https://ria.ru/20211208/simptom-1762675863.html

Необычный симптом "омикрона"

Назван "необычный" симптом "омикрона" - РИА Новости, 08.12.2021

Необычный симптом "омикрона"

"Необычная" сыпь может проявляться у детей, заразившихся "омикрон"-штаммом коронавируса, об этом в эфире Sky News заявил британский врач Дэвид Ллойд. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T05:00

2021-12-08T05:00

2021-12-08T07:01

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. "Необычная" сыпь может проявляться у детей, заразившихся "омикрон"-штаммом коронавируса, об этом в эфире Sky News заявил британский врач Дэвид Ллойд.Как отметил медик, существуют некоторые различия в симптомах у детей, заразившихся "омикроном", по сравнению с взрослыми. "Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь", - сказал он.Ллойд подчеркнул, что у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания, однако, по его словам, "до 15 процентов детей с "омикроном" сталкиваются с сыпью, необычной сыпью".Врач добавил, что медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса. "Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как "дельта", и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные", - заключил специалист.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ria.ru/20211208/skorost-1762673672.html

https://ria.ru/20211207/shtamm-1762613970.html

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в мире, ботсвана, юар, великобритания, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса