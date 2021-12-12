https://ria.ru/20211212/omikron-1763364265.html
ВОЗ считает омикрон-штамм коронавируса менее опасным, чем дельта
ВОЗ считает омикрон-штамм коронавируса менее опасным, чем дельта - РИА Новости, 12.12.2021
ВОЗ считает омикрон-штамм коронавируса менее опасным, чем дельта
Новый штамм коронавируса "омикрон" может быть менее уязвимым для вакцин, но его опасность ниже, чем у дельты, следует из технической информации Всемирной... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T18:57
2021-12-12T18:57
2021-12-12T21:55
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ЖЕНЕВА, 12 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый штамм коронавируса "омикрон" может быть менее уязвимым для вакцин, но его опасность ниже, чем у дельты, следует из технической информации Всемирной организации здравоохранения по новому варианту вируса.Как подчеркнули в ВОЗ, вместе с этим предварительные данные указывают на то, что новый штамм менее опасен, так как в большинстве выявленных случаев заболевание протекало без симптомов, либо они были не тяжелые.На сегодня омикрон выявили уже в 63 странах. По скорости распространения он может превзойти дельту, но с чем это связано, ясности пока нет, уточнили в ВОЗ.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Омикрон-штамм коронавируса подтвердили у двух россиян с положительным ПЦР-тестом, прилетевших из ЮАР.
https://ria.ru/20211212/revaktsinatsiya-1763316613.html
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в мире, воз, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество
18:57 12.12.2021 (обновлено: 21:55 12.12.2021)
ВОЗ считает омикрон-штамм коронавируса менее опасным, чем дельта
ВОЗ заявила, что омикрон-штамм коронавируса выявили в 63 странах
ЖЕНЕВА, 12 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый штамм коронавируса "омикрон" может быть менее уязвимым для вакцин, но его опасность ниже, чем у дельты, следует из технической информации Всемирной организации здравоохранения по новому варианту вируса.
"На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против омикрона. Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма "омикрон" позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта", — говорится в заявлении.
Как подчеркнули в ВОЗ
, вместе с этим предварительные данные указывают на то, что новый штамм менее опасен, так как в большинстве выявленных случаев заболевание протекало без симптомов, либо они были не тяжелые.
На сегодня омикрон выявили уже в 63 странах. По скорости распространения он может превзойти дельту, но с чем это связано, ясности пока нет, уточнили в ВОЗ.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване
и ЮАР
в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Омикрон-штамм коронавируса подтвердили у двух россиян с положительным ПЦР-тестом, прилетевших из ЮАР.