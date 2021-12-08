https://ria.ru/20211208/vakansii-1762678313.html

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России - РИА Новости, 08.12.2021

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Коммерческий директор в сфере розничных продаж стал самой высокооплачиваемой вакансией в России из предложенных в декабре, говорится в исследовании... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T06:20

2021-12-08T06:20

2021-12-08T10:23

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пермь

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Коммерческий директор в сфере розничных продаж стал самой высокооплачиваемой вакансией в России из предложенных в декабре, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.На втором месте — предложение для разработчика веб-приложений в Казани, которому готовы платить от 360 тысяч рублей в месяц, а также квартальные и годовые бонусы. Работа удаленная, поэтому кандидаты могут быть из разных регионов; сама компания гарантирует гибкий график, обучение и медицинскую страховку.IT-специалисту в области больших данных и машинного обучения, которого ищут в Екатеринбурге, готовы платить от 250 тысяч рублей с возможностью повышения этой суммы. Из бонусов — бесплатные билеты на футбол и хоккей, а также в спортзал, терапевт и стоматолог в офисе, гибкий график и помощь с переездом для иногородних.Главный инженер по поставкам оборудования в Красноярске может рассчитывать на 90 тысяч рублей в месяц, разработчику на языке программирования Elixir в Санкт-Петербурге предлагают 280 тысяч, а программисту в Воронеже — 350 тысяч рублей. В Перми и Самаре среди высокооплачиваемых позиций — вакансии врачей со ставками 80 тысяч и 90 тысяч рублей в месяц соответственно.Так, маляру-штукатуру в Омске с опытом работы от года готовы платить 100 тысяч в месяц, шеф-повар в Воронеже может претендовать минимум на 80 тысяч рублей, вакансия электрика в Казани указана с окладом 60 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211203/rabota-1761947836.html

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краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, пермь, воронеж, краснодар, россия, навигатор абитуриента, кем стать