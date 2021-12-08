https://ria.ru/20211208/sholts-1762758729.html

Кабмин ФРГ сообщил, какие столицы посетит Шольц с инаугурационным визитом

Кабмин ФРГ сообщил, какие столицы посетит Шольц с инаугурационным визитом - РИА Новости, 08.12.2021

Кабмин ФРГ сообщил, какие столицы посетит Шольц с инаугурационным визитом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправится 10 декабря в Париж и Брюссель с инаугурационными визитами, он намерен провести встречи с президентом Франции Эммануэлем... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:38

2021-12-08T14:38

2021-12-08T16:58

в мире

париж

германия

брюссель

олаф шольц

евросоюз

нато

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БЕРЛИН, 8 дек – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправится 10 декабря в Париж и Брюссель с инаугурационными визитами, он намерен провести встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссией Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом."В Париже федерального канцлера Шольца с воинскими почестями принимает президент Эммануэль Макрон. Первый визит канцлера Шольца за границу является выражением тесных связей и дружбы между Германией и Францией. Обсуждение будет сосредоточено на двусторонних, международных и европейских темах", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.На встрече с фон дер Ляйеном и Мишелем в Брюсселе "основное внимание будет уделено подготовке к заседанию Совета ЕС на следующей неделе", а на переговорах со Столтенбергом "будет подчеркнута важность альянса для германской, европейской и трансатлантической безопасности", говорится в сообщении.Шольц назначен президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером на пост нового канцлера Германии, ранее новый глава правительства был избран на заседании немецкого бундестага, получив абсолютное большинство голосов.

https://ria.ru/20211208/sholts-1762725666.html

париж

германия

брюссель

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в мире, париж, германия, брюссель, олаф шольц, евросоюз, нато