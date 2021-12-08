Новый канцлер Германии Олаф Шольц.

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Текст присяги заканчивается фразой "Да поможет мне Бог", которую политики могут использовать на свое усмотрение. Новый канцлер, называющий себя нерелигиозным человеком, эти слова опустил. Он второй после Герхарда Шредера, кто так сделал.