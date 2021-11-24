https://ria.ru/20211124/zemlyane-1760634293.html

"Земляне" победили в номинации "Возрождение года" на Leaders Awards

"Земляне" победили в номинации "Возрождение года" на Leaders Awards - РИА Новости, 24.11.2021

"Земляне" победили в номинации "Возрождение года" на Leaders Awards

Группа "Земляне" победила в номинации "Возрождение года" на премии Leaders Awards, награждение прошло в среду в московском концертном зале "Мир". РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T23:08

2021-11-24T23:08

2021-11-24T23:08

шоубиз

антон шкаплеров

международная космическая станция (мкс)

группа "земляне"

игорь романов

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Группа "Земляне" победила в номинации "Возрождение года" на премии Leaders Awards, награждение прошло в среду в московском концертном зале "Мир".О победе "Землян" объявил Герой России Антон Шкаплеров в видеообращении, записанном на Международной космической станции. "Земляне" получили награду как самый яркий воссоединившийся музыкальный союз последнего года. На церемонии они исполнили свой хит "Трава у дома"."Поздравляю наших поклонников с этой премией! Это наша общая заслуга. Как и много лет назад фанаты просят исполнить старые-добрые хиты, такие как "Маленький кораблик", "Красный конь", "Каскадеры". Мы неизменно встречаем на сцене теплый прием, и любовь публики для нас всегда главная награда", – сказал гитарист группы Игорь Романов.Ранее стала известна самая популярная советская песня у молодежи для исполнения в караоке. По результатам опроса в группе "МДК" в социальной сети "ВКонтакте", это "Трава у дома" группы "Земляне".

https://ria.ru/20211118/kontsert-1759689969.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шкаплеров, международная космическая станция (мкс), группа "земляне", игорь романов