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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20211213/malaschenko-1763482678.html
Малащенко: АПК Ленинградской области идет в рост, несмотря на сложный год
Малащенко: АПК Ленинградской области идет в рост, несмотря на сложный год - РИА Новости, 13.12.2021
Малащенко: АПК Ленинградской области идет в рост, несмотря на сложный год
Аномальная жара и резкое похолодание в месяцы, когда у аграриев Ленинградской области идет активная работа, не оказали сильного влияния развития АПК региона в... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:37
2021-12-13T15:37
ленинградская область
экономика
интервью
лужский район
ленинградская область
россия
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Аномальная жара и резкое похолодание в месяцы, когда у аграриев Ленинградской области идет активная работа, не оказали сильного влияния развития АПК региона в этом году. Как удалось справиться с природными аномалиями, каких показателей удалось достичь, несмотря на сложности, и какие планы по развитию АПК ставят перед собой аграрии региона, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.– В этом году АПК пришлось особо тяжело: май и два летних месяца постоянной жары, потом холода и очень почти морозный сентябрь. Несмотря на такие колебания погоды, АПК Ленобласти смогла показать достаточно позитивные результаты, как удалось добиться таких показателей?Да, погода в этом году преподнесла сюрпризы, но аграрии региона с ними справилась и теперь демонстрируют рост основных показателей АПК.По прогнозу производство валовой продукции АПК в 2021 году составит 290,7 миллиарда рублей, 106,3% к 2020 году. Мы выполнили план по зерновым культурам, увеличили посевы рапса, на 100% обеспечиваем регион картофелем, увеличили производство ягод на 12%, грибов – на 60%, заготовили достаточно кормов, увеличили производство яиц, рыбы, сыра на 33%, показатели программы экспорта уже перевыполнили на 24%, открываем новые фермерские хозяйства, реализуем инвестиционные проекты.Все это удалось сделать благодаря большому опыту наших аграриев, которые на протяжении долгих лет успешно ведут деятельность в зоне рискованного земледелия, применяют современные сорта растений, передовые технологии обработки земли, используют технику ведущих мировых производителей, которая позволяет собирать урожай в любую погоду. Область компенсируется аграриям до 40% стоимости современной техники, чтобы была возможность эффективно работать.– Что помогает аграриям региона успешно справляться с поставленной перед ними задачей?Опыт и системная господдержка аграрного сектора – вот одни из главных составляющих нашего успеха. Господдержка сельхозпроизводства в 2021 году составит 5,148 миллиарда рублей, в том числе: из федерального бюджета – 0,636 миллиарда рублей, из областного бюджета – 4,512 миллиарда рублей. С учетом финансирования программы комплексного развития сельских территорий – около 7,2 миллиарда рублей.– Что на Ваш взгляд необходимо сделать, чтобы АПК смог, несмотря на погодные условия, и дальше показывать высокие результаты?Например, перейти на озимые культуры. Готовясь к следующему году, мы почти вдвое увеличили посевы озимых культур – до 16,2 тысячи гектаров. Весной они получают обильную влагу, идут в рост и дают в наших условиях хороший урожай. Именно озимые культуры, в отличие от яровых, показали в этом году хороший результат и позволили нам выполнить план по зерну. Наши передовые хозяйства показали урожайность до 50 центнеров на гектар, при средней урожайности по области – 33 центнера на гектар.– Как развивается рынок местной продукции? Многие местные жители, как и петербуржцы, неоднократно просили расширить рынок реализации продукции. Несмотря на то, что на прилавках гипермаркетов можно встретить продукцию от Ленобласти, ее все же не большинство. Изменится ли данная ситуация, когда и как?Мы лидеры в России по производству молока и птицы, поэтому эту областную продукцию всегда можно купить в любой торговой сети. Это мясо птицы птицефабрик "Северной" и "Роскар", яйца – того же "Роскара" и "Синявинской", молочная продукция наших производителей. Кстати, кофе "Якобс" и "Жардин", чаи "Гринфилд" и прочие – это все продукция Ленинградской области.Если брать фермерскую продукцию, то и она активно представлена, как в сетях и собственных магазинах, так, и самое главное, на современных площадках интернет-торговли: "Своё родное", "Яндекс. Лавка", другие интернет магазины, включая сайты и страницы в соцсетях. Свежую, качественную фермерскую продукцию по заказу вам привезут на дом. Кроме этого мы создаем Ленинградский торговый дом, который станет основным торговым оператором для продвижения фермерской продукции региона.– Неоднократно говорилось о создании собственного бренда местной продукции, как развивается это направление, в чем сложность выхода на рынок?