https://ria.ru/20211212/omikron-1763364265.html

ВОЗ считает омикрон-штамм коронавируса менее опасным, чем дельта

ВОЗ считает омикрон-штамм коронавируса менее опасным, чем дельта - РИА Новости, 12.12.2021

ВОЗ считает омикрон-штамм коронавируса менее опасным, чем дельта

Новый штамм коронавируса "омикрон" может быть менее уязвимым для вакцин, но его опасность ниже, чем у дельты, следует из технической информации Всемирной... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T18:57

2021-12-12T18:57

2021-12-12T21:55

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ЖЕНЕВА, 12 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый штамм коронавируса "омикрон" может быть менее уязвимым для вакцин, но его опасность ниже, чем у дельты, следует из технической информации Всемирной организации здравоохранения по новому варианту вируса.Как подчеркнули в ВОЗ, вместе с этим предварительные данные указывают на то, что новый штамм менее опасен, так как в большинстве выявленных случаев заболевание протекало без симптомов, либо они были не тяжелые.На сегодня омикрон выявили уже в 63 странах. По скорости распространения он может превзойти дельту, но с чем это связано, ясности пока нет, уточнили в ВОЗ.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Омикрон-штамм коронавируса подтвердили у двух россиян с положительным ПЦР-тестом, прилетевших из ЮАР.

https://ria.ru/20211212/revaktsinatsiya-1763316613.html

https://ria.ru/20211212/koronavirus-1763335058.html

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в мире, воз, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество