https://ria.ru/20211213/omikron-1763411775.html
В Великобритании назвали скорость распространения "омикрона" феноменальной
В Великобритании назвали скорость распространения "омикрона" феноменальной - РИА Новости, 13.12.2021
В Великобритании назвали скорость распространения "омикрона" феноменальной
"Омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, на этот штамм приходится, вероятно, 40% заболевших в Лондоне, заявил глава минздрава Британии Саджид... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:57
2021-12-13T10:57
2021-12-13T10:57
распространение коронавируса
в мире
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великобритания
саджид джавид
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЛОНДОН, 13 дек - РИА Новости. "Омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, на этот штамм приходится, вероятно, 40% заболевших в Лондоне, заявил глава минздрава Британии Саджид Джавид."Что мы знаем сейчас об этом штамме, это то, что "омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, такого мы прежде не видели. (Число заболевших - ред.) удваивается каждые два-три дня. Это означает, что мы столкнемся с большой волной заражений", - заявил Джавид в интервью телеканалу Sky News.Глава минздрава Британии добавил, что на "омикрон" приходится, вероятно, около "40% заражений в Лондоне.Ранее Джавид, выступая в парламенте страны, заявил, что число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании к концу декабря может превысить миллион.
https://radiosputnik.ria.ru/20211213/omikron-1763407281.html
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в мире, лондон, великобритания, саджид джавид, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Великобритании назвали скорость распространения "омикрона" феноменальной
Глава Минздрава Британии Джавид назвал скорость распространения "омикрона" феноменальной