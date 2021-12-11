https://ria.ru/20211211/zemlyane-1763284786.html
Группа "Земляне" пообещала фанатам новые концерты
Группа "Земляне" пообещала фанатам новые концерты - РИА Новости, 11.12.2021
Группа "Земляне" пообещала фанатам новые концерты
Группа "Земляне" пообещала большие концерты для своих фанатов в 2022 году. 10 декабря коллектив воссоединился в классическом составе на премии "Золотой... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:07
2021-12-11T17:07
2021-12-11T17:07
шоубиз
группа "земляне"
музыка
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Группа "Земляне" пообещала большие концерты для своих фанатов в 2022 году. 10 декабря коллектив воссоединился в классическом составе на премии "Золотой Граммофон". На премии группа спела свои шлягеры: "Садовое кольцо" и хит Юрия Антонова "Поверь в мечту", которую исполнили совместно с автором.В интервью РИА Новости Киселев отметил, что в планах коллектива освежить аранжировки группы. "Некоторые старые песни получат свежее звучание. Безусловно, для новогодних программ запишем что-то оригинальное. Но мы не будем много времени уделять этому, потому что люди хотели, чтобы я и Игорь Романов олицетворяли тех самых "Землян", – сказал Киселев. Ранее группа победила в номинации "Возрождение года" на премии Leaders Awards, а их "Трава у дома" стала самой популярной советской песней у молодежи в караоке.
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группа "земляне", музыка
Группа "Земляне" пообещала фанатам новые концерты
Группа "Земляне" пообещала фанатам новые концерты в 2022 году
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Группа "Земляне" пообещала большие концерты для своих фанатов в 2022 году. 10 декабря коллектив воссоединился в классическом составе на премии "Золотой Граммофон".
"Барабанщик Владимир Киселев назвал выход на сцену "Золотого Граммофона" первой ласточкой, предвещающей будущие концерты, на которых любители группы смогут в полной мере насладиться фирменным шоу "Землян", – сказано в сообщении пресс-службы группы.
На премии группа спела свои шлягеры: "Садовое кольцо" и хит Юрия Антонова "Поверь в мечту", которую исполнили совместно с автором.
В интервью РИА Новости Киселев отметил
, что в планах коллектива освежить аранжировки группы.
"Некоторые старые песни получат свежее звучание. Безусловно, для новогодних программ запишем что-то оригинальное. Но мы не будем много времени уделять этому, потому что люди хотели, чтобы я и Игорь Романов олицетворяли тех самых "Землян", – сказал Киселев.
Ранее группа победила
в номинации "Возрождение года" на премии Leaders Awards, а их "Трава у дома" стала
самой популярной советской песней у молодежи в караоке.