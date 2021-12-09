https://ria.ru/20211209/mvd-1762921701.html

В Петербурге задержали группировку коллекторов-вымогателей

В Петербурге задержали группировку коллекторов-вымогателей - РИА Новости, 09.12.2021

В Петербурге задержали группировку коллекторов-вымогателей

Сотрудники полиции задержали в Петербурге коллекторов, вымогавших деньги в разных регионах России, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:23

2021-12-09T13:23

2021-12-09T13:23

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Петербурге коллекторов, вымогавших деньги в разных регионах России, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, подозреваемые угрожали должникам, заклеивали дверные замки, делали нецензурные надписи в парадных."Установлено не менее 30 эпизодов преступной деятельности указанной группы, совершенные на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти, и не менее десяти эпизодов в иных регионах России", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (Вымогательство).

https://ria.ru/20211126/dolzhniki-1760818865.html

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия