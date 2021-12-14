https://ria.ru/20211214/omikron-1763640600.html

Большинство россиян, у которых выявили омикрон-штамм, были привиты

Большинство россиян, у которых выявили омикрон-штамм, были привиты - РИА Новости, 14.12.2021

Большинство россиян, у которых выявили омикрон-штамм, были привиты

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 11 из 16 россиян, у которых обнаружен штамм коронавируса "омикрон", были привиты. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:46

2021-12-14T12:46

2021-12-14T13:12

распространение коронавируса

общество

танзания

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

анна попова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 11 из 16 россиян, у которых обнаружен штамм коронавируса "омикрон", были привиты.Она напомнила, что 177 человек вернулись в Россию из ЮАР и Танзании."Из них вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм, штамм "омикрон", и я бы хотела еще коротко сказать, что среди них в основном иммунные люди, это люди, которые были вакцинированы - таких 11 человек, или перенесли заболевание - таких 7 человек", - сказала Попова в РАН.

https://ria.ru/20211214/omikron-1763632597.html

танзания

юар

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общество, танзания, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, анна попова, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса