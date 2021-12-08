Кабмин ФРГ сообщил, какие столицы посетит Шольц с инаугурационным визитом

Канцлер ФРГ Шольц 10 декабря посетит Париж и Брюссель, а также штаб-квартиры ЕС и НАТО
"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому", — пообещал Олаф Шольц.
"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому", — пообещал Олаф Шольц.
Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.
Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.
Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ и сменил на этом посту Ангелу Меркель, которая находилась у власти 16 лет.
Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ и сменил на этом посту Ангелу Меркель, которая находилась у власти 16 лет.
Ангелу Меркель в бундестаге встретили стоя и приветствовали аплодисментами.
Ангелу Меркель в бундестаге встретили стоя и приветствовали аплодисментами.
63-летний Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии на утреннем заседании бундестага. В голосовании участвовали 707 депутатов, "за" высказались 395.
63-летний Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии на утреннем заседании бундестага. В голосовании участвовали 707 депутатов, "за" высказались 395.
После избрания Шольц был назначен на должность президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
После избрания Шольц был назначен на должность президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Церемония прошла в резиденции главы государства. Затем Шольц вернулся в парламент.
Церемония прошла в резиденции главы государства. Затем Шольц вернулся в парламент.
В этот же день присягу приняли министры нового правительства Германии.
"Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому", — пообещал Олаф Шольц.
Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.
Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ и сменил на этом посту Ангелу Меркель, которая находилась у власти 16 лет.
Ангелу Меркель в бундестаге встретили стоя и приветствовали аплодисментами.
63-летний Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии на утреннем заседании бундестага. В голосовании участвовали 707 депутатов, "за" высказались 395.
После избрания Шольц был назначен на должность президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Церемония прошла в резиденции главы государства. Затем Шольц вернулся в парламент.
В этот же день присягу приняли министры нового правительства Германии.