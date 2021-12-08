05:00 08.12.2021 (обновлено: 07:01 08.12.2021)
Назван "необычный" симптом "омикрона"
Британский врач Ллойд сообщил о необычной сыпи у 15% заразившихся штаммом "омикрон" детей
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. "Необычная" сыпь может проявляться у детей, заразившихся "омикрон"-штаммом коронавируса, об этом в эфире Sky News заявил британский врач Дэвид Ллойд.
Как отметил медик, существуют некоторые различия в симптомах у детей, заразившихся "омикроном", по сравнению с взрослыми. "Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь", - сказал он.
Ллойд подчеркнул, что у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания, однако, по его словам, "до 15 процентов детей с "омикроном" сталкиваются с сыпью, необычной сыпью".
Врач добавил, что медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса. "Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как "дельта", и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные", - заключил специалист.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.