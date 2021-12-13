https://ria.ru/20211213/avtomobili-1763382797.html

Названы регионы-лидеры по доступности автомобилей

Названы регионы-лидеры по доступности автомобилей - РИА Новости, 13.12.2021

Названы регионы-лидеры по доступности автомобилей

Менее 20 процентов российских семей могут позволить себе купить новую недорогую машину за 700 тысяч рублей, при этом возможность приобрести новый автомобиль... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T00:32

2021-12-13T00:32

2021-12-13T00:55

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Менее 20 процентов российских семей могут позволить себе купить новую недорогую машину за 700 тысяч рублей, при этом возможность приобрести новый автомобиль выше у жителей Крайнего Севера, а наименьшая доля семей, которые могут на это рассчитывать, зафиксирована на Северном Кавказе, свидетельствует исследование РИА Новости.Снижение продаж на внутреннем авторынкеЭтот год ознаменовался достаточно радикальными изменениями на рынке новых автомобилей, что во многом стало следствием пандемии коронавируса. Фактически весь мир столкнулся с дефицитом машин, так как их выпуск оказался ограниченным из-за недоступности некоторых деталей, в первую очередь, электронных чипов.Причем, как полагают эксперты, едва ли решения этой проблемы можно найти в ближайшее время. Ожидается, что при оптимистичном сценарии дефицит, вероятно, закончится в конце 2022 года, но при других сценариях проблемы могут сохраняться заметно дольше.По статистике, российский рынок автомобилей на этом фоне во второй половине года стал показывать достаточно уверенное снижение продаж. Так, в июле-ноябре 2021 года в России продали 568 тысяч новых автомобилей против 710 тысяч в прошлом году. На фоне ограниченности предложения автоконцерны более смело стали повышать цены и отменять льготные программы кредитования. Кроме того, автосалоны зачастую продают машины заметно дороже даже подросших каталожных цен. Из-за этого доступность автомобилей заметно снижается, пояснили аналитики.Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией.Как показали результаты рейтинга, доступность автомобиля для российских семей в этом году снизилась очень существенно за счет роста цен на машины, роста кредитных ставок и общей высокой инфляции. Фактически доступность в среднем по России вернулась на уровень 2018 года, отметили составители рейтинга. При этом она очень дифференцирована в географическом разрезе.Как считали рейтингВ качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, у которых есть возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе.Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20 процентов от стоимости машины и сроке кредита три года. Помимо долговых обязательств учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и некоторые другие. Расчет осуществлялся на основе данных за 2020 и 2021 годы.Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ, скорректировали в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Согласно модели предполагалось, что 50 процентов средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина семейного бюджета — на прочие расходы.Анализ проведен независимо для девяти типов состава семьи. Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек работает. Зарплаты, стоимость страхования, стоимость бензина, расходы на содержание автомобиля и прочие параметры учитывались для каждого субъекта федерации в отдельности.Для регионов Крайнего Севера, Москвы и Санкт-Петербурга расход топлива автомобилей брался как равный городским условиям, для других регионов расход считался из показателей смешанного цикла. Для Чукотки в связи с отсутствием официальных дилеров предполагалась доставка новой автомашины из другого региона, что увеличивает стоимость машины на 100-200 тысяч рублей.Различия по регионамКак свидетельствуют результаты исследования, за последний год среднероссийская доступность автомобилей заметно снизилась. В среднем в 2021 году в России доля семей, для которых доступно приобретение в кредит и владение новым недорогим автомобилем стоимостью 700 тысяч рублей, рассчитанная по методологии рейтинга, составила 18 процентов, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в рейтинге 2020 года. Тогда недорогой автомобиль оценивался в 550 тысяч рублей, таким образом, снижение доступности во многом связано с ростом цены почти на 30 процентов.При этом различные субъекты федерации показали очень отличающиеся результаты. Доля семей, способных приобрести новый автомобиль, у лидирующего региона в 17 раз больше, чем у замыкающего рейтинг. В прошлогоднем рейтинге разница была менее 14 раз. В среднем же пятерка лидеров опережает пятерку аутсайдеров по доле семей, которым доступна покупка автомобиля, в рейтинге 2021 года в 10 раз против 7,5 в прошлогоднем рейтинге. Таким образом, региональные различия в доступности машин выросли, отмечают эксперты.