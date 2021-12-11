https://ria.ru/20211211/zemlyane-1763284786.html

Группа "Земляне" пообещала фанатам новые концерты

Группа "Земляне" пообещала фанатам новые концерты - РИА Новости, 11.12.2021

Группа "Земляне" пообещала фанатам новые концерты

Группа "Земляне" пообещала большие концерты для своих фанатов в 2022 году. 10 декабря коллектив воссоединился в классическом составе на премии "Золотой... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T17:07

2021-12-11T17:07

2021-12-11T17:07

шоубиз

группа "земляне"

музыка

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Группа "Земляне" пообещала большие концерты для своих фанатов в 2022 году. 10 декабря коллектив воссоединился в классическом составе на премии "Золотой Граммофон". На премии группа спела свои шлягеры: "Садовое кольцо" и хит Юрия Антонова "Поверь в мечту", которую исполнили совместно с автором.В интервью РИА Новости Киселев отметил, что в планах коллектива освежить аранжировки группы. "Некоторые старые песни получат свежее звучание. Безусловно, для новогодних программ запишем что-то оригинальное. Но мы не будем много времени уделять этому, потому что люди хотели, чтобы я и Игорь Романов олицетворяли тех самых "Землян", – сказал Киселев. Ранее группа победила в номинации "Возрождение года" на премии Leaders Awards, а их "Трава у дома" стала самой популярной советской песней у молодежи в караоке.

https://ria.ru/20211129/zemlyane-1760385541.html

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группа "земляне", музыка