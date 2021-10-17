https://ria.ru/20211017/zemlyane-1754954997.html

Возвращение киноэкипажа прошло под "Траву у дома" группы "Земляне"

Возвращение киноэкипажа прошло под "Траву у дома" группы "Земляне" - РИА Новости, 17.10.2021

Возвращение киноэкипажа прошло под "Траву у дома" группы "Земляне"

Возвращение киноэкипажа прошло под живое выступление воссоединившейся группы "Земляне", артисты исполнили песню "Трава у дома", для этого к коллективу вернулся... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T22:52

2021-10-17T22:52

2021-10-17T22:52

культура

группа "земляне"

новости культуры

полет первого "киноэкипажа" в космос

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Возвращение киноэкипажа прошло под живое выступление воссоединившейся группы "Земляне", артисты исполнили песню "Трава у дома", для этого к коллективу вернулся гитарист Игорь Романов, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы "Земляне"."Ради этого полета мы объединились с Володей Киселевым — не смогли остаться в стороне. Это по-настоящему исторический момент. Первый Канал в космосе! Ребята, спасибо вам за толчок к нашему воссоединению. Мы здесь, так как не могли остаться в стороне. С нашей песней экипаж улетел и с ней приземлился", - приводятся в сообщении слова Игоря Романова.Добавляется, что концерт устроили на площадке ВДНХ у ракеты "Восток"."Съемочная группа действительно улетала под "Траву у дома". Начало их миссии стало грандиозным событием, однако возвращение домой — настоящий праздник", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754945040.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группа "земляне", новости культуры, полет первого "киноэкипажа" в космос