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Шоубиз
https://ria.ru/20211129/zemlyane-1760385541.html
"Земляне": наши старые песни зазвучат по-новому
"Земляне": наши старые песни зазвучат по-новому - РИА Новости, 29.11.2021
"Земляне": наши старые песни зазвучат по-новому
рассказали, когда музыканты выйдут на большую сцену и будут ли у легендарной советской группы новые хиты. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T08:00
2021-11-29T07:59
шоубиз
ссср
юрий антонов
владимир киселев (предприниматель)
группа "земляне"
игорь романов
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Роман Харрасов. "Земляне" воссоединились после многолетней паузы и готовят сюрпризы для фанатов. В эксклюзивном интервью РИА Новости основатели коллектива Владимир Киселев и Игорь Романов рассказали, когда музыканты выйдут на большую сцену и будут ли у легендарной советской группы новые хиты. "Земляне" вернулись: почему именно сейчас?— Почему именно сейчас вы решили воссоединиться?Игорь Романов (И. Р.): Идея, естественно, пришла Володе Киселеву — он всегда был вдохновителем. И, как в 1978-м, нас, молодых выпускников училища Римского-Корсакова, пригласил создать новую группу, которая впоследствии стала называться "Землянами", — так и теперь. А мы всегда поддерживаем его музыкально.Владимир Киселев (В. К.): Просто пришло время. Тем более нам уже много лет и если не сейчас, то когда?— "Трава у дома" стала хитом не для одного поколения. И у нас в стране, и на территории бывшего СССР. В чем секрет такого успеха, как вы думаете?В. К.: В том, что она качественная. Нельзя заставить 300 миллионов русскоговорящих слушать плохую песню. Если композиция вышла на рынок и стала хитом, объяснить это невозможно. Нет рецепта. Иначе каждый день бы писали стопроцентные шлягеры.И. Р.: Техническое оборудование, которым мы пользовались в то время, позволяло делать достаточно интересные, яркие шоу на сцене. И потом, наверное, музыкальное мастерство, которым мы обладали, опять же, было высоким для той эпохи.В. К.: Но я надеюсь, что нас помнят не только по этой композиции. Есть еще один закон в шоу-бизнесе: после суперхита, как правило, исполнитель ничего не добивается. Самое приятное, что мы после "Травы у дома" это опровергли. У нас была, например, песня "Путь домой", она тоже хорошо пошла в народ.— Как появилась "Трава у дома"? Вы понимали, какой эффект она может произвести, когда тема космоса в СССР была мегапопулярной?В. К.: Не буду никого обманывать. Мы делали просто очередную песню, хотя да, это был спецзаказ ко Дню космонавтики. В 1983-м у нас — по несколько концертов в день и отвлекаться на что-то большее не было времени."Траву у дома" мы сделали за три-четыре дня во время репетиций сборной программы в "Олимпийском". То есть это был для нас более свободный период, менее выжигающий физически и морально. А уже в Алма-Ате на "Песне года" сняли эту композицию на ТВ."Земляне" в XXI веке — Услышим ли мы новые хиты "Землян"? В. К.: Некоторые старые песни получат свежее звучание. Безусловно, для новогодних программ запишем что-то оригинальное. Но мы не будем много времени уделять этому, потому что люди хотели, чтобы я и Романов олицетворяли тех самых "Землян".И. Р.: Вообще у нас аудитория очень разная. До сих пор наши песни, такие как "Трава у дома", "Поверь в мечту", занимают первые места в караоке. А туда, как вы понимаете, ходит много молодежи. Поэтому, мне кажется, и те, кто раньше слушал "Землян", и те, кто узнал их уже сейчас, должны прийти на наши концерты.— В группе "Земляне" было много участников. А сейчас вас только двое из старого состава?В. К.: Мы не ставили цель собрать всех. У истоков группы стояли я и Игорь. Основные песни и аранжировки тоже написали мы. Но к нам присоединился наш гуру — Борис Аксенов из первого состава. Он делал все фоновые аранжировки.Собственно, это классический состав "Землян". Нет только Игоря Дембовского, но мы, честно говоря, его не искали. Так сложилось.Может, мы кого-то и взяли бы, но мне прислали фотографии и аккаунты в социальных сетях: я бы не хотел, чтобы на сцене стояли люди, которые давно ушли на пенсию и выглядят соответствующе.— Мы знаем, что вы появитесь на "Золотом граммофоне". Какие песни исполните и будут ли там новые?В. К.: Произойдет беспрецедентное событие. Юрий Антонов первым получит премию "Легенда поколения". У него будет свой блок песен, во время которого мы вместе с ним исполним "Садовое кольцо" и "Поверь в мечту". С ЮрКиссом он споет "Мечта сбывается". Вишенка на торте — первая за много лет новая песня Антонова, которую он исполнит в дуэте с Григорием Лепсом.
https://ria.ru/20211124/zemlyane-1760634293.html
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ссср, юрий антонов, владимир киселев (предприниматель), группа "земляне", игорь романов, новости культуры, музыка
08:00 29.11.2021
 

"Земляне": наши старые песни зазвучат по-новому

© Фото : из архива Владимира КиселеваГруппа "Земляне"
Группа Земляне - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : из архива Владимира Киселева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Роман Харрасов. "Земляне" воссоединились после многолетней паузы и готовят сюрпризы для фанатов. В эксклюзивном интервью РИА Новости основатели коллектива Владимир Киселев и Игорь Романов рассказали, когда музыканты выйдут на большую сцену и будут ли у легендарной советской группы новые хиты.
© Фото : из архива Владимира КиселеваГруппа "Земляне"
Группа Земляне - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : из архива Владимира Киселева
Группа "Земляне"

"Земляне" вернулись: почему именно сейчас?

