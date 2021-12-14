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Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ
Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ - РИА Новости, 14.12.2021
Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ
Рособрнадзор планирует, что ЕГЭ в 2022 году пройдет оффлайн, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.12.2021
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общество
школа
дети
экзамены
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Рособрнадзор планирует, что ЕГЭ в 2022 году пройдет оффлайн, сообщила пресс-служба ведомства."Единый государственный экзамен в 2022 году планируется провести в доковидном формате, но в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание ЕГЭ могут быть внесены коррективы", — рассказали там.Одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение, которое нужно для допуска к экзамену. Только один регион полностью не смог принять участие — это Калмыкия, где до сих пор сложная эпидобстановка, уточняется в сообщении.Он попросил родителей сильно не переживать и заверил, что если ситуация изменится, то Рособрнадзор сможет быстро все переформатировать и перенести весеннюю волну.
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общество, школа, дети, экзамены, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, коронавирус в россии, сн_образование, социальный навигатор
13:40 14.12.2021 (обновлено: 14:54 14.12.2021)
 
Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ

Рособрнадзор: ЕГЭ в 2022 году планируется провести оффлайн с 26 мая по 2 июля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕдиный госэкзамен по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Рособрнадзор планирует, что ЕГЭ в 2022 году пройдет оффлайн, сообщила пресс-служба ведомства.
"Единый государственный экзамен в 2022 году планируется провести в доковидном формате, но в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание ЕГЭ могут быть внесены коррективы", — рассказали там.
Одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение, которое нужно для допуска к экзамену. Только один регион полностью не смог принять участие — это Калмыкия, где до сих пор сложная эпидобстановка, уточняется в сообщении.
"У нас два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни. Основной период экзаменов, как обычно, с 26 мая по 2 июля", — приводит пресс-служба слова главы ведомства Анзора Музаева.
Он попросил родителей сильно не переживать и заверил, что если ситуация изменится, то Рособрнадзор сможет быстро все переформатировать и перенести весеннюю волну.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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ОбществоШколаДетиЭкзаменыФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияКоронавирус в РоссииСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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