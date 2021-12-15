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Ушаков назвал разговор Путина и Си Цзиньпина беседой двух друзей

Ушаков назвал разговор Путина и Си Цзиньпина беседой двух друзей - РИА Новости, 15.12.2021

Ушаков назвал разговор Путина и Си Цзиньпина беседой двух друзей

Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили как двое друзей, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:52

2021-12-15T13:52

2021-12-15T16:15

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили как двое друзей, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Главы государств побеседовали по видеосвязи, разговор длился полтора часа. Путин и Си Цзиньпин обсудили двусторонний диалог и коснулись международной повестки. Китайский лидер, в частности, поблагодарил коллегу за противостояние попыткам вбить клин между Москвой и Пекином. Стороны выразили надежду на личную встречу в феврале и совместное участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Китае. После вступительных слов переговоры продолжились в закрытом режиме."Главное, что так представляется, разговор был очень позитивный, это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств", — отметил Ушаков.По его словам, лидеры констатировали, что диалог между странами достиг беспрецедентно высокого уровня. Как образно выразился Си Цзиньпин, хотя двусторонние отношения "не являются союзническими", но "по своей прочности и по своей эффективности" они даже превзошли этот уровень, указал помощник. Российский президент и председатель КНР условились, что Путин посетит Пекин в феврале 2022 года и лично пообщается с коллегой.Борьба с COVID-19Главы государств договорились об укреплении сотрудничества между профильными ведомствами в борьбе с пандемией коронавируса.Речь идет о выпуске более 150 миллионов доз в год, уточнил он. Блок AUKUSЕще одной темой стало создание блока AUKUS (США, Великобритания, Австралия), который, по мнению лидеров России и Китая, подрывает ядерное равновесие и "взвинчивает" напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Высказывалась озабоченность по поводу активности американцев по реконфигурации сложившейся ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И в этой связи и с нашей стороны, и с китайской была высказана негативная оценка по поводу создания новых альянсов типа индо-тихоокеанской четверки Quad и американо-англо-австралийского союза AUKUS", — пояснил помощник.Ситуация вокруг НАТОПутин осведомил Си Цзиньпина о недавнем разговоре с американским коллегой Джо Байденом. В частности, глава государства рассказал, что передал американскому лидеру опасения Москвы по поводу расширения НАТО на восток и обратил его внимание на необходимость переговоров по международно-правовым гарантиям безопасности со стороны Запада. Они должны исключить дальнейшее продвижение альянса к российским границам и размещение угрожающего России вооружения на территории Украины и в других сопредельных государствах."Наш президент отметил, что в целом беседа (с Байденом. — Прим. ред.) была содержательной и полезной", — отметил Ушаков.По его словам, председатель КНР поддержал требования России. В Кремле пообещали держать Пекин в курсе дела. Саммит СБ ООН Среди других вопросов обсуждалось предложение России провести саммит "пятерки" Совета Безопасности ООН."Оба лидера считают эту идею крайне полезной, будут вести дело к тому, чтобы она была осуществлена в следующем году, и условлено, что по линии МИД двух стран на этот счет будут поддерживаться, как и ранее, постоянные контакты", — рассказал помощник.Главы государств запланировали провести "в недалеком будущем" и встречу Россия — Индия — Китай, сообщил он. "Саммит за демократию" СШАГоворя о "Саммите за демократию", организованном США без участия России и КНР, Путин и Си Цзиньпин назвали его контрпродуктивным."Президент и председатель были едины в своих оценках по поводу того, что мероприятие с самого начала мыслилось как конфронтационное, таким оно, собственно, и стало", — пояснил Ушаков. Увеличение доли национальных валют в торговлеЛидеры высказались за увеличение доли рубля и юаня в торговле. Кроме того, они договорились создать независимую финансовую структуру, которая исключила бы влияние на оборот товаров между Россией и Китаем извне. "Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем. Создать, имеется в виду, такую структуру, на которую не смогли бы влиять третьи страны", — указал Ушаков. Президент России и председатель КНР затронули и вопрос поставок топлива по газопроводу "Сила Сибири — 2", рассказал он. "Тут было отмечено, что на этот счет лидеры уже разговаривали в ходе контактов по видеосвязи в текущем году", — добавил помощник.Кроме того, речь зашла об экспорте российского зерна в Китай. Говоря о том, есть ли понимание, когда Пекин откроет рынок для злаковых, Ушаков сказал: "Этот вопрос будет изучен, и по линии соответствующих ведомств будет дан ответ".В прошлый раз Путин и Си Цзиньпин общались онлайн 28 июня. Беседу приурочили к 20-й годовщине подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами.

https://ria.ru/20211215/rossiya-kitay-1763849312.html

https://ria.ru/20211215/peregovory-1763836734.html

https://ria.ru/20211212/obyazatelstva-1763356848.html

https://ria.ru/20211211/zakharova-1763283902.html

https://ria.ru/20211215/vmeshatelstvo-1763851650.html

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политика, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, россия