При этом доля семей, для которых доступен средний по цене автомобиль (стоимостью 1,8 миллиона рублей) составила 5,5 процента против 12 процентов в прошлом году. Аналитики наблюдают более масштабное снижение доступности среднего по стоимости автомобиля, чем недорогого. Доля семей, которым доступен автомобиль премиум-класса, опустилась до 0,8 процента против двух процентов в рейтинге 2020 года.В лидерах Крайний СеверСогласно результатам рейтинга, лишь в двух регионах более половины среднестатистических семей могут без определенных проблем купить в кредит и содержать новую машину. Таким образом, только два субъекта федерации могут похвастаться высокой доступностью автомобилей. Еще в двух регионах эта доля семей близка и находится в диапазоне от 40 процентов до 50 процентов, а неплохой уровень доступности машин (от 30 процентов до 40 процентов) наблюдается еще в шести субъектах федерации. И если в 2020 году в 22 регионах доступность превышала 30 процентов, то теперь осталось лишь десять субъектов федерации с таким результатом.Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где исторически фиксируются одни из самых высоких зарплат в России. Еще в трех регионах более 40 процента семей могут приобрести в кредит и обслуживать новый автомобиль за 700 тысяч рублей. В список регионов-лидеров попали: Ямало-Ненецкий автономный округ — 59,4 процента; Чукотский автономный округ — 52,4 процента; Магаданская область — 43,8 процента и Сахалинская область — 42,4 процента.Следом за первой четверкой расположились: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ненецкий автономный округ, Москва, Камчатский край, Санкт-Петербург и Республика Саха (Якутия). Большая часть лидеров представляют северные регионы, и их лидерство не удивительно, говорят эксперты, — здесь высокие зарплаты и значительная доля семей, состоящая из молодых работников без детей, определяют высокую доступность автомобилей, даже несмотря на относительно высокие цены на страховки, топливо и ремонт.Нахождение двух главных городов России в числе регионов-лидеров по доступности также объяснимо, учитывая относительно высокие зарплаты в Москве и Санкт-Петербурге.В части регионов-лидеров по доступности средних по стоимости автомобилей и премиальных автомобилей ситуация практически идентичная. Лидирующими регионами по доле семей способных купить в кредит машину премиум-класса (стоимостью 5,5 миллионов рублей), стали ЯНАО (4,5 процента семей), Москва (4,3 процента семей) и Чукотка (4,3 процента семей). В целом в 12 регионах России хотя бы один процент семей могут себе позволить приобрести и содержать премиальный автомобиль.В конце списка — Северный КавказКак показали результаты рейтинга, для большого количества семей в значительной части регионов России приобретение нового даже недорогого в сегодняшних реалиях автомобиля (700 тысяч рублей) без значительных сбережений является трудно реализуемой задачей. В 26 регионах менее десяти процентов семей могут приобрести в кредит и без особых сложностей обслуживать новый недорогой автомобиль. В 2020 году таких регионов было всего пять, то есть доступность в небогатых регионах снизилась, причем ускоренными темпами.Даже небольшое повышение цен на машины и процентов по кредитам может очень сильно сказаться на бюджетах семей с невысоким доходами, так как "лишних" денег практически нет. В этих условиях, по всей видимости, жители небогатых регионов будут вынуждены отложить в среднесрочной перспективе обновление автомобиля и покупку своей первой "лошадки", считают эксперты.Кроме того, небогатые автовладельцы в большей степени будут стремиться экономить на расходах на собственный транспорт, в частности, будут отказываться от необязательных страховок, самостоятельно обслуживать автомобиль, а также ограничивать дальность и частоту поездок, чтобы меньше платить за бензин.Согласно результатам рейтинга, замыкают таблицу Чечня, где лишь 3,5 процента семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 700 тысяч рублей, Ингушетия (3,7 процента), Дагестан (4,6 процента), Кабардино-Балкария (5,8 процента) и Ивановская область (6,3 процента).Как прогнозируют эксперты, скорее всего, ситуация с дефицитом автокомплектующих будет постепенно разрешаться, и, соответственно, цены на машины стабилизируются. При этом рыночные ставки по кредитам могут продолжить расти, поэтому в части ценовых параметров приобретения авто в кредит ожидать заметного улучшения не стоит. Скорее всего, в среднем по стране доступность приобретения нового автомобиля останется примерно на текущем уровне, однако в различных регионах ожидается разная динамика, предупреждают аналитики.

https://ria.ru/20211213/avtomobil-1763374328.html

https://ria.ru/20211209/defitsit-1762863327.html

https://ria.ru/20211209/korobka-1763012194.html

https://ria.ru/20211129/zakreditovannost-1761189247.html

https://ria.ru/20211212/ugon-1763236669.html

https://ria.ru/20211212/moshenniki-1763317699.html

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общество, москва, авто, осаго, россия