— Почему именно сейчас вы решили воссоединиться?
Игорь Романов (И. Р.): Идея, естественно, пришла Володе Киселеву — он всегда был вдохновителем. И, как в 1978-м, нас, молодых выпускников училища Римского-Корсакова, пригласил создать новую группу, которая впоследствии стала называться "Землянами", — так и теперь. А мы всегда поддерживаем его музыкально.
Владимир Киселев (В. К.): Просто пришло время. Тем более нам уже много лет и если не сейчас, то когда?
— "Трава у дома" стала хитом не для одного поколения. И у нас в стране, и на территории бывшего СССР. В чем секрет такого успеха, как вы думаете?
В. К.: В том, что она качественная. Нельзя заставить 300 миллионов русскоговорящих слушать плохую песню. Если композиция вышла на рынок и стала хитом, объяснить это невозможно. Нет рецепта. Иначе каждый день бы писали стопроцентные шлягеры.
И. Р.: Техническое оборудование, которым мы пользовались в то время, позволяло делать достаточно интересные, яркие шоу на сцене. И потом, наверное, музыкальное мастерство, которым мы обладали, опять же, было высоким для той эпохи.
В. К.: Но я надеюсь, что нас помнят не только по этой композиции. Есть еще один закон в шоу-бизнесе: после суперхита, как правило, исполнитель ничего не добивается. Самое приятное, что мы после "Травы у дома" это опровергли. У нас была, например, песня "Путь домой", она тоже хорошо пошла в народ.
— Как появилась "Трава у дома"? Вы понимали, какой эффект она может произвести, когда тема космоса в СССР была мегапопулярной?
В. К.: Не буду никого обманывать. Мы делали просто очередную песню, хотя да, это был спецзаказ ко Дню космонавтики. В 1983-м у нас — по несколько концертов в день и отвлекаться на что-то большее не было времени.
"Траву у дома" мы сделали за три-четыре дня во время репетиций сборной программы в "Олимпийском". То есть это был для нас более свободный период, менее выжигающий физически и морально. А уже в Алма-Ате на "Песне года" сняли эту композицию на ТВ.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкСолист рок-группы "Земляне" Игорь Романов (СССР)
Солист рок-группы Земляне Игорь Романов (СССР) - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Солист рок-группы "Земляне" Игорь Романов (СССР)

"Земляне" в XXI веке

— Услышим ли мы новые хиты "Землян"?
В. К.: Некоторые старые песни получат свежее звучание. Безусловно, для новогодних программ запишем что-то оригинальное. Но мы не будем много времени уделять этому, потому что люди хотели, чтобы я и Романов олицетворяли тех самых "Землян".
И. Р.: Вообще у нас аудитория очень разная. До сих пор наши песни, такие как "Трава у дома", "Поверь в мечту", занимают первые места в караоке. А туда, как вы понимаете, ходит много молодежи. Поэтому, мне кажется, и те, кто раньше слушал "Землян", и те, кто узнал их уже сейчас, должны прийти на наши концерты.
© РИА Новости / Б. Берман / Перейти в фотобанкВокально-инструментальный ансамбль "Земляне" на сцене
Вокально-инструментальный ансамбль Земляне на сцене - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Б. Берман
Перейти в фотобанк
Вокально-инструментальный ансамбль "Земляне" на сцене
— В группе "Земляне" было много участников. А сейчас вас только двое из старого состава?
В. К.: Мы не ставили цель собрать всех. У истоков группы стояли я и Игорь. Основные песни и аранжировки тоже написали мы. Но к нам присоединился наш гуру — Борис Аксенов из первого состава. Он делал все фоновые аранжировки.
Собственно, это классический состав "Землян". Нет только Игоря Дембовского, но мы, честно говоря, его не искали. Так сложилось.
Может, мы кого-то и взяли бы, но мне прислали фотографии и аккаунты в социальных сетях: я бы не хотел, чтобы на сцене стояли люди, которые давно ушли на пенсию и выглядят соответствующе.
— Мы знаем, что вы появитесь на "Золотом граммофоне". Какие песни исполните и будут ли там новые?
В. К.: Произойдет беспрецедентное событие. Юрий Антонов первым получит премию "Легенда поколения". У него будет свой блок песен, во время которого мы вместе с ним исполним "Садовое кольцо" и "Поверь в мечту". С ЮрКиссом он споет "Мечта сбывается". Вишенка на торте — первая за много лет новая песня Антонова, которую он исполнит в дуэте с Григорием Лепсом.
Группа Земляне
24 ноября, 23:08Шоубиз
"Земляне" победили в номинации "Возрождение года" на Leaders Awards
 
ШоубизСССРЮрий АнтоновВладимир Киселев (предприниматель)Группа "Земляне"Игорь РомановНовости культурыМузыка
 
 
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