аварии пострадали 11 человек, но обошлось без тяжелых травм. Прытков получил травму ноги, еще одна пассажирка - сотрясение мозга, они были госпитализированы.Возвращение делегацийРоссийская экономика в 2021 году постепенно возвращалась к допандемийному уровню. Главным экономическим событием года стал Петербургский международный экономический форум, к проведению которого с неукоснительным соблюдением всех требований Роспотребнадзора готовились несколько месяцев. Масштабное событие посетил и президент России. Участниками форума стали 13 тысяч человек из 140 стран мира, в том числе в очном формате - около 3 тысяч иностранцев.В сентябре, с учетом накопленного на ПМЭФ опыта проведения крупного мероприятия в условиях пандемии, состоялся Восточный экономический форум во Владивостоке. В рамках форума было озвучено несколько важных решений, в том числе о реновации столиц регионов Дальнего Востока, строительстве города Спутник рядом с Владивостоком и специальном налоговом режиме на Курилах. Как отмечал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, важнейшим итогом форума стали слова президента о дальнейшем развитии округа как национальном приоритете.В ноябре должен был состояться Ялтинский международный экономический форум, но в последний момент власти региона приняли решение не проводить мероприятие из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.Наводнения и пожарыЧерноморское побережье этим летом настигло непростое испытание: аномальная жара, сменившаяся наводнениями. Мощный циклон застал в самый разгар туристического сезона крымские Керчь, Ялту, Феодосию и Бахчисарай: за короткий промежуток времени выпала двухмесячная норма осадков, реки вышли из берегов. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений.Стихия не обошла стороной и Кубань. Особенно остро ситуация обстояла в Сочи, Туапсинском районе и Горячем Ключе, где в результате ливней поднялись уровни нескольких рек. На территории региона был введен режим ЧС. В результате паводка в 22 населенных пунктах оказались подтопленными 1180 домовладений. Не обошлось без жертв, из-за разгула стихии погибли 8 человек.В августе локальные подтопления были и на Дальнем Востоке: в Забайкальском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях на территории 43 муниципальных образований было подтоплено 2 862 жилых дома с населением 8 155 человек. В регионах был введен режим ЧС.Этим летом невосполнимую утрату понесли леса Якутии - общая площадь пожаров заняла почти 9 миллионов гектаров. Ущерб республики предварительно оценен в 1,6 миллиарда рублей. Глава региона Айсен Николаев высказывал мнение, что лесные пожары, охватившие Якутию, стали последствием глобального изменения климата на планете. По мнению ученых, пожароопасный сезон будущего года будет не менее сложным.Отставки по расписаниюВ этом году состоялась традиционная ротация губернаторского корпуса в традиционные для этого времена года – весной и осенью.В марте губернатор Пензенской области Иван Белозерцев стал фигурантом уголовного дела о получении взяток на 31 миллион рублей за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Вскоре после его задержания президент РФ подписал указ об отставке Белозерцева с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия". Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен сенатор Олег Мельниченко.В апреле Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола, который руководил республикой с 2007 года и подал в отставку по собственному желанию. Врио главы региона стал Владислав Ховалыг. На следующий день, 8 апреля, президент отправил в отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который заявил о намерении баллотироваться в Госдуму, и назначил врио главы региона Алексея Русских. Еще через день Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил врио руководителя республики своего полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.Ховалыг, Мельниченко, Русских и Меняйло в сентябре были официально избраны главами вышеуказанных регионов. В целом губернаторские выборы в единый день голосования прошли без сюрпризов и неожиданностей. Главной интригой эксперты называли выборы главы Хабаровского края, но Михаил Дегтярев одержал уверенную победу с 56,81% голосов избирателей.Уже через месяц после губернаторских выборов, 4 октября, Путин принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который принял решение перейти в Госдуму. Врио главы региона стал депутат, член партии "ЕР" Александр Авдеев. В тот же день президент освободил от должности и главу Тамбовской области Александра Никитина, назначив на этот пост замглавы Минстроя Максима Егорова.Через неделю, 12 октября, Путин освободил Дмитрия Миронова с поста главы Ярославской области и назначил его своим помощником. Временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Михаил Евраев.

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https://ria.ru/20211014/strelba-1754522843.html

https://ria.ru/20210819/otchet-1746371806.html

https://ria.ru/20210721/pilot-1742214143.html

https://ria.ru/20210609/katar-1736316717.html

https://ria.ru/20210901/pozhary-1748135155.html

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ан-28, ан-26, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, стрельба в школе в казани, стрельба в пермском госуниверситете, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе