https://ria.ru/20211214/omikron-1763564189.html

Быстрый и опасный. Когда омикрон-штамм коронавируса захватит мир

Быстрый и опасный. Когда омикрон-штамм коронавируса захватит мир - РИА Новости, 14.12.2021

Быстрый и опасный. Когда омикрон-штамм коронавируса захватит мир

В Южной Африке "омикрон" быстро вытесняет "дельту", которая в последние месяцы доминировала в мире, все больше инфицированных в других странах. Уже есть... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T08:00

2021-12-14T08:00

2021-12-14T07:57

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Южной Африке "омикрон" быстро вытесняет "дельту", которая в последние месяцы доминировала в мире, все больше инфицированных в других странах. Уже есть сведения о тяжелых случаях и первом летальном исходе, все меньше надежд на то, что этот вариант коронавируса окажется менее опасным и, подавив остальные, положит конец пандемии.Коронавирусный мутантО появлении в Южной Африке очередного штамма 24 ноября сообщило издание Daily Mail. Эту информацию подтвердил Национальный институт инфекционных болезней ЮАР. Вариант, получивший название "омикрон", выделяется на фоне предыдущих очень большим количеством мутаций. Всего их шестьдесят, и 32 — в спайковом белке, на который нацелены вакцины от COVID-19.Вирусологи сразу выразили опасения, что это позволит уклоняться от антител, выработанных при прививке. Исследования, оперативно проведенные в ЮАР, Германии, Швеции, США, а также компании Pfizer, показали: двух доз вакцины теперь недостаточно.Поскольку при "омикроне" заболевание в известных на тот момент случаях протекало в легкой форме, в ВОЗ поспешили заявить: новый вариант, хоть и менее уязвим для вакцин, не так опасен, как "дельта". А вирусолог Петр Чумаков даже предположил, что тут можно говорить о своего рода природной вакцине и мир скоро забудет о локдаунах.Ухудшение ситуации"Омикрон" распространяется очень быстро — его зафиксировали уже в 63 странах. И действительно, складывается ощущение, что он вытесняет "дельту".В ЮАР рост заболеваемости поначалу оценивали в 25 процентов в день. Это сопоставимо с первой волной, когда в популяции не было никакого иммунитета.К концу ноября в самых густонаселенных провинциях страны — Гаутенге и Квазулу-Натале — практически все новые случаи COVID-19 были вызваны "омикроном". По данным Национального института инфекционных болезней ЮАР, в последнюю неделю рост заболеваемости достиг 62 процентов, почти каждый третий тест ПЦР был положительным.Число госпитализаций за неделю увеличилось вдвое, а за полмесяца — в девять раз. В реанимациях Гаутенга, по официальной информации, — более двухсот пациентов, смертность от COVID-19 в целом за семь дней выросла на 79 процентов. Причем среди госпитализированных много молодежи и даже детей. Так что, вполне возможно, с учетом задержки проявления симптомов "омикрон" не такой уж безопасный.В Европе самая тревожная ситуация — в Великобритании. Глава Минздрава Саджид Джавид назвал скорость распространения нового штамма феноменальной. Число инфицированных удваивается каждые два-три дня, в Лондоне около 40 процентов заболевших — с "омикроном", есть и первый в мире доказанный летальный исход. По оценкам министра, заразившихся этим вариантом в стране к концу декабря может быть больше миллиона.Премьер-министр Борис Джонсон в воскресенье вечером обратился к нации с призывом противостоять надвигающейся волне инфекции. "К сожалению, "омикрон" приводит к госпитализации, и, к сожалению, как минимум один пациент уже умер. Поэтому, думаю, мы должны отложить в сторону идею о том, что это какая-то более мягкая версия вируса, и признать фантастическую скорость, с которой он распространяется. Лучшее, что мы можем сейчас сделать, — это получить бустерную дозу вакцины".Прогнозы на будущееСпециалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины построили модель распространения нового штамма в Англии, где большая часть населения вакцинирована, и рассмотрели разные сценарии дальнейшего развития событий. Вывод: "омикрон" способен вызвать всплеск заболеваемости, госпитализаций и смертности даже в популяции с высоким уровнем иммунитета.Все четыре сценария предполагают, что в конце декабря заболеваемость превысит пиковые для Великобритании значения, зафиксированные в январе уходящего года."Это мрачная перспектива, — приводит комментарий Яна Джонса, профессора вирусологии Редингского университета, Британский научный медиацентр. — Но стоит подчеркнуть, что уровень неопределенности в отношении "омикрона" высок, а последствия инфекции для большей части иммунизированного населения трудно оценить. В частности, неизвестна относительная роль нейтрализующих антител и Т-клеток в общем защитном ответе. Если последняя окажется существеннее, чем предполагалось, количество госпитализаций может быть значительно ниже".Примерно теми же темпами, что и в Великобритании, доля "омикрона" прирастает в Дании и Норвегии, удваиваясь каждые два-три дня, причем в основном за счет молодежи от 20 до 29 лет.Из 1280 человек, заразившихся этим вариантом коронавируса в Дании, 1070 были полностью привиты: 956 получили две, а 114 — три дозы вакцины. Если такие темпы сохранятся, между 18 и 23 декабря на новый штамм будет приходиться более половины случаев COVID-19 в стране.В России пока выявили 16 инфицированных "омикроном". Все — среди вернувшихся из ЮАР.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211209/omikron-1762894037.html

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юар, великобритания, здоровье, биология, коронавирус covid-19