https://ria.ru/20211231/avtomobili-1766268443.html

“Рынок продавца”: как изменятся цены на авто в 2022 году

Цены на автомобили 2022: прогнозы автодилеров, что будет с рынком, спрос на авто

“Рынок продавца”: как изменятся цены на авто в 2022 году

Вырастут ли цены на автомобили в 2022 году, что будет с рынком запчастей для авто, как повлияет отмена обязательного техосмотра для физических лиц на стоимость... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T09:43

2021-12-31T09:43

2021-12-31T09:43

экономика

сша

европа

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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general motors

volkswagen polo

авто

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вырастут ли цены на автомобили в 2022 году, что будет с рынком запчастей для авто, как повлияет отмена обязательного техосмотра для физических лиц на стоимость услуг СТО, упадут ли продажи подержанных машин, прогнозы экспертов - в материале РИА Новости.Прогноз цен на автомобилиМинпромторг ожидает, что рост цен на автомобили в РФ замедлится в следующем году. При этом эксперты единогласно считают, что ТС в России в 2022 году продолжат дорожать, причинами станут инфляция и глобальный дефицит полупроводников и других компонентов, который в 2021 году затронул и российские автопредприятия. Вслед за сокращением производства сократилось и предложение, которое не может удовлетворить спрос. В нынешнем году водители стали опасаться, что автомобили станут дороже, а дефицит острее, поэтому поспешили приобрести авто, за счет чего дефицит только усугубился. При оптимистичном прогнозе он сохранится до конца следующего года."Высокими останутся цены на магний, используемый для изготовления автокомпонентов. Энергетический кризис в Китае привел к резкому падению выплавки магния. Российские металлургические компании в 2022 году могут поднять цены на сталь минимум на 20-25%. В результате автопроизводителям не останется иного выхода, как отыгрывать рост издержек путем увеличения цен на автомашины", - отмечает Леонид Хазанов, промышленный эксперт, кандидат экономических наук.НовыеПо словам Лилии Марковой, генерального директора компании “Газпромбанк Автолизинг”, в ситуации, когда предложение по имеющимся в наличии новым авто существенно ограничено (так называемый "рынок продавца"), дилеры естественным образом хотят заработать больше. В подавляющем большинстве случаев находящиеся в дилерских центрах машины оснащаются допоборудованием, которое прибавляет к розничной цене (за год средний чек вырос на 15%) еще 10-15%. Но и при желании клиента приобрести автомобиль из числа поставляемых нужно быть готовым к тому, что в первую очередь ему предложат наиболее дорогие варианты. Особенно эта ситуация характерна для премиального сегмента, когда покупатели не столь чувствительны к ценовым колебаниям и готовы переплачивать за имидж, комфорт и эксклюзивность.“Опрошенные нами производители и импортеры техники не видят возможности восстановления поставок раньше 2023 года. Это означает, что дефицит машин сохранится. По нашим прогнозам, дальнейший рост цен на новые авто может составить 10-15%”, - отметила эксперт."Стоит учитывать, что в России на стоимость новых автомобилей повлияли не только проблемы с полупроводниками и логистикой, присутствует еще третий фактор. Российские дилеры в момент дефицита и ажиотажного спроса начали использовать автомобили как инструмент для продажи страховок и карт помощи на дорогах по завышенным ценам. Во многих случаях кредит является обязательным условием для приобретения машины. Такая модель продажи с учетом кумулятивной маржи позволяет дилерам получать высокую прибыль. Захотят ли дилеры отказаться от такой схемы после стабилизации производства и выхода из дефицита, покажет время", - уточняет Максим Шелков, автоэксперт, руководитель автомобильного экспертного центра "Автокриминалист".С пробегомРост цен на новые автомобили отразился на рынке подержанных авто, которые подорожали минимум на 25-30%. На сегодняшний день многие автовладельцы могут продать свои машины дороже, чем покупали их 3-4 года назад. Стабилизация рынка новых авто в короткие сроки поможет стабилизироваться ценам на ТС с пробегом.По мнению Петроса Мкртычяна, генерального директора “СберАвто”, цены на автомобили с пробегом продолжат расти из-за сокращения объемов предложения, причем на рынке станет больше совсем "молодых" авто, не старше трех лет с момента производства: уже сейчас их доля в совокупном предложении “СберАвто” по всем подержанным машин составляет 28%."Вторичка" более гибкая, в отличие от рынка новых авто, здесь можно договориться с продавцом о выгодных условиях. Возможен дефицит 5-7-летних ТС из-за сильного снижения продаж новых автомобилей в 2015 году, которое особенно остро чувствуется в сегодняшних реалиях. По словам эксперта, сейчас хорошее время, чтобы не только присмотреться к авто с пробегом, но и чтобы выгоднее продать свой автомобиль.По данным “Авито Авто”, продажи автомобилей с пробегом за первые три квартала 2021 года выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость ТС с пробегом в России в этот период составила 350 000 рублей – на 16,7% больше, чем в 2020 году.Специалисты “Авито Авто” предоставляют сводные данные по продажам автомобилей и ценам:Топ-10 самых продаваемых на авторынке моделей с пробегомРоссия, III квартал 2021 годаСредняя стоимость иномарок с пробегом в стране по итогам III квартала 2021 года составила 490 000 рублей, увеличившись на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Топ-10, наиболее востребованных моделей иномарок с пробегом,Россия, III квартал 2021 годаОтечественныеО ситуации на рынке отечественных авто рассказал Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.“Российские производители вынуждены поднимать цены, хотя это очевидно лишает их ключевого конкурентного преимущества. Ведь высокий спрос на отечественные автомобили всегда был обусловлен их относительно низкой ценой. Однако в сегодняшних условиях использовать это конкурентное преимущество становится невозможно и стоит ожидать роста цен в диапазоне 10-20%”, - отметил эксперт.ЗарубежныеЦены на автомобили комфорт-класса в этом году в среднем выросли на 30%. Автосалоны на сегодняшний день продают машины выше РРЦ (рекомендованной розничной цены). Например, Volkswagen Polo 2020 года в новом кузове комплектации Respect стоил 850 000 рублей. Сейчас это авто (если повезет) можно найти в салоне за 1 050 000 рублей.“Самый высокий рост цен показал комфорт-класс на автомате и кроссоверы, - рассказывает Дмитрий Матвеев, генеральный директор в компании "Мой Автопрокат". - Импортерам понравилось сидеть на пустых складах. Условно им выгоднее продать 100 автомобилей по 1 000 рублей, чем 200 по 500 рублей. Мотивация за долю рынка перешла в мотивацию маржи. Автосалоны делают то же самое: они не соблюдают РРЦ и продают дороже, обосновывая высокую цену высоким спросом”.Факторы, влияющие на рынокДанил Соловьев, директор и сооснователь международной сети автосервисов “FIT SERVICE”, рассуждает о факторах, вызвавших подорожание машин:"В особом дефиците сейчас микрочипы и все что связано с микроэлектроникой. В целом же нельзя сказать, что мы столкнулись с какой-то грандиозной нехваткой запчастей. Да, некоторые заводы имеют проблемы с перебоями в поставках, но с учетом того, что существуют аналоги от других производителей, они покрывают возникший спрос”.По словам эксперта, в связи с заболеваемостью коронавирусом в большинстве стран мира возникли перебои в поставках, дефицит запчастей продолжится в 2022 году.Китай является одним из крупнейших производителей автозапчастей в мире. Он не только полностью обеспечивает собственный автопром, но и с успехом экспортирует комплектующие во многие страны мира. Например, завод в Нинбо — крупнейший в Китае в своем сегменте. Сюда поступают конвейерные заказы от Porsche, Audi, BMW, General Motors, Mercedes, Volvo и многих других известных брендов. А учитывая тот фактор, что внутренний рынок Китая не испытывает дефицита магния, в отличие от Европы, то опасаться нехватки запчастей с использованием магния не стоит. Это же касается и колесных дисков, так как в большинстве дисков его нет, то ситуация больше походит на искусственное нагнетание напряжения на рынке металлов с целью повышения цен."Кроме того, цены на автомобили очень четко коррелируют с курсом валют, так как их компоненты покупаются за евро или доллары. Чтобы предположить, что будет с ценами на новые автомобили, нужно смотреть на валютные котировки", - говорит Дмитрий Матвеев.По словам Андрея Терлюкевича, генерального директора ГК "АвтоСпецЦентр",среди других факторов, оказывающих негативное влияние на автомобильный рынок, - сохранение экономических санкций от США и ЕС, отсутствие господдержки автопрома.Когда покупать новую машинуНесмотря на то, что российский авторынок находится в нестабильном состоянии, откладывать покупку автомобиля не стоит. Улучшение ситуации с доступностью машин и стабилизация цен возможны не ранее 2023 года, когда ситуация в мировой автомобильной промышленности начнет восстанавливаться за счет улучшения логистики и увеличения производства полупроводников, - считает Андрей Ольховский, генеральный директор ГК АВТОDOM."Если вопрос покупки автомобиля стоит остро, то лучше приобрести его в ближайшее время: до очередного повышения цен на рынке", - отмечает Алексей Стариков, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "АВИЛОН".Петрос Мкртычян советует обращать внимание на недефицитные модели в рамках своего региона. Тогда будет шанс купить машину без существенных переплат и не ждать автомобиль слишком долго.Михаил Хачатурян предлагает приобретать новое ТС в середине и конце июня 2022 года или в декабре 2022 года. Это обусловлено тем, что указанные периоды являются отчетными для дилеров, а падающий спрос приводит к возникновению значительных кассовых разрывов, что сказывается на выполнении плановых показателей по продажам.Подорожают ли услуги СТО в 2022 году“В следующем году ожидается рост цен на услуги СТО. Помимо того, что запчасти вырастут в цене из-за перебоев с поставками, еще 7-10% к стоимости ремонта прибавятся на фоне инфляции, подорожания материалов и оборудования.Кроме того, с 1 января 2022 года поток клиентов на СТО может сократиться из-за отмены обязательного техосмотра для легковых автомобилей. В эту группу входят около 50 миллионов транспортных средств по всей России”, - рассказывает Андрей Терлюкевич.По мнению Михаила Хачатуряна, снижение продаж новых автомобилей заставляет дилеров искать новые варианты извлечения прибыли, и одним из самых надежных источников в этом смысле становятся СТО, услуги которых у действующих автовладельцев всегда востребованы. А в условиях почти исчезнувших "гаражных" автосервисов официальные дилеры становятся в прямом смысле безальтернативными вариантами обслуживания автомобиля. Цены на услуги СТО вырастут в пределах 3-6%. Ввиду отмены обязательного техосмотра для автовладельцев, использующих машину для личных нужд, стоит ожидать значительного оттока клиентов у СТО, а значит это может привести к повышению цен на их услуги еще на 1-2%", - добавляет Михаил Хачатурян.Техосмотр автомобиля в 2022 годуВ 2022 году прохождение техосмотра станет добровольным."Госдума приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра для физических лиц. Теперь проходить его необходимо только при продаже, если машина достигла возраста четырех лет. Спорное отношение вызывает поправка о том, что сотрудники ДПС смогут проверить любой автомобиль при "визуальном обнаружении признаков неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения", что в свою очередь может стать причиной для нового вида конфликтов и коррупционной составляющей. Непонятно также, как к нововведениям отнесутся страховщики. Вполне возможно, что они могут завышать цену на ОСАГО без техосмотра", - говорит Александр Багрецов, руководитель проектов по направлению "Оценка и финансовый консалтинг" Группы компаний SRG.Советы экспертовНесмотря на добровольный характер техосмотра, Андрей Терлюкевич рекомендует не пренебрегать данной услугой и регулярно посещать СТО. Это важно не только для контроля состояния автомобиля, но и для сохранения выгодных условий страхования. Если авто виновника ДТП будет технически неисправен, страховая компания покроет ущерб пострадавшим, но возмещать всю стоимость придется виновнику.Максим Шелков отмечает, что даже самый ажиотажный спрос не может длиться вечно, тем более при восстановлении автомобильного производства. Не исключено, что во второй половине 2022 года для стимулирования продаж могут появиться программы поддержки непосредственно от представительств различных автомобильных брендов."Темпы роста цен немного замедлятся в связи с обвалом продаж. Немного исправить ситуацию могут скидки в конце 2021 – начале 2022 года, но значительного влияния они не окажут. После февраля-марта на рынке новых авто ожидается стагнация. Покупателям лучше успеть приобрести машину с феврале или марте по ценам 2021 года. Потом дилеры будут заказывать ещё меньше машин или вовсе закрываться", - считает Александр Багрецов.

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https://ria.ru/20211128/poshliny-1761188924.html

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https://ria.ru/20210618/gosduma-1737444761.html

https://ria.ru/20210430/tekhosmotr-1730765373.html

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