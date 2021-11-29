https://ria.ru/20211129/zemlyane-1760385541.html

"Земляне": наши старые песни зазвучат по-новому

"Земляне": наши старые песни зазвучат по-новому - РИА Новости, 29.11.2021

"Земляне": наши старые песни зазвучат по-новому

рассказали, когда музыканты выйдут на большую сцену и будут ли у легендарной советской группы новые хиты. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T08:00

2021-11-29T08:00

2021-11-29T07:59

шоубиз

ссср

юрий антонов

владимир киселев (предприниматель)

группа "земляне"

игорь романов

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Роман Харрасов. "Земляне" воссоединились после многолетней паузы и готовят сюрпризы для фанатов. В эксклюзивном интервью РИА Новости основатели коллектива Владимир Киселев и Игорь Романов рассказали, когда музыканты выйдут на большую сцену и будут ли у легендарной советской группы новые хиты. "Земляне" вернулись: почему именно сейчас?— Почему именно сейчас вы решили воссоединиться?Игорь Романов (И. Р.): Идея, естественно, пришла Володе Киселеву — он всегда был вдохновителем. И, как в 1978-м, нас, молодых выпускников училища Римского-Корсакова, пригласил создать новую группу, которая впоследствии стала называться "Землянами", — так и теперь. А мы всегда поддерживаем его музыкально.Владимир Киселев (В. К.): Просто пришло время. Тем более нам уже много лет и если не сейчас, то когда?— "Трава у дома" стала хитом не для одного поколения. И у нас в стране, и на территории бывшего СССР. В чем секрет такого успеха, как вы думаете?В. К.: В том, что она качественная. Нельзя заставить 300 миллионов русскоговорящих слушать плохую песню. Если композиция вышла на рынок и стала хитом, объяснить это невозможно. Нет рецепта. Иначе каждый день бы писали стопроцентные шлягеры.И. Р.: Техническое оборудование, которым мы пользовались в то время, позволяло делать достаточно интересные, яркие шоу на сцене. И потом, наверное, музыкальное мастерство, которым мы обладали, опять же, было высоким для той эпохи.В. К.: Но я надеюсь, что нас помнят не только по этой композиции. Есть еще один закон в шоу-бизнесе: после суперхита, как правило, исполнитель ничего не добивается. Самое приятное, что мы после "Травы у дома" это опровергли. У нас была, например, песня "Путь домой", она тоже хорошо пошла в народ.— Как появилась "Трава у дома"? Вы понимали, какой эффект она может произвести, когда тема космоса в СССР была мегапопулярной?В. К.: Не буду никого обманывать. Мы делали просто очередную песню, хотя да, это был спецзаказ ко Дню космонавтики. В 1983-м у нас — по несколько концертов в день и отвлекаться на что-то большее не было времени."Траву у дома" мы сделали за три-четыре дня во время репетиций сборной программы в "Олимпийском". То есть это был для нас более свободный период, менее выжигающий физически и морально. А уже в Алма-Ате на "Песне года" сняли эту композицию на ТВ."Земляне" в XXI веке — Услышим ли мы новые хиты "Землян"? В. К.: Некоторые старые песни получат свежее звучание. Безусловно, для новогодних программ запишем что-то оригинальное. Но мы не будем много времени уделять этому, потому что люди хотели, чтобы я и Романов олицетворяли тех самых "Землян".И. Р.: Вообще у нас аудитория очень разная. До сих пор наши песни, такие как "Трава у дома", "Поверь в мечту", занимают первые места в караоке. А туда, как вы понимаете, ходит много молодежи. Поэтому, мне кажется, и те, кто раньше слушал "Землян", и те, кто узнал их уже сейчас, должны прийти на наши концерты.— В группе "Земляне" было много участников. А сейчас вас только двое из старого состава?В. К.: Мы не ставили цель собрать всех. У истоков группы стояли я и Игорь. Основные песни и аранжировки тоже написали мы. Но к нам присоединился наш гуру — Борис Аксенов из первого состава. Он делал все фоновые аранжировки.Собственно, это классический состав "Землян". Нет только Игоря Дембовского, но мы, честно говоря, его не искали. Так сложилось.Может, мы кого-то и взяли бы, но мне прислали фотографии и аккаунты в социальных сетях: я бы не хотел, чтобы на сцене стояли люди, которые давно ушли на пенсию и выглядят соответствующе.— Мы знаем, что вы появитесь на "Золотом граммофоне". Какие песни исполните и будут ли там новые?В. К.: Произойдет беспрецедентное событие. Юрий Антонов первым получит премию "Легенда поколения". У него будет свой блок песен, во время которого мы вместе с ним исполним "Садовое кольцо" и "Поверь в мечту". С ЮрКиссом он споет "Мечта сбывается". Вишенка на торте — первая за много лет новая песня Антонова, которую он исполнит в дуэте с Григорием Лепсом.

https://ria.ru/20211124/zemlyane-1760634293.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, юрий антонов, владимир киселев (предприниматель), группа "земляне", игорь романов, новости культуры, музыка