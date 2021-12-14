https://ria.ru/20211214/ege-1763652185.html

Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ

Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ - РИА Новости, 14.12.2021

Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ

Рособрнадзор планирует, что ЕГЭ в 2022 году пройдет оффлайн, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:40

2021-12-14T13:40

2021-12-14T14:54

общество

школа

дети

экзамены

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Рособрнадзор планирует, что ЕГЭ в 2022 году пройдет оффлайн, сообщила пресс-служба ведомства."Единый государственный экзамен в 2022 году планируется провести в доковидном формате, но в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание ЕГЭ могут быть внесены коррективы", — рассказали там.Одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение, которое нужно для допуска к экзамену. Только один регион полностью не смог принять участие — это Калмыкия, где до сих пор сложная эпидобстановка, уточняется в сообщении.Он попросил родителей сильно не переживать и заверил, что если ситуация изменится, то Рособрнадзор сможет быстро все переформатировать и перенести весеннюю волну.

https://ria.ru/20211124/ege-1760497718.html

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общество, школа, дети, экзамены, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, коронавирус в россии, сн_образование, социальный навигатор