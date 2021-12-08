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Заксобрание Петербурга поддержало введение QR-кодов в общественных местах

Заксобрание Петербурга поддержало введение QR-кодов в общественных местах - РИА Новости, 08.12.2021

Заксобрание Петербурга поддержало введение QR-кодов в общественных местах

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании в среду поддержали внесение изменений в федеральный закон по санитарно-эпидемическому... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:12

2021-12-08T15:12

2021-12-08T15:12

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общество

санкт-петербург

законодательное собрание г. санкт-петербурга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании в среду поддержали внесение изменений в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский."За" – 34, воздержался – 1, "против" – 13. Проект постановления (о проекте федерального закона о внесении изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения – ред.) принят в целом", - сказал Бельский на заседании, которое транслируется на сайте законодательного собрания.Принятию соответствующего проекта предшествовала дискуссия, в ходе которой ряд парламентариев выступил против использования QR-кодов в общественных местах, но в пользу массовой вакцинации и широкой разъяснительной работы с населением."Я не антиваксер, я сам тяжело болел в прошлом году, я вакцинирован и буду вакцинироваться. Кроме того, я не считаю, что нашей планетой управляет правительство рептилоидов, и следствием этого являются QR-коды и сам коронавирус. Но в ключе рассматриваемого проекта постановления я бы хотел обратить внимание… (на то, что) в нашем обществе категорически разучились убедительно разговаривать друг с другом… К сожалению, это относится и к власти… Власть разучилась… разговаривать с людьми, позитивно убеждать их", - отметил депутат Александр Рассудов, представляющий фракцию КПРФ.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.

https://ria.ru/20211208/antitela-1762707882.html

https://ria.ru/20211206/qr-kod-1762453152.html

https://ria.ru/20211113/qr-kod-1758883970.html

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