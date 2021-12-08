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Сенатор прокомментировал заявления США после переговоров Путина и Байдена
Сенатор прокомментировал заявления США после переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 08.12.2021
Сенатор прокомментировал заявления США после переговоров Путина и Байдена
У США сложная политическая система, которая не является цельной властью, "правая рука не знает, что делает левая", сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:19
2021-12-08T12:19
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
совет федерации рф
сергей цеков
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. У США сложная политическая система, которая не является цельной властью, "правая рука не знает, что делает левая", сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя ряд жестких заявлений госдепартамента после переговоров президентов России и США.В госдепартаменте США заявили, что Россия по-прежнему якобы готовится к нападению на Украину. Кроме того, по мнению американских политиков, российский лидер Владимир Путин стремится восстановить Советский Союз."Американские власти не являются цельной политической властью. У них правая рука не знает, что делает левая. Они очень ориентируются на общественное мнение внутри страны", - сказал Цеков РИА Новости в среду.По его словам, после переговоров глав государств в западных СМИ появилась критика действий Джо Байдена из-за того, что он слишком мягко и доброжелательно начал переговоры с российским президентом.Он отметил, что США - это государство, которое может сегодня говорить одно, завтра - другое, послезавтра - третье."Сам факт встречи президентов - это хорошо. Насколько мы знаем из наших источников, она была доброжелательной, без бряцания оружием, без угроз", - сказал Цеков.По словам законодателя, Россия очертила "красные линии", за которые, по ее мнению, заступать не стоит.Цеков выразил надежду, что разговор двух президентов позволит обеспечить позитивное развитие с точки зрения обеспечения международной безопасности, которую регулярно нарушают именно западные партнеры. Он также полагает, что общения российского и американского лидеров продолжатся.
https://ria.ru/20211207/evakuatsiya-1762623241.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, совет федерации рф, сергей цеков, россия
12:19 08.12.2021
 
Сенатор прокомментировал заявления США после переговоров Путина и Байдена

Сенатор Цеков: власти США очень ориентируются на общественное мнение внутри страны

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. У США сложная политическая система, которая не является цельной властью, "правая рука не знает, что делает левая", сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя ряд жестких заявлений госдепартамента после переговоров президентов России и США.
В госдепартаменте США заявили, что Россия по-прежнему якобы готовится к нападению на Украину. Кроме того, по мнению американских политиков, российский лидер Владимир Путин стремится восстановить Советский Союз.
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"Американские власти не являются цельной политической властью. У них правая рука не знает, что делает левая. Они очень ориентируются на общественное мнение внутри страны", - сказал Цеков РИА Новости в среду.
По его словам, после переговоров глав государств в западных СМИ появилась критика действий Джо Байдена из-за того, что он слишком мягко и доброжелательно начал переговоры с российским президентом.
"Некоторые руководители в США отреагировали на общественное мнение, начали доказывать, что они все делают жестко и правильно", - подчеркнул законодатель.
Он отметил, что США - это государство, которое может сегодня говорить одно, завтра - другое, послезавтра - третье.
"Сам факт встречи президентов - это хорошо. Насколько мы знаем из наших источников, она была доброжелательной, без бряцания оружием, без угроз", - сказал Цеков.
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По словам законодателя, Россия очертила "красные линии", за которые, по ее мнению, заступать не стоит.
"Мы, крымчане, обратили внимание на то, что хотя и обсуждалась тема Украины, про Крым не говорили. Это значит, что и в США понимают, что тема Крыма закрыта", - подчеркнул он.
Цеков выразил надежду, что разговор двух президентов позволит обеспечить позитивное развитие с точки зрения обеспечения международной безопасности, которую регулярно нарушают именно западные партнеры. Он также полагает, что общения российского и американского лидеров продолжатся.
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