Ленинградский торговый дом разработал ленинградскую марку качества – знак добровольной сертификации, которой будет маркироваться областная продукция. Сейчас она проходит процедуру согласования в Росреестре. Как будет все готова – начнем присуждать этот знак производителям.Кроме этого в регионе регистрируются местные бренды продукции, например "Выборгский крендель", "Ивангородская минога". В этом году семь гастрономических брендов Ленинградской области участвовали во Всероссийском конкурс местной продукции "Вкусы России". Бренд "Изварские сыры" занял 20-е место в народном голосование, где было представлено 720 конкурсантов.- В Ленобласти сегодня реализуется порядка 100 инвестиционных проектов в сфере АПК, а есть уже понимание, какие проекты будут реализоваться в следующем году? Ожидать ли новых и по каким направлениям?Несмотря ни на пандемию ни на погоду в области продолжается реализация инвестиционных проектов. Введены в строй новые мощности птицефабрик "Роскар" и "Северная", готовится к открытию завод по производству сыров "Молочная культура" в Волосовском районе, мощностью 6 тысяч тонн творожных сыров в год. Идет строительство самого крупного в регионе молочного животноводческого комплекса "Бугры" в Лужском районе на 3 тысячи коров, мощность 47,5 тысячи тонн молока в год. Строит новый птицеводческий комплекса для производства инкубационного яйца птицефабрика "Войсковицы", модернизирует птицеводческий комплекса птицефабрика "Синявинская", тысячи гектаров земли готовится ввести в строй хозяйство "Предпортовый" в Бокситогорском районе.АПК Ленинградской области – растет и развивается, и мы надеемся на хорошие результаты в 2022 году.
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экономика, интервью, лужский район, ленинградская область, россия
15:37 13.12.2021
 

Малащенко: АПК Ленинградской области идет в рост, несмотря на сложный год

© Фото : Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской областиПредседатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко
Председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
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Аномальная жара и резкое похолодание в месяцы, когда у аграриев Ленинградской области идет активная работа, не оказали сильного влияния развития АПК региона в этом году. Как удалось справиться с природными аномалиями, каких показателей удалось достичь, несмотря на сложности, и какие планы по развитию АПК ставят перед собой аграрии региона, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
– В этом году АПК пришлось особо тяжело: май и два летних месяца постоянной жары, потом холода и очень почти морозный сентябрь. Несмотря на такие колебания погоды, АПК Ленобласти смогла показать достаточно позитивные результаты, как удалось добиться таких показателей?
Да, погода в этом году преподнесла сюрпризы, но аграрии региона с ними справилась и теперь демонстрируют рост основных показателей АПК.
Ленинградская область получила семь медалей на 23-й российской агропромышленной выставки Золотая осень - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 12:39Ленинградская область
Ленобласть удостоена семи медалей на выставке "Золотая осень"
По прогнозу производство валовой продукции АПК в 2021 году составит 290,7 миллиарда рублей, 106,3% к 2020 году. Мы выполнили план по зерновым культурам, увеличили посевы рапса, на 100% обеспечиваем регион картофелем, увеличили производство ягод на 12%, грибов – на 60%, заготовили достаточно кормов, увеличили производство яиц, рыбы, сыра на 33%, показатели программы экспорта уже перевыполнили на 24%, открываем новые фермерские хозяйства, реализуем инвестиционные проекты.
Все это удалось сделать благодаря большому опыту наших аграриев, которые на протяжении долгих лет успешно ведут деятельность в зоне рискованного земледелия, применяют современные сорта растений, передовые технологии обработки земли, используют технику ведущих мировых производителей, которая позволяет собирать урожай в любую погоду. Область компенсируется аграриям до 40% стоимости современной техники, чтобы была возможность эффективно работать.
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 13:25Ленинградская область
Ленобласть намерена включить в федпрограмму развития АПК четыре проекта
– Что помогает аграриям региона успешно справляться с поставленной перед ними задачей?
Опыт и системная господдержка аграрного сектора – вот одни из главных составляющих нашего успеха. Господдержка сельхозпроизводства в 2021 году составит 5,148 миллиарда рублей, в том числе: из федерального бюджета – 0,636 миллиарда рублей, из областного бюджета – 4,512 миллиарда рублей. С учетом финансирования программы комплексного развития сельских территорий – около 7,2 миллиарда рублей.
– Что на Ваш взгляд необходимо сделать, чтобы АПК смог, несмотря на погодные условия, и дальше показывать высокие результаты?
Например, перейти на озимые культуры. Готовясь к следующему году, мы почти вдвое увеличили посевы озимых культур – до 16,2 тысячи гектаров. Весной они получают обильную влагу, идут в рост и дают в наших условиях хороший урожай. Именно озимые культуры, в отличие от яровых, показали в этом году хороший результат и позволили нам выполнить план по зерну. Наши передовые хозяйства показали урожайность до 50 центнеров на гектар, при средней урожайности по области – 33 центнера на гектар.
Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Олег Малащенко во время поздравления выпускников школы фермеров - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 11:58Ленинградская область
В Ленобласти состоялся первый выпуск школы фермеров
– Как развивается рынок местной продукции? Многие местные жители, как и петербуржцы, неоднократно просили расширить рынок реализации продукции. Несмотря на то, что на прилавках гипермаркетов можно встретить продукцию от Ленобласти, ее все же не большинство. Изменится ли данная ситуация, когда и как?
Мы лидеры в России по производству молока и птицы, поэтому эту областную продукцию всегда можно купить в любой торговой сети. Это мясо птицы птицефабрик "Северной" и "Роскар", яйца – того же "Роскара" и "Синявинской", молочная продукция наших производителей. Кстати, кофе "Якобс" и "Жардин", чаи "Гринфилд" и прочие – это все продукция Ленинградской области.
Если брать фермерскую продукцию, то и она активно представлена, как в сетях и собственных магазинах, так, и самое главное, на современных площадках интернет-торговли: "Своё родное", "Яндекс. Лавка", другие интернет магазины, включая сайты и страницы в соцсетях. Свежую, качественную фермерскую продукцию по заказу вам привезут на дом. Кроме этого мы создаем Ленинградский торговый дом, который станет основным торговым оператором для продвижения фермерской продукции региона.
ХХХ международная агропромышленная выставка-ярмарка Агрорусь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 16:40Ленинградская область
Ленобласть до конца года сформирует торговый дом для продажи сельхозтоваров
– Неоднократно говорилось о создании собственного бренда местной продукции, как развивается это направление, в чем сложность выхода на рынок?
Ленинградский торговый дом разработал ленинградскую марку качества – знак добровольной сертификации, которой будет маркироваться областная продукция. Сейчас она проходит процедуру согласования в Росреестре. Как будет все готова – начнем присуждать этот знак производителям.
Кроме этого в регионе регистрируются местные бренды продукции, например "Выборгский крендель", "Ивангородская минога". В этом году семь гастрономических брендов Ленинградской области участвовали во Всероссийском конкурс местной продукции "Вкусы России". Бренд "Изварские сыры" занял 20-е место в народном голосование, где было представлено 720 конкурсантов.
Прилавок с куриными яйцами - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
10:33Ленинградская область
В Ленобласти наградили лучших аграриев региона по итогам 2021 года
- В Ленобласти сегодня реализуется порядка 100 инвестиционных проектов в сфере АПК, а есть уже понимание, какие проекты будут реализоваться в следующем году? Ожидать ли новых и по каким направлениям?
Несмотря ни на пандемию ни на погоду в области продолжается реализация инвестиционных проектов. Введены в строй новые мощности птицефабрик "Роскар" и "Северная", готовится к открытию завод по производству сыров "Молочная культура" в Волосовском районе, мощностью 6 тысяч тонн творожных сыров в год. Идет строительство самого крупного в регионе молочного животноводческого комплекса "Бугры" в Лужском районе на 3 тысячи коров, мощность 47,5 тысячи тонн молока в год. Строит новый птицеводческий комплекса для производства инкубационного яйца птицефабрика "Войсковицы", модернизирует птицеводческий комплекса птицефабрика "Синявинская", тысячи гектаров земли готовится ввести в строй хозяйство "Предпортовый" в Бокситогорском районе.
АПК Ленинградской области – растет и развивается, и мы надеемся на хорошие результаты в 2022 году.
Производство зерноуборочных комбайнов на заводе CLAAS в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 18:29Ленинградская область
В Ленобласти созданы допусловия для модернизации сельхозпроизводства
 
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