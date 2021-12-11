Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211211/zemlyane-1763284786.html
Группа "Земляне" пообещала фанатам новые концерты
Группа "Земляне" пообещала фанатам новые концерты - РИА Новости, 11.12.2021
Группа "Земляне" пообещала фанатам новые концерты
Группа "Земляне" пообещала большие концерты для своих фанатов в 2022 году. 10 декабря коллектив воссоединился в классическом составе на премии "Золотой... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:07
2021-12-11T17:07
шоубиз
группа "земляне"
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763254440_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_c076ebb22a8397d8daf2f8cced294925.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Группа "Земляне" пообещала большие концерты для своих фанатов в 2022 году. 10 декабря коллектив воссоединился в классическом составе на премии "Золотой Граммофон". На премии группа спела свои шлягеры: "Садовое кольцо" и хит Юрия Антонова "Поверь в мечту", которую исполнили совместно с автором.В интервью РИА Новости Киселев отметил, что в планах коллектива освежить аранжировки группы. "Некоторые старые песни получат свежее звучание. Безусловно, для новогодних программ запишем что-то оригинальное. Но мы не будем много времени уделять этому, потому что люди хотели, чтобы я и Игорь Романов олицетворяли тех самых "Землян", – сказал Киселев. Ранее группа победила в номинации "Возрождение года" на премии Leaders Awards, а их "Трава у дома" стала самой популярной советской песней у молодежи в караоке.
https://ria.ru/20211129/zemlyane-1760385541.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763254440_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_b76ebce1333ccb41ab89404d6ac7bfe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
группа "земляне", музыка
17:07 11.12.2021
 
Группа "Земляне" пообещала фанатам новые концерты

Группа "Земляне" пообещала фанатам новые концерты в 2022 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Группа "Земляне" пообещала большие концерты для своих фанатов в 2022 году. 10 декабря коллектив воссоединился в классическом составе на премии "Золотой Граммофон".
"Барабанщик Владимир Киселев назвал выход на сцену "Золотого Граммофона" первой ласточкой, предвещающей будущие концерты, на которых любители группы смогут в полной мере насладиться фирменным шоу "Землян", – сказано в сообщении пресс-службы группы.
На премии группа спела свои шлягеры: "Садовое кольцо" и хит Юрия Антонова "Поверь в мечту", которую исполнили совместно с автором.
В интервью РИА Новости Киселев отметил, что в планах коллектива освежить аранжировки группы.
"Некоторые старые песни получат свежее звучание. Безусловно, для новогодних программ запишем что-то оригинальное. Но мы не будем много времени уделять этому, потому что люди хотели, чтобы я и Игорь Романов олицетворяли тех самых "Землян", – сказал Киселев.
Ранее группа победила в номинации "Возрождение года" на премии Leaders Awards, а их "Трава у дома" стала самой популярной советской песней у молодежи в караоке.
Группа Земляне - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 08:00Шоубиз
"Земляне": наши старые песни зазвучат по-новому
 
ШоубизГруппа "Земляне"Музыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30СМИ: при обрушении склада из-за урагана в Иллинойсе погибли шесть человек
02:26"Сексуальное рабство": на Украине приготовились к торгу США и России
02:15Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах
02:15Биолог назвал ранние признаки деменции
01:53Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину
01:34Трамп заявил о некомпетентности Байдена после саммита с Путиным
01:31СМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
01:15Эксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем году
00:56В Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" России
00:53Байден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину
00:44Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годы
00:34В Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом году
23:58В Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИ
23:32В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"
23:28Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки
23:02Львова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностью
23:00В Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиение
22:49Американцы набросились на профессора, оскорбившего Путина
22:38В Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессии
22:36У побережья Индонезии произошло землетрясение
Лента новостейМолния
СМИ: при обрушении склада из-за урагана в Иллинойсе погибли шесть человек"Сексуальное рабство": на Украине приготовились к торгу США и РоссииИнвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржахБиолог назвал ранние признаки деменцииПолиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчинуТрамп заявил о некомпетентности Байдена после саммита с ПутинымСМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеЭксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем годуВ Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" РоссииБайден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годыВ Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом годуВ Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИВ Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате КентуккиЛьвова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностьюВ Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиениеАмериканцы набросились на профессора, оскорбившего ПутинаВ Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессииУ побережья Индонезии произошло землетрясение