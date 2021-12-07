https://ria.ru/20211207/omikron-1762484468.html

Внезапная польза "омикрона"

Вирусолог назвал штамм "омикрон" живой вакциной - РИА Новости, 07.12.2021

Внезапная польза "омикрона"

Омикрон-штамм может быть живой вакциной, созданной природой, заявил в беседе с Ura.ru вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T04:31

2021-12-07T04:31

2021-12-07T12:02

распространение коронавируса

российская академия наук

россия

коронавирус covid-19

петр чумаков

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Омикрон-штамм может быть живой вакциной, созданной природой, заявил в беседе с Ura.ru вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.По мнению Чумакова, благодаря появлению "омикрон" мир сможет забыть о локдаунах. Однако пока не известно, вытеснит ли этот вариант другие штаммы коронавируса.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ria.ru/20211206/omikron-1762455551.html

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российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, петр чумаков