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РИА Новости

В МИД Греции заявили о начале новой главы в отношения с Россией

16:43 07.11.2019
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© Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас во время встречи
© Виталий Белоусов
АФИНЫ, 7 ноя – РИА Новости. Визит министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса в Россию прошел чрезвычайно успешно, в отношениях двух стран открывается новая глава, сообщил официальный представитель МИД Александрос Генниматас на брифинге в четверг.
Дендиас в среду провел переговоры в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, после переговоров министры подписали план консультаций на период до 2022 года и дали более чем часовую пресс-конференцию.
Российско-греческим отношениям и прошедшему визиту была посвящена большая часть брифинга в МИД Греции.
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"Это был первый визит министра иностранных дел Греции в Россию. Визит оценивается как особенно успешный. Сергей Лавров оказал очень теплый прием министру иностранных дел. Их встреча прошла в исключительно дружественной атмосфере. В повестке были крупные вопросы экономики, региональные проблемы и вопросы, представляющие двусторонний интерес", - сказал Генниматас.
"Мы верим, что осуществлены цели визита, которые означают начало новой главы в добросердечных двусторонних отношения Греции и России", - сказал официальный представитель МИД.
"Греко-российские отношения разносторонние и дружественные. Две страны связаны глубокими религиозными, культурными и политическими узами", - отметил Генниматас.
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
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Он заявил, что все усилия по потеплению наших отношений направлены на более тесное сотрудничество и взаимопонимание по проблемам.
"Я также хочу отметить, что программа консультаций на период 2020-2022 год, подписанная министрами, предусматривает ряд контактов и является постоянным официальным каналом контактов между Афинами и Москвой", - сказал представитель МИД.
По его словам, в программе четко предусмотрено углубление двусторонних связей на основе откровенного диалога и равноправия.
"Твердое стремление нашей страны – дальнейшее укрепление отношений сотрудничества с российской стороной в ряде отраслей, как энергетика и экономика. Министр направил приглашение российским инвесторам вкладывать в нашу страну, так как она выходит из кризиса и становится благоприятным инвестиционным направлением", - сказал Генниматас.
Он особо отметил уже имеющееся сотрудничество в сфере энергетики, в том числе природного газа, и интерес двух сторон к возобновляемым источникам энергии. -0-
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Лавров назвал Грецию "добрым партнером" России в Европе
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Никос ДендиасСергей ЛавровМИД РФМИД Греции‎ГрецияРоссияАфиныВ мире
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