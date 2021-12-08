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Межгосударственные отношения России и Греции

Межгосударственные отношения России и Греции - РИА Новости, 08.12.2021

Межгосударственные отношения России и Греции

Официальные отношения между Грецией и Россией были установлены 18 сентября (6 сентября по старому стилю) 1828 года. Россия оказала активное содействие... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T04:02

2021-12-08T04:02

2021-12-08T04:02

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Официальные отношения между Грецией и Россией были установлены 18 сентября (6 сентября по старому стилю) 1828 года. Россия оказала активное содействие становлению молодого греческого государства. После Октябрьской революции 1917 года дипломатические отношения между двумя странами были прерваны и восстановлены 8 марта 1924 года. 27 декабря 1991 года Греция признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР.Основополагающим документом в российско-греческих отношениях является Договор о дружбе и сотрудничестве (подписан в июне 1993 года в ходе визита президента России Бориса Ельцина в Грецию, вступил в силу 8 сентября 1995 года).Поддерживается активный политический диалог на высшем и высоких уровнях.Между странами поддерживается активный политический диалог на высшем и высоких уровнях. В январе 2016 года в Москве состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Греции Прокописом Павлопулосом. 27-28 мая 2016 года Путин посетил Грецию с официальным визитом, во время которого встретился с Павлопулосом, провел переговоры с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, принял участие в открытии выставки иконы Андрея Рублева "Вознесение", а также в мероприятиях на Афоне, приуроченных к 1000-летию русского монашеского присутствия на Святой горе. 14 мая 2017 года в Пекине (Китай) "на полях" Международного форума "Один пояс, один путь" состоялась беседа Путина с Ципрасом. 7 декабря 2018 года в ходе рабочего визита в Москву Ципрас провел переговоры с Путиным и председателем правительства России (2012-2020) Дмитрием Медведевым, на которых обсуждались перспективы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.24-25 марта 2021 года председатель правительства России Михаил Мишустин находился в Афинах (Греция) для участия в мероприятиях по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной борьбы.В ходе визита состоялись его переговоры с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, а также мэром Афин Константиносом Бакояннисом.В ходе визита Михаил Мишустин был награжден Золотой медалью почета города Афин. Регулярный характер имеют контакты на уровне министров иностранных дел и политические консультации между МИДами двух стран. 6 ноября 2019 года состоялись переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом. "На полях" Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля 2020 года прошла очередная встреча министров иностранных дел.26 октября 2020 года состоялся рабочий визит Сергея Лаврова в Афины, в ходе которого состоялись встречи с премьер-министром Греции Мицотакисом, министром иностранных дел Греции Дендиасом, а также главой оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил" (СИРИЗА) Алексисом Ципрасом. 24 мая 2021 года в Сочи состоялись переговоры министра иностранных дел РФ Лаврова с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, который посетил Россию с рабочим визитом. Ведется активное сотрудничество по линии министерств и ведомств.Россия и Греция активно взаимодействуют в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и Организации Черноморского экономического сотрудничества. Осуществляется сотрудничество между российскими и греческими парламентариями на различных международных форумах. В Госдуме действует Группа по связям с парламентом Греции. В Совете Федерации сформирована Группа по сотрудничеству с парламентом Греции.Российско-греческие отношения опираются на развитую договорно‑правовую основу (свыше 50 действующих договоров и соглашений), которая продолжает совершенствоваться. Греция – один из важных партнеров России в Европе. Несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку, сотрудничество между странами продолжает поступательно развиваться. По данным российской статистики, в 2020 году товарооборот двух стран составил 2,68 миллиарда долларов (в 2019 году – 4,14 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 2,46 миллиарда долларов и импорт – 222,7 миллиона долларов. За январь-сентябрь 2021 года объем взаимной торговли России и Греции составил 3,17 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 2,03 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 2,96 миллиарда долларов и импорт – 205,5 миллиона долларов. Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, импорт представлен продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами и др. Ключевую роль в координации торгово-экономического взаимодействия играет смешанная российско-греческой комиссия по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, работающая с 1997 года, а также созданные в ее рамках рабочие группы. Очередное заседание комиссии прошло в Москве 30 ноября 2021 года.Приоритетное внимание уделяется налаживанию прямых контактов между деловыми кругами двух стран. В 2007 году был учрежден Российско-Греческий совет по сотрудничеству и инвестициям. За время работы Совет организовал несколько встреч деловых кругов России и Греции с участием 37 греческих и 44 российских компаний. Сумма заключенных по итогам встреч контрактов составила более 70 миллионов евро. Осуществляется сотрудничество в гуманитарной сфере. В октябре 2018 года во Фракийском университете им. Демокрита (город Комотини) был открыт Центр русского языка и культуры российского фонда "Русский мир". В декабре 2020 года вступило в силу межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве России и Греции. Правительства двух стран поддерживают российско-греческие исследовательские проекты, ведущие греческие ученые привлекаются к руководству российскими лабораториями в рамках программы мегагрантов, усиливается межвузовское научное взаимодействие.В гуманитарной сфере реализуются масштабные двусторонние проекты: в 2016 году проведены "перекрестные" Годы, в 2017-2018 годах – Год туризма, в 2019-2020 годах – Год языка и литературы. В 2021 году под патронатом президента РФ и премьер-министра Греции реализуется Год истории Россия – Греция, приуроченный к 200-летнему юбилею начала греческой национально-освободительной борьбы, большую роль в которой сыграла Россия. Подготовленная программа включает 140 мероприятий в двух странах. Предусмотрены церемонии по случаю памятных дат, фестивали, форумы, конференции, выставки, концерты, презентации книг, показы фильмов и многое другое. В контексте двусторонних годовщин осуществляются заходы кораблей ВМФ России в греческие порты. До пандемии греческие курорты пользуются популярностью у российских туристов. В 2019 году страну посетили более 800 тысяч россиян. В 2021 году поток отдыхающих из РФ не восстановился и был в несколько раз ниже: в страну прилетело около 167 тысяч туристов из России. В июне 2021 года Национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, греция, россия