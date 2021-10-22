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Шоубиз
https://ria.ru/20211022/zemlyane-1755761358.html
Стала известна самая популярная советская песня в караоке у молодежи
Стала известна самая популярная советская песня в караоке у молодежи - РИА Новости, 22.10.2021
Стала известна самая популярная советская песня в караоке у молодежи
Стала известна самая популярная советская песня у молодежи для исполнения в караоке. По результатам опроса в группе "МДК" в социальной сети "ВКонтакте", это... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:31
2021-10-22T12:31
шоубиз
группа "земляне"
машина времени
музыка
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Стала известна самая популярная советская песня у молодежи для исполнения в караоке. По результатам опроса в группе "МДК" в социальной сети "ВКонтакте", это "Трава у дома" группы "Земляне".Недавно основатели коллектива Киселев и Романов объявили о воссоединении. Поклонники группы ждут их совместного выступления на "Золотом граммофоне".Голоса аудитории также были отданы композициям "Белый снег" группы "Верасы", "Поворот" группы "Машина времени", "Все, что в жизни есть у меня" группы "Самоцветы", "Аттракцион" группы "Синяя птица".В комментариях молодежь предлагала свои варианты, среди которых оказались песни "Группа крови" ("Кино") и "На заре" ("Альянс").Недавно под песню "Землян" киноэкипаж фильма "Вызов" отправлялся на космодром Байконур.Возвращение команды проекта также прошло под живое выступление воссоединившейся группы.
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группа "земляне", машина времени, музыка
12:31 22.10.2021
 
Стала известна самая популярная советская песня в караоке у молодежи

"Трава у дома" стала самой популярной советской песней в караоке у молодежи

© пресс-служба группы "Земляне"Группа "Земляне" выступает на ВДНХ во время возвращения из космоса киноэкипажа
Группа Земляне выступает на ВДНХ во время возвращения из космоса киноэкипажа
© пресс-служба группы "Земляне"
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Стала известна самая популярная советская песня у молодежи для исполнения в караоке. По результатам опроса в группе "МДК" в социальной сети "ВКонтакте", это "Трава у дома" группы "Земляне".
"Смысл нашего творчества в том и состоит, чтобы молодые люди знали и пели наши песни. Это дарит нам вдохновение и придает сил. Есть песни модные, а есть вечные. Вот вам и ответ", – прокомментировал итоги опроса барабанщик группы Владимир Киселев.
Недавно основатели коллектива Киселев и Романов объявили о воссоединении. Поклонники группы ждут их совместного выступления на "Золотом граммофоне".

"Я очень рад видеть результаты опроса. "Земляне" со дня основания обращались ко всем аудиториям. Кому-то нравились наши тексты, кто-то ценил аранжировки и стиль. Не зря мы воссоединились с Володей. Не в наших правилах бросать своих поклонников. Продолжать выступать – это миссия "Землян"!" – сказал гитарист Игорь Романов.

Голоса аудитории также были отданы композициям "Белый снег" группы "Верасы", "Поворот" группы "Машина времени", "Все, что в жизни есть у меня" группы "Самоцветы", "Аттракцион" группы "Синяя птица".
В комментариях молодежь предлагала свои варианты, среди которых оказались песни "Группа крови" ("Кино") и "На заре" ("Альянс").
Недавно под песню "Землян" киноэкипаж фильма "Вызов" отправлялся на космодром Байконур.
Возвращение команды проекта также прошло под живое выступление воссоединившейся группы.
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