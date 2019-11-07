В МИД Греции заявили о начале новой главы в отношения с Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас во время встречи

© Виталий Белоусов Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас во время встречи

АФИНЫ, 7 ноя – РИА Новости. Визит министра иностранных дел Визит министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса в Россию прошел чрезвычайно успешно, в отношениях двух стран открывается новая глава, сообщил официальный представитель МИД Александрос Генниматас на брифинге в четверг.

Дендиас в среду провел переговоры в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым , после переговоров министры подписали план консультаций на период до 2022 года и дали более чем часовую пресс-конференцию.

Российско-греческим отношениям и прошедшему визиту была посвящена большая часть брифинга в МИД Греции.

"Это был первый визит министра иностранных дел Греции в Россию. Визит оценивается как особенно успешный. Сергей Лавров оказал очень теплый прием министру иностранных дел. Их встреча прошла в исключительно дружественной атмосфере. В повестке были крупные вопросы экономики, региональные проблемы и вопросы, представляющие двусторонний интерес", - сказал Генниматас.

"Мы верим, что осуществлены цели визита, которые означают начало новой главы в добросердечных двусторонних отношения Греции и России", - сказал официальный представитель МИД.

"Греко-российские отношения разносторонние и дружественные. Две страны связаны глубокими религиозными, культурными и политическими узами", - отметил Генниматас.

Он заявил, что все усилия по потеплению наших отношений направлены на более тесное сотрудничество и взаимопонимание по проблемам.

"Я также хочу отметить, что программа консультаций на период 2020-2022 год, подписанная министрами, предусматривает ряд контактов и является постоянным официальным каналом контактов между Афинами и Москвой", - сказал представитель МИД.

По его словам, в программе четко предусмотрено углубление двусторонних связей на основе откровенного диалога и равноправия.

"Твердое стремление нашей страны – дальнейшее укрепление отношений сотрудничества с российской стороной в ряде отраслей, как энергетика и экономика. Министр направил приглашение российским инвесторам вкладывать в нашу страну, так как она выходит из кризиса и становится благоприятным инвестиционным направлением", - сказал Генниматас.