06:20 08.12.2021 (обновлено: 10:23 08.12.2021)
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
SuperJob: самой оплачиваемой вакансией в России стала должность коммерческого директора
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Коммерческий директор в сфере розничных продаж стал самой высокооплачиваемой вакансией в России из предложенных в декабре, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Самая высокооплачиваемая вакансия — коммерческий директор с зарплатой от 500 тысяч рублей в месяц. От успешного кандидата ожидают большого опыта в сфере розничных продаж и электронной коммерции", — сообщается в материалах.
На втором месте — предложение для разработчика веб-приложений в Казани, которому готовы платить от 360 тысяч рублей в месяц, а также квартальные и годовые бонусы. Работа удаленная, поэтому кандидаты могут быть из разных регионов; сама компания гарантирует гибкий график, обучение и медицинскую страховку.
IT-специалисту в области больших данных и машинного обучения, которого ищут в Екатеринбурге, готовы платить от 250 тысяч рублей с возможностью повышения этой суммы. Из бонусов — бесплатные билеты на футбол и хоккей, а также в спортзал, терапевт и стоматолог в офисе, гибкий график и помощь с переездом для иногородних.
Главный инженер по поставкам оборудования в Красноярске может рассчитывать на 90 тысяч рублей в месяц, разработчику на языке программирования Elixir в Санкт-Петербурге предлагают 280 тысяч, а программисту в Воронеже — 350 тысяч рублей. В Перми и Самаре среди высокооплачиваемых позиций — вакансии врачей со ставками 80 тысяч и 90 тысяч рублей в месяц соответственно.
"Крупнейшим городам нужны и представители рабочих профессий. Вакансии квалифицированных рабочих вошли в топ зарплатных предложений в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске. Зарплатный диапазон — от 60 до 100 тысяч рублей в месяц в зависимости от специализации и опыта", — говорится в исследовании.
Так, маляру-штукатуру в Омске с опытом работы от года готовы платить 100 тысяч в месяц, шеф-повар в Воронеже может претендовать минимум на 80 тысяч рублей, вакансия электрика в Казани указана с окладом 60 тысяч рублей.