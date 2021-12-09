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https://ria.ru/20211209/migranty-1762951817.html
Мигранты должны приезжать в Россию, зная язык и законы, заявил Путин
Мигранты должны приезжать в Россию, зная язык и законы, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2021
Мигранты должны приезжать в Россию, зная язык и законы, заявил Путин
Владимир Путин отметил, что мигранты должны приезжать в Россию уже со знанием языка и законов, этот вопрос нужно прорабатывать со странами СНГ. С таким... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:22
2021-12-09T18:53
россия
экономика
общество
ташкент
москва
владимир путин
снг
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Путин отметил, что мигранты должны приезжать в Россию уже со знанием языка и законов, этот вопрос нужно прорабатывать со странами СНГ. С таким заявлением он выступил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Президент назвал этот вопрос одним из важнейших в социальной и экономической сфере."Вот вы сказали, что расчетов по тому, сколько нужно нам иностранной рабочей силы, нет. Это не совсем так. В целом такие расчеты делаются, особенно по стройке. Мне (вице-премьер. — Прим. ред.) Хуснуллин Марат Шакирзянович докладывал неоднократно о потребности строительного комплекса, строительного сектора экономики в иностранной рабочей силе", — сказал российский лидер.При этом президент подчеркнул важность адаптации мигрантов и отметил, что полностью согласен "с теми, кто высказывает озабоченность на этот счет"."Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, наших обычаев", — отметил Путин.По его словам, Россия довольно подробно разговаривает об этом с коллегами из стран содружества, в частности, недавно готовность содействовать высказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев."И такая работа налаживается и с другими нашими партнерами: и с Таджикистаном, и с Кыргызстаном, и с Казахстаном — поэтому это находится уже сейчас в поле нашего зрения, но это не значит, что там все завершено, совсем наоборот, это только самое начало", — подчеркнул Путин.В начале декабря заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что доля мигрантов в этой отрасли снизилась на 40 процентов. При этом в целом по всей России за год поток мигрантов из стран ЕАЭС вырос в три раза по сравнению с предыдущим.
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Путин: "Мигранты должны готовиться к поездке в нашу страну"
Владимир Путин отметил, что мигранты должны приезжать в Россию уже со знанием языка и законов, этот вопрос нужно прорабатывать со странами СНГ. С таким заявлением он выступил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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россия, экономика, общество, ташкент, москва, владимир путин, снг, петр бирюков, евразийский экономический союз, шавкат мирзиеев
15:22 09.12.2021 (обновлено: 18:53 09.12.2021)
 
Мигранты должны приезжать в Россию, зная язык и законы, заявил Путин

Президент Путин: мигранты должны приезжать в Россию уже со знанием языка и законов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Путин отметил, что мигранты должны приезжать в Россию уже со знанием языка и законов, этот вопрос нужно прорабатывать со странами СНГ. С таким заявлением он выступил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент назвал этот вопрос одним из важнейших в социальной и экономической сфере.
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"Вот вы сказали, что расчетов по тому, сколько нужно нам иностранной рабочей силы, нет. Это не совсем так. В целом такие расчеты делаются, особенно по стройке. Мне (вице-премьер. — Прим. ред.) Хуснуллин Марат Шакирзянович докладывал неоднократно о потребности строительного комплекса, строительного сектора экономики в иностранной рабочей силе", — сказал российский лидер.
При этом президент подчеркнул важность адаптации мигрантов и отметил, что полностью согласен "с теми, кто высказывает озабоченность на этот счет".
"Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, наших обычаев", — отметил Путин.
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По его словам, Россия довольно подробно разговаривает об этом с коллегами из стран содружества, в частности, недавно готовность содействовать высказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
"И такая работа налаживается и с другими нашими партнерами: и с Таджикистаном, и с Кыргызстаном, и с Казахстаном — поэтому это находится уже сейчас в поле нашего зрения, но это не значит, что там все завершено, совсем наоборот, это только самое начало", — подчеркнул Путин.
В начале декабря заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что доля мигрантов в этой отрасли снизилась на 40 процентов. При этом в целом по всей России за год поток мигрантов из стран ЕАЭС вырос в три раза по сравнению с предыдущим.
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РоссияЭкономикаОбществоТашкентМоскваВладимир ПутинСНГПетр БирюковЕвразийский экономический союзШавкат Мирзиеев
 
 
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