https://ria.ru/20211207/omikron-1762484468.html
Внезапная польза "омикрона"
Вирусолог назвал штамм "омикрон" живой вакциной - РИА Новости, 07.12.2021
Внезапная польза "омикрона"
Омикрон-штамм может быть живой вакциной, созданной природой, заявил в беседе с Ura.ru вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T04:31
2021-12-07T04:31
2021-12-07T12:02
распространение коронавируса
российская академия наук
россия
коронавирус covid-19
петр чумаков
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Омикрон-штамм может быть живой вакциной, созданной природой, заявил в беседе с Ura.ru вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.По мнению Чумакова, благодаря появлению "омикрон" мир сможет забыть о локдаунах. Однако пока не известно, вытеснит ли этот вариант другие штаммы коронавируса.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://ria.ru/20211206/omikron-1762455551.html
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российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, петр чумаков
04:31 07.12.2021 (обновлено: 12:02 07.12.2021)
Вирусолог назвал штамм "омикрон" живой вакциной
Вирусолог РАН Чумаков: новый омикрон-штамм коронавируса может быть "природной вакциной"