https://ria.ru/20211208/peterburg-1762715252.html
В Петербурге не исключили ухудшения ситуации c коронавирусом в 2022 году
В Петербурге не исключили ухудшения ситуации c коронавирусом в 2022 году - РИА Новости, 08.12.2021
В Петербурге не исключили ухудшения ситуации c коронавирусом в 2022 году
Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец не исключает ухудшения эпидемиологической ситуации в городе в 2022 году из-за... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:41
2021-12-08T11:41
2021-12-08T11:41
распространение коронавируса
санкт-петербург
юар
александр беглов
воз
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец не исключает ухудшения эпидемиологической ситуации в городе в 2022 году из-за выявления нового штамма коронавируса."Я выражаю надежду, что ситуация в следующем году изменится в лучшую сторону либо не ухудшится, но мы с вами видим, что в европейских странах, где достаточно большое число вакцинированных, к сожалению, мы сейчас наблюдаем существенный подъем (заболеваемости коронавирусом – ред.). Я… рассчитываю, что все-таки такого подъема у нас не произойдет, но не исключаю (его), в том числе с выявлением нового штамма вируса", - сказал Лисовец на заседании городского парламента, которое транслируется на сайте законодательного собрания.Глава комздрава также не исключил, что в 2022 году городские власти продолжат строительство стационаров-трансформеров, которые оперативно перепрофилируются под прием заболевших COVID-19, за счет резервного фонда правительства Петербурга."Отвлекать всякий раз ежемесячно 7-8-9-10 тысяч коек специализированных стационаров для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией – тоже не самый лучший вариант, потому что мы тем самым ограничиваем оказание медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями", - отметил Лисовец.В понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что коэффициент распространения COVID-19 в городе вновь поднялся выше 1. По его оценке, эпидситуация остается напряженной, но контролируемой.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.
https://ria.ru/20211208/koronavirusy-1762672187.html
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санкт-петербург, юар, александр беглов, воз, коронавирус covid-19
В Петербурге не исключили ухудшения ситуации c коронавирусом в 2022 году
Комздрав Петербурга не исключил ухудшения ситуации c COVID-19 в 2022 году из-за "омикрона"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости.
Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
Дмитрий Лисовец не исключает ухудшения эпидемиологической ситуации в городе в 2022 году из-за выявления нового штамма коронавируса.
"Я выражаю надежду, что ситуация в следующем году изменится в лучшую сторону либо не ухудшится, но мы с вами видим, что в европейских странах, где достаточно большое число вакцинированных, к сожалению, мы сейчас наблюдаем существенный подъем (заболеваемости коронавирусом – ред.). Я… рассчитываю, что все-таки такого подъема у нас не произойдет, но не исключаю (его), в том числе с выявлением нового штамма вируса", - сказал Лисовец на заседании городского парламента, которое транслируется на сайте законодательного собрания.
Глава комздрава также не исключил, что в 2022 году городские власти продолжат строительство стационаров-трансформеров, которые оперативно перепрофилируются под прием заболевших COVID-19, за счет резервного фонда правительства Петербурга.
"Отвлекать всякий раз ежемесячно 7-8-9-10 тысяч коек специализированных стационаров для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией – тоже не самый лучший вариант, потому что мы тем самым ограничиваем оказание медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями", - отметил Лисовец.
В понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов
сообщал, что коэффициент распространения COVID-19 в городе вновь поднялся выше 1. По его оценке, эпидситуация остается напряженной, но контролируемой.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР
, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ
назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.