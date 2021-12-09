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В Петербурге задержали группировку коллекторов-вымогателей
В Петербурге задержали группировку коллекторов-вымогателей - РИА Новости, 09.12.2021
В Петербурге задержали группировку коллекторов-вымогателей
Сотрудники полиции задержали в Петербурге коллекторов, вымогавших деньги в разных регионах России, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:23
2021-12-09T13:23
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Петербурге коллекторов, вымогавших деньги в разных регионах России, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, подозреваемые угрожали должникам, заклеивали дверные замки, делали нецензурные надписи в парадных."Установлено не менее 30 эпизодов преступной деятельности указанной группы, совершенные на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти, и не менее десяти эпизодов в иных регионах России", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (Вымогательство).
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия
13:23 09.12.2021
 
В Петербурге задержали группировку коллекторов-вымогателей

Полиция задержала в Петербурге группировку коллекторов-вымогателей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Петербурге коллекторов, вымогавших деньги в разных регионах России, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Санкт-Петербурге сотрудниками ГУМВД совместно с УФСБ задержана организованная группа в составе пяти человек, в возрасте от 23 до 45 лет, причастная к незаконной коллекторской деятельности, а также к совершению серии вымогательств на территории региона и иных субъектах Российской Федерации", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, подозреваемые угрожали должникам, заклеивали дверные замки, делали нецензурные надписи в парадных.
"Установлено не менее 30 эпизодов преступной деятельности указанной группы, совершенные на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти, и не менее десяти эпизодов в иных регионах России", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (Вымогательство).
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