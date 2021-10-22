https://ria.ru/20211022/zemlyane-1755761358.html

Стала известна самая популярная советская песня в караоке у молодежи

Стала известна самая популярная советская песня в караоке у молодежи - РИА Новости, 22.10.2021

Стала известна самая популярная советская песня в караоке у молодежи

Стала известна самая популярная советская песня у молодежи для исполнения в караоке. По результатам опроса в группе "МДК" в социальной сети "ВКонтакте", это... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:31

2021-10-22T12:31

2021-10-22T12:31

шоубиз

группа "земляне"

машина времени

музыка

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Стала известна самая популярная советская песня у молодежи для исполнения в караоке. По результатам опроса в группе "МДК" в социальной сети "ВКонтакте", это "Трава у дома" группы "Земляне".Недавно основатели коллектива Киселев и Романов объявили о воссоединении. Поклонники группы ждут их совместного выступления на "Золотом граммофоне".Голоса аудитории также были отданы композициям "Белый снег" группы "Верасы", "Поворот" группы "Машина времени", "Все, что в жизни есть у меня" группы "Самоцветы", "Аттракцион" группы "Синяя птица".В комментариях молодежь предлагала свои варианты, среди которых оказались песни "Группа крови" ("Кино") и "На заре" ("Альянс").Недавно под песню "Землян" киноэкипаж фильма "Вызов" отправлялся на космодром Байконур.Возвращение команды проекта также прошло под живое выступление воссоединившейся группы.

https://ria.ru/20210715/leschenko-1741338159.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группа "земляне", машина времени, музыка