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Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ
Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ - РИА Новости, 14.12.2021
Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ
Рособрнадзор планирует, что ЕГЭ в 2022 году пройдет оффлайн, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:40
2021-12-14T13:40
2021-12-14T14:54
общество
школа
дети
экзамены
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Рособрнадзор планирует, что ЕГЭ в 2022 году пройдет оффлайн, сообщила пресс-служба ведомства."Единый государственный экзамен в 2022 году планируется провести в доковидном формате, но в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание ЕГЭ могут быть внесены коррективы", — рассказали там.Одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение, которое нужно для допуска к экзамену. Только один регион полностью не смог принять участие — это Калмыкия, где до сих пор сложная эпидобстановка, уточняется в сообщении.Он попросил родителей сильно не переживать и заверил, что если ситуация изменится, то Рособрнадзор сможет быстро все переформатировать и перенести весеннюю волну.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, школа, дети, экзамены, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, коронавирус в россии, сн_образование, социальный навигатор
13:40 14.12.2021 (обновлено: 14:54 14.12.2021)
Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ
Рособрнадзор: ЕГЭ в 2022 году планируется провести оффлайн с 26 мая по 2 июля
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Рособрнадзор планирует, что ЕГЭ в 2022 году пройдет оффлайн, сообщила пресс-служба ведомства.
"Единый государственный экзамен в 2022 году планируется провести в доковидном формате, но в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание ЕГЭ могут быть внесены коррективы", — рассказали там.
Одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение, которое нужно для допуска к экзамену. Только один регион полностью не смог принять участие — это Калмыкия, где до сих пор сложная эпидобстановка, уточняется в сообщении.
"У нас два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни. Основной период экзаменов, как обычно, с 26 мая по 2 июля", — приводит пресс-служба слова главы ведомства Анзора Музаева.
Он попросил родителей сильно не переживать и заверил, что если ситуация изменится, то Рособрнадзор сможет быстро все переформатировать и перенести весеннюю